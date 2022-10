Óriási a cégek igénye a napenergiára, de egyelőre nem épülhetnek új rendszerek

A hazai kkv-k és nagyobb iparvállalatok részéről óriási az igény a saját fogyasztásra termelő napelemes rendszerekre, amelyekkel érdemben csökkenthetik magas villanyszámlájukat, illetve részben gázfogyasztásukat is képesek kiváltani. Egyelőre azonban a közelmúltban szigorított követelmények, illetve az egyedi eljárások leállítása miatt nem tudnak engedélyeztetni ilyen új naperőműveket. Miután az elszálló piaci energiaárak már számos cég működését is veszélyztetik, a kormány újragondolás tárgyává tette a rugalmassági kapacitás telepítésére vonatkozó, nyáron bevezetett követelményt, és az engedélyezési határidők rövidülését ígéri, amint ez az október 4-i Portfolio Energy Investment Forum konferencián elhangzott bejelentésekből kiderült. Az ígéretek teljesülése az egész magyar gazdaság számára hatalmas jelentőséggel bírna.

Amint azzal korábban többször foglalkoztunk, a hazai naperőművek a klímavédelem, az energiafüggetlenedés és a rezsiköltségek féken tartása szempontjából pozitív terjedése olyan gyors, hogy az már az alapvetően hagyományos erőművekre tervezett villamosenergia-rendszer ellátásbiztonságának garantálása szempontjából is kihívást jelent. A gondot egyrészt a kiegyenlítő-szabályozási kapacitáshiány rendszerszinten jelentkező problémája jelenti, másrészt a helyi szintet érintő feszültségtartási kihívások, amihez áramlási torlódási problémák is adódnak, a kétszintű problémát pedig egyszerre kell kezelni.

A robbanásszerű kapacitásbővüléssel a hálózat fejlesztései alig tudják tartani a lépést, és bár a hatalmas beruházást igénylő, jókora uniós forrás igénybevételével megvalósítani tervezett fejlesztések elindultak, közben az új naperőműveknek is egyre nagyobb részt kell vállalniuk az időjárásfüggő jellegükből adódó rendszerszintű kihívások kezeléséből.

Ezért, a hálózati és kiegyenlítő kapacitások szűkösségére tekintettel a háztartási (HMKE) méretűnél nagyobb új naperőmű-beruházások engedélyeztetésének feltételei jelentősen szigorodtak az utóbbi időszakban. Ennek a folyamatnak az egyik utolsó jelentős állomását az, a nyár folyamán bevezett új követelmény jelenti, melynek értelmében lényegében minden, a háztartási mérettartományt meghaladó, újonnan telepítendő napelemes rendszerhez – így az említett, céges önfogasztásra termelő naperőművekhez is – kötelező lett a rendszerirányító által kontrollálható úgynevezett rugalmassági kapacitás (aFRR berendezés) telepítése.

Emelkedő beruházási költségek, nem teljesíthető követelmények, álló engedélyeztetés

Ez azt a célt szolgálja, hogy az időjárásfüggő erőművek termelésének bizonyos fokú kiszámíthatatlanságából adódó, rendszerszinten jelentős problémákat okozó ingadozásokat kiegyenlítse. Az előírás technológiafüggetlen, vagyis elvileg akkumulátoros energiatároló, gázmotor vagy egyéb hagyományos, nem időjárásfüggő technológia telepítésével, de akár fogyasztóoldali szabályozás révén is teljesíthető.

A leginkább kézenfekvő megoldást jelentő akkumulátor telepítése is érdemben megemeli a telepíttető beruházási költségeit, noha a berendezés ez esetben nem a napenergia-termelő villamosenergia-igényének kielégítését szolgálja. Ennek ellenére sok cég, ipari szereplők, üzemek, gyárak, irodaépületek és önkormányzatok is szívesen belevágnának a fejlesztésbe, mert még így, a plusz költségek viselése mellett is jelentősen mérsékelni tudnák az elszállt rezsiszámlájukat.

Bár a saját célra termelő, hálózatra nem is kitápláló (úgynevezett visszwattos) céges naperőművek telepítésére és csatlakozására vonatkozó új igények a 2022. május 2-i, 0 csomóponti szabad csatlakozási kapacitásról szóló bejelentést követően is vizsgálhatóak és befogadhatóak egyedi eljárás keretében, miután ezek számára a vezetékeken való csatlakozás általában tökéletesen megfelelő, azonban a rugalmassági kapacitásra vonatkozó követelmény műszaki elvárásai gyakorlatilag teljesíthetetlenek; vagyis, ha a cégek meg is kapják majd a csatlakozás előfeltételének számító műszaki- gazdasági tájékoztatót (MGT-t), az abban leírtak megoldhatatlan feladat elé állíthatják őket.

Vélhetően a kritérium teljesítésének nehézségeitől, illetve ellentmondásosságától nem függetlenül az új napelemes rendszerek engedélyeztetése áll, így pedig a vállalkozások szempontjából nem ritkán létfontosságú új beruházásokat sem tudnak fejleszteni a cégek, vagyis az óriási igény ellenére ma gyakorlatilag a teljes piac befagyott és nincsenek új építések.

