Ma már elég egy applikáció, és máris érintéses fizetéseket lehet fogadni

A SimpleBusiness applikáció új érintéses funkciója segítségével, valamennyi elfogadóhely számára elérhetővé tette az elektronikus fizetés legnépszerűbb formáját. Az alkalmazás eddig is négy – két QR-kód alapú és két fizetési linken alapuló – fizetési opciót kínált, ez a csomag bővül most egy ötödik elemmel, a bankfüggetlen érintéses fizetési funkcióval, aminek részleteiről dr. Al-Absi Gáber Seif-et, az OTP Mobil ügyvezető-helyettesét és egyben üzletfejlesztési és értékesítési vezetőjét kérdezte a Portfolio.

A koronavírus-járvány felgyorsította a személyes kapcsolattartást nem igénylő digitális megoldások, szolgáltatások terjedését. A vásárlói szokások átalakulását jól mutatják a Központi Statisztikai Hivatal adatai is, miszerint a magyar lakosság 70,6 százaléka vásárolt online 2021-ben, ami csaknem 5 százalékos bővülés 2020-hoz képest. Az online kasszát használó kereskedők, szolgáltatók mindennapjaiban fontos változás volt, hogy a 2021. január 1-jétől érvényes jogszabályváltozás miatt biztosítaniuk kellett az elektronikus fizetés lehetőségét vásárlóiknak, megrendelőiknek, ami szintén ösztönzően hatott a készpénzmentes tranzakciók számának alakulására. A fejlődésben rejlő lehetőségeket számos, a digitalizáció térnyerését támogató piaci szereplő igyekszik kihasználni. Az OTP Mobil a felhasználói igényekre reflektálva fejlesztette tovább a SimpleBusiness alkalmazást.

Milyen jellegű cégeket céloz a szolgáltatás, milyen típusú vállalkozásoknak lehet a leghasznosabb igénybe venni? Ott is megérheti alkalmazni, ahol már van valamilyen bankkártyaleolvasó vagy érdemes lehet akár lecserélni egy korábbi konstrukciót?

A SimpleBusiness és azon belül az érintéses, SoftPOS funkció minden vállalkozás számára optimális megoldást nyújthat, legyen szó kisebb, éves szinten 30 millió forint alatti forgalmú cégekről, de a nagyobb partnereink számára is kényelmesebb alternatíva lehet. Gondoljunk csak a nagykereskedelmi cégekre vagy futárszolgálatokra, ahol az alkalmazásunk esetében nincs szükség egy újabb eszközt maguknál tartani, elegendő a mobiltelefon vagy egyéb Android alapú készülék. Már integrált megoldás is elérhető az applikációra építve, így akár egy másik kereskedői applikációval, illetve hamarosan már háttérrendszerekkel is képes lehet kommunikálni.

A SimpleBusiness nagy előnye, hogy több fizetési alternatívát is fel lehet kínálni a használatával. A linkes fizetési opciónak köszönhetően például nem is kell egy légtérben tartózkodnia a kereskedőnek és a vásárlónak ahhoz, hogy végbe menjen a fizetési folyamat, így akár egy online jógaóráért is gördülékenyen lehet fizetni.

Dr. Al-Absi Gáber Seif, az OTP Mobil ügyvezető-helyettese, üzletfejlesztési és értékesítési vezetője.

A kereskedőknek, vállalkozóknak a tevékenységüket megvizsgálva érdemes mérlegelni és dönteni arról, hogy mely megoldás a leginkább testhezálló számukra.

A SimpleBusiness sokaknak jelenthet jó alternatívát, hiszen költség- és időhatékony az üzembe helyezése, ráadásul nincs szükség extra eszköz telepítésére, sőt bankfüggetlenül, forgalmi elvárás nélkül igénybevehető.

Milyen költségekkel kell számolnia a vállalkozásoknak?

A szolgáltatás havidíja 990 forint, az első 6 havi díjat egy összegben szükséges fizetni a csatlakozáskor. Továbbá forgalmi jutalékkal is kell számolni, ami az instant transzfer (azonnali átutalás) esetén 0,99% helyett a hónap végéig kedvezményesen 0,69%, bankkártyás fizetés esetén (érintéses, QR és linkes) pedig 0,99% helyett 0,69%. Kártyás tranzakciók esetében ezen felül számolni kell még rendszerdíjjal, illetve a bankközi jutalékkal is. A 0,69%-os kedvezményes kereskedői jutalék a Mastercard támogatásával 2022.09.30-ig érvényes.

Hány felhasználója van jelenleg a szolgáltatásnak és milyen növekedéssel számolnak a következő egy évben?

A SimpleBusiness szolgáltatáshoz a tavalyi évben közel 1500 új partner csatlakozott, vagyis a partnerek száma 2021 év végére bőven megduplázódott a 2020-as év végi adatokhoz képest. A SoftPOS, érintéses fizetési megoldás bevezetésével pedig a partnerek és felhasználók számának további növekedésére számítunk.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie egy vállalkozásnak, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást?

Ahhoz, hogy az érintéses fizetési funkció működni tudjon, eszköz oldalról feltétel az Android 9.0 megléte, ami a minimum rendszerkövetelmény. Ezenfelül a készüléknek NFC képesnek kell lennie. A funkció iOS környezetben nem érhető el, viszont a SimpleBusiness két linkes és két QR-kódos fizetési megoldása továbbra is elérhető az iOS készüléket használó kereskedők számára is. Természetesen aktív internetkapcsolatra is szükség lesz a SimpleBusiness alkalmazás használatához. Vásárlói oldalról azonban nem szükséges letölteni a SimpleBusiness alkalmazást a fizetéshez.

Előnyt élveznek-e a szolgáltatás igénylői között az OTP ügyfelek, vagy bankfüggetlenül megegyező kondíciókkal érhető el a szolgáltatás?

A szolgáltatás minden kereskedő számára azonos kondíciókkal érhető el, bankfüggetlenül. Olyan ügyfelek számára is kiváló megoldás, akik forgalmi elvárás vagy egyéb szempontok miatt nehezen, vagy egyáltalán nem juthatnak POS-terminálhoz, de tevékenységük megköveteli a rugalmas fizetési megoldást.

A cikk megjelenését az OTP Mobil támogatta.