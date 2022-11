Online sportfogadás: itt az új világ, kőkemény szereplők léphetnek be a magyar piacra januártól

Nem veszélyt, hanem kihívást lát az online sportfogadás januártól történő liberalizációjában Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója. 2023-tól várhatóan több professzionális és tőkeerős szereplő fog hazai engedélyért folyamodni, olyanok is, akik eddig szabályozatlan keretek között, de magyar nyelven érték el a hazai játékosokat. Mindez az eddigieknél sokkal erősebb versenyt hozhat az online sportfogadások piacára, ám az új szereplőknek meg kell felelniük a szigorú magyar szabályozásnak. Ezen a területen a Szerencsejáték Zrt. otthonosan mozog, új termékekkel, marketinggel tehát reális célkitűzés, hogy az online sportfogadások piacán is megőrizze vezető szerepét az eddig monopolhelyzetben tevékenykedő állami vállalat.

Ha szerencsejátékot említünk, a legtöbb embernek minden bizonnyal a lottó jut eszébe, jóllehet ma már lényegesen komplexebb piacról van szó Magyarországon is. Milyen arányban van jelen idehaza a hagyományos és az újabb szerencsejáték?

Három típusba sorolhatók a játékaink, az első, és legnagyobb arányú a sportfogadások piaca, a második talán a legismertebb, a számsorsjátékok köre, és a harmadik nagy termékkör, a szintén kedvelt sorsjegyek szegmense. Jelenleg 15 termékünk van. Ezek közül vitathatatlanul a legismertebb az ötöslottó, amelynek nemrégiben ünnepeltük a 65. születésnapját. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a Szerencsejáték Zrt. DNS-ében benne van az ötöslottó, melynek kifejezetten magas, 98 százalékos az ismertsége, és 50 százalék feletti a lakosság körében azoknak az aránya, akik valamilyen rendszerességgel játszanak. Ez mintegy 4,2 millió játékost jelent. Évente hozzávetőleg 50 milliárd forintos árbevételünk származik a legismertebb lottójátékból, és az úgynevezett tiszta játékbevételben, vagyis a nyeremények kifizetése után megmaradó bevételben is meghatározó a szerepe.

A számsorsjátékok piaca ugyanakkor egész Európában stagnál, vagy csak enyhén növekszik, hiszen a játékélmény lassabb, mint más szerencsejátékok esetén, várni kell az eredményre, és úgy tűnik, hogy a játékosok, elsősorban a fiatal felnőtt generáció tagjai ma ennél gyorsabb élményre vágynak. A leggyorsabb játékélményt persze az adja, amikor sorsjegyet veszünk, lekaparjuk, és szerencsés esetben örülünk az eredménynek.

A sorsjegypiac sokkal dinamikusabb, növekedése vetekszik a sportfogadáséval. Hét alapsorsjegyünk van és a szezonális sorsjegyeink. Utóbbiak közül az egyik legsikeresebb a Nagykarácsony sorsjegy, amely most pénteken érkezik a lottózókba.

Hogyan lehet az egyes szegmensek jelentőségét felrajzolni? Milyen arányban oszlik meg a bevétel a különböző területek között?

A bevételünk több mint felét a sportfogadás adja jelenleg, a maradékon pedig nagyjából fele-fele arányban osztozik a számsorsjáték és a sorsjegy szegmense.

A nagy szeletet, a sportfogadást, legalábbis annak online részét viszont nagyban érinti, hogy 2023-tól sor kerül a piac liberalizációjára. Innentől kezdve elvben bárki, aki megfelel a feltételeknek, indíthat online sportfogadási játékszervezést Magyarországon. Mire számítanak, mit hoz a jövő év?

Valóban, jövő év január 1-jén megnyílik az online sportfogadás piaca, amely most a bevételünk 20 százalékát adja, ráadásul ez az egyik legdinamikusabban növekvő piaci szegmensünk. A gyors növekedés mellett még egy szempontot emelnék ki, ez pedig az, hogy jelenleg is intenzív verseny közepette teljesítünk, hiszen nagy nemzetközi szereplők engedély nélkül szerveznek online sportfogadást magyar fogadók számára évek óta. Nem csupán ügyfélkörben, a lefedett piacok méretében, hanem alkalmazkodóképességben is más típusú vállalatokról beszélünk, hiszen

a Szerencsejáték Zrt. több mint harminc éve állami monopóliumként működik, míg engedéllyel nem rendelkező versenytársaink globális szereplők, számos piacon jelennek meg, több tízmillió játékosuk van, a játékosok igényeihez is rugalmasan alkalmazkodtak.

Ehhez kapcsolódóan hatalmas a bevételük is, a pénzügyi erejük, és nagyon komoly szintű az informatikai képességük, infrastruktúrájuk.

Nem jelent veszélyt a Szerencsejáték Zrt. működésére, ha ilyen kőkemény nemzetközi versenytársak formális keretek között is megjelennek a magyar piacon?