Amint a Mavir honlapján olvasható, a kormány 2022. november 2-ára meghosszabbította, az új erőművi csatlakozási folyamat részeként, a rendszerirányító és az elosztói engedélyesek által, a beruházók számára kiadandó, műszaki-gazdasági tájékoztatók, illetve megvalósíthatósági tanulmány felhívások kiküldésének eredetileg augusztus 1-i határidejét.

Bajban a vállalatok, lépne a Technológiai és Ipari Minisztérium

A helyzet éppen abban az időszakban állt elő, amikor a megemelkedett energiaköltségek terhe alatt nyögő vállalkozások részéről óriási az igény a saját telephelyen létesíthető naperőművekre. Az érintett cégek nagy részét már működésükben fenyegetik a példátlanul magas energiaárak, de vannak, akik már csak termelésük csökkentésével vagy leállításával képesek kezelni a helyzetet.

Ezt felismerve, illetve a naperőmű-kapacitás bővülésének tovább gyorsítása érdekében a szakminisztérium több intézkedést is tervez a közeljövőben – derült ki Palkovics László, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) miniszterének az Energy Investment Forumon tartott előadásában.

Ezek szerint a saját célra telepítendő visszwattos céges naperőművekre vonatkozóan a legnagyobb horderejű változást az jelentheti a javasolt módosítások közül, hogy megszűnne a tárolólétesítési kötelezettség.

Bár mint fentebb írtuk, a rugalmassági kapacitás telepítésére vonatkozó követelmény elvileg nem csak akkumulátoros energiatárolóval teljesíthető, a miniszter minden bizonnyal ezen kötelezettség lehetséges visszavonására utalhatott, amint azt Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettesének konferencián tartott előadása is aláhúzta. Palkovics László elmondása alapján az egyensúlytartás piaci alapon történhetne (0,2 MW-tól), amihez a kereskedelmi feltételek adottak. Ezzel együtt a miniszter prezentációja szerint ezt a kört is érinti, hogy az akkumulátoros villamosenergia-tároló kapacitások telepítésének felgyorsítása érdekében támogatási programot terveznek kiírni.

Az energiabiztonsági operatív törzs által megtárgyalt, de a kormány által még nem jóváhagyott további lehetséges döntésekről szólva a miniszter kiemelte: A saját célra telepített naperőművek esetén nagyon felgyorsítják az engedélyezést, így lerövidülhet az engedélyezési határidő - ez a lakossági HMKE-s fogyasztókra, a kkv-kra és ipari nagyfogyasztókra is vonatkozna. Palkovics László előadása alapján a HMKE-kkel kapcsolatos, a lakossági és a kkv fogyasztói kört egyaránt érintő pozitív tervezett változás lenne, hogy a hálózati csatlakozás minden igénylő számára gyorsított eljárás keretében lenne biztosítva.

HMKE-k: már 2023 elejétől megszüntetné a szaldó elszámolást a támogatott projekteknél a TIM

A lakossági és kkv-s napelemes HMKE-k szemszögéből ugyanakkor anyagilag egyértelműen kedvezőtlen hatása lenne annak a javasolt módosításnak, melynek értelmében a napelemes rendszer hivatalosan sem mindig tudna kitáplálni a hálózatra, amit egyébként a gyakorlatban már most is egyre több fogyasztó tapasztalhatja.

A támogatásból megvalósuló napelemes HMKE-beruházások tulajdonosainak pedig ugyancsak rossz hír, hogy a technológiai és ipari miniszter által ismeretett tervek alapján számukra már 2023 január elsejétől megszűnne a jelenlegi szaldóelszámolás, és a ma még részleteiben nem ismert, de bizonyosan kedvezőtlenebb feltételű bruttó elszámolás válna kötelezővé. Ságvári Pál említett előadásában pedig arról beszélt, hogy a MEKH mielőbb átalakítaná az elszámolási rendszert, első lépésben akár egy havi alapú elszámolás bevezetésével. A bruttó elszámolás keretében a napelem termelését a szolgáltató várhatóan alacsonyabb egységáron fogja átvenni, mint amennyiért az adott háztartás a hálózatról vételezi az áramot.

A két utóbbi tervezett változás egyaránt arra ösztönözné a HMKE-s termelő-fogyasztókat, hogy növeljék az általuk termelt elektromos áram helyben való felhasználásának arányát. Ezt a fogyasztási szokások átalakítása mellett az akkumulátoros energiatároló telepítése is elősegíti, és a miniszter előadása alapján ennek tetemes beruházási költségeihez ez a kör is számíthat a közeljövőben támogatási program meghirdetésére, de arra, is, hogy a rendszeregyensúly fenntartása érdekében bizonyos mértékben ezen tárolók működését is kontrollálhatja majd a későbbiekben a villamos energiáról szóló törvény felhatalmazása alapján eljáró szervezet, ahogyan az például a lakossági napelemes pályázat kiírásában áll.

