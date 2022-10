Rekord összeggel támogatta a megújulóenergia-termelés a rezsicsökkentést

Augusztusban minden korábbinál nagyobb, mintegy 40 milliárd forint volt az az összeg, ami abból képződött, hogy a zöldáram magyarországi termelésének támogatását szolgáló rendszerek fenntartásának költségei negatívvá váltak a piaci villamosenergia-árak emelkedése miatt. Ez a pénzeszköz a korábbi szabályozás szerint az elmúlt években a támogatási költségeket álló iparvállalatokat illette, de április óta a lakossági földgázszolgáltatónak utalják. Az összeg azóta összességében meghaladta a 90 milliárd forintot.

A megújulóenergia-, azon belül legnagyobb részt a napenergia támogatását szolgáló KÁT és Prémium támogatási kassza fenntartásának költsége 2021 nyarán fordult negatívba, amikor a piaci referenciaár meghaladta a támogatási rendszerben garantált átvételi tarifát. Korábban, amíg a piaci árak alacsonyabbak voltak a kötelező átvételi támogatás (KÁT) tarifájánál, a támogatási rendszer fenntartásának éves szinten több tízmilliárd forintos költségét az ipari fogyasztók finanszírozták: 2019-ben 58,78, 2020-ban 82,59, 2021-ben pedig 32,46 milliárd támogatást fizettek a támogatási rendszer fenntartására, 2021 második felére viszont az árampiaci helyzet változása, vagyis az árak emelkedése miatt már összességben 37,88 milliárd forint visszatérítés is járt neki. Ezt az összeget azonban csak 2022 februárjában kapták meg a januári 6 milliárd forintos kompenzációval együtt (a januári fogyasztásuk alapján szétosztva közöttük az összeget).

2021 júliusától 2022 márciusáig így összességében 71 milliárd forintot meghaladó kompenzációban részesültek, áprilistól azonban - amint arról korábban beszámoltunk - egy ITM-rendelet következtében már nem kapják meg az úgynevezett KÁT és Prémium pénzeszközt. A visszatérítésben bízó iparvállalatok április 29-én értesültek arról, hogy az adott hónapban már jutnak a várt kompenzációhoz.

Az összeg további sorsa egy ideig nem volt világos, de amint az a Technológiai és Ipari Miniszternek a vonatkozó korábbi NFM-rendeletet módosító augusztusi módosító rendeletéből kiderült, az április óta összességében több mint 90 milliárd forintos összeget a lakossági gázszolgáltató (MVM) kapta meg a veszélyhelyzetre, illetve a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtásának céljára hivatkozva.

A magyar ipari termelés jelentős részét adó, példátlanul magas energiaköltségekkel szembesülő nagyfogyasztók nehezményezik a pénzeszköz elvonását, ez ügyben májusban nyilvános petíciót is megfogalmaztak a kormány felé. A társaságok megemelkedett energiaköltségeikkel összefüggő terheik egy részét továbbhárítják, ezen kívül energiaracionalizálással, a termelés csökkentésével, valamint a saját fogyasztásra termelő naperőművek telepíttetésével is igyekeznek kezelni a helyzetet. Ezt ugyanakkor nehezíti, hogy idén nyáron a villamosenergia-rendszer egyensúlyának biztosíthatóságára hivatkozva a saját fogyasztásra telepített céges napelemes rendszerekhez is kötelezővé vált a rugalmassági kapacitás létesítése.

A Mavir üzemi szabályzatának július 15-i módosítása értelmében ugyanis minden újonnan telepítendő időjárásfüggő erőműegységhez névleges teljesítőképessége 30 százalékának megfelelő teljesítőképességű, úgynevezett aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas berendezés (aFRR berendezés) létesítése szükséges. Ez, a háztartási méretű kiserőművekre nem vonatkozó új követelmény azt jelenti, hogy a hazai villamosenergia-rendszer egyensúlyának biztosíthatóságára hivatkozva immár minden, a csatlakozási igényét május 2. után benyújtó naperőmű-beruházáshoz elvárt valamilyen megfelelő rugalmassági kapacitás - akkumulátoros energiatároló, gázmotor, egyéb hagyományos időjárásfüggő erőművi technológia, vagy fogyasztóoldali szabályozás - telepítése.

A nagyfogyasztók nem értenek egyet azzal, hogy a fenti követelmény azokra a vállalatokra is vonatkozik, amelyek saját energiaköltségeik csökkentése és nem ritkán túlélésük érdekében telepítenének ilyen napelemes rendszereket. Ezek a naperőművek eleve nem táplálhatnak vissza a hálózatra, és bár időjárásfüggő jellegük miatt nem pontosan kiszámítható termelésük idején érdemben csökkenthetik az adott iparvállalatok hálózati fogyasztását, ezáltal jelentős befolyást gyakorolva a hálózatra, illetve a rendszerterhelésre, ugyanakkor a vállalatok lényegében bármikor leállíthatják az általuk működtetett gázmotorokat is, ami rendszerszempontból hasonló hatással jár, mégsem vonatkoznak rájuk hasonlóan szigorú követelmények

Ráadásul az ilyen napelemes rendszerek egyedi eljárás keretében lehetséges engedélyeztetése jelenleg áll, de értesüléseink szerint az új műszaki követelmények teljesítésének kihívásai, illetve a beruházási költségek emiatti emelkedése következtében sok iparvállalat amúgy is inkább eláll ezirányú terveitől.