Nem veszélynek nevezem, hanem kihívásnak, amivel – ahogy említettem - az elmúlt években már kénytelenek voltunk szembenézni. A jó hír az, hogy a sportfogadási üzletágból származó bevételünket ilyen intenzív verseny mellett is jelentősen tudtuk növelni. Ennek oka egyrészt a magas márkaismertségünk és az ehhez kapcsolódó bizalom, másrészt pedig az, hogy az online térben ismerünk legalább 800 ezer regisztrált játékost. Úgy gondolom, hogy az Odds központunk által képviselt sportszakmai tudás, az említett márkabizalmi indexünk, illetve a magyar játékosok adatalapú ismerete adja a mi erőnket.

Milyen változást hozhat az, ha az eddig is magyar nyelven üzemelő oldalak helyett szabályozott keretek között jelennek meg a legnagyobb nemzetközi szolgáltatók?

Mindenekelőtt az fog változni, hogy felelősebb szereplőknek legális keretek között kell megjelenniük a magyar online piacon, megfelelve a magyar szabályozás szigorú elvárásainak, illetve a hazai hatósági előírásoknak. Eddig felelős játékszervezőként csak a Szerencsejáték Zrt.-t lehet azonosítani ezen a piacon, mi viselkedünk úgy, hogy a profitelvárások mellett a felelős játékszervezési elveket is kiemelten, a jogszabályokon túlmutatóan érvényesítjük.

Mager Andrea Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Januártól mindez megváltozik, hiszen egy megerősített hatáskörű felügyeleti hatóság látja el ennek a szektornak a felügyeletét. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága erős engedélyezési jogosítványokkal rendelkezik. Ez egy nagyon jó hír, hiszen egy kevésbé szabályozott, de versenyző piacból egy szabályozott versenyzői piacra léphetünk be.

Ez pedig a játékosoknak is pozitív, hiszen ezáltal felelős játékszervezői elveknek megfelelő szereplők szolgáltatásait tudják igénybe venni. Kétségkívül még élesebb lesz a verseny a játékosokért.

A leendő versenytársainknak január elsejétől engedélyt kell kérniük Magyarországon az SZTFH-tól. A hazai szabályozás meghatározza, hogy mennyi idő áll a hatóság rendelkezésére, hogy ezt az engedélyt megadja. Összességében mi arra számítunk, hogy lesznek olyan hazai és külföldi szereplők, akik folyamodnak ezért az engedélyért, és ha megfelelnek az előírásoknak, akkor képesek is arra, hogy velünk versenyző termékekkel megjelenjenek a piacon. A piacnyitás ugyanakkor azt is jelenti, hogy illegális formában többé nem lehet jelen lenni a piacon, a jogellenesen működő oldalakat blokkolhatják, az ezen keresztül nyert nyeremények kifizetése pedig ellehetetlenül a magyar bankrendszeren keresztül.

A gyakorlatban mit takar az, hogy felelősen kell működniük az engedélyért folyamodó vállalatoknak?

Szeretném leszögezni, hogy felelős játékszervezőnek nem mi nevezzük magunkat. A felelős játékszervezési elv lényege, hogy a szerencsejáték maradjon játék, és ne váljon szenvedélybetegséggé.

Elsődleges kritériumai a kiskorúak védelme, a játékostudatosság növelése, a teljeskörű megelőzés.

A felelős játékszervezési elvek felülírhatják a profitelvárást, illetve annak maximalizálását. Ezen elvek figyelembevételével végezzük például a marketingtevékenységünket, hazánk legszigorúbb reklámetikai kódexe alapján. A felelős játékszervezéshez tartozik az is, hogy adjunk vissza a közösségnek, amelynek köszönhetjük az üzleti eredményességünket. A felelős játékszervező elveinek való megfelelőséget és a kapcsolódó tanúsítványok megszerzését rendszeresen vizsgálják, mind hazai, mind nemzetközi területen. Idén például a régióban elsőként szereztük meg most már ötödszörre az Európai Lottótársaságok Szövetsége által kiadott tanúsítványt. Ennek alapja a transzparens, biztonságos működés, a nyeremények teljeskörű kifizetése.

Ezzel együtt mégis kinyílik a piac, amelyen várhatóan több, tőkeerős, tapasztalt és elszánt nemzetközi szereplő jelenik meg. Mit tehet a Szerencsejáték Zrt. annak érdekében, hogy tudja kezelni ezt a változást?

Egyértelműen erősebb lesz rajtunk is a nyomás, hogy adatvezérelten működjünk, és személyre szabottabb ajánlatokkal, modern felülettel jelenjünk meg a játékélmény növeléséért. A cégünk az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan kiváló eredményeket ért el, 2021-ben beléptünk a TOP10 legnagyobb árbevételű cég közé Magyarországon. Folyamatos a portfólió és hálózatunk bővítése, egyre többen játszanak velünk. Úgy gondolom rugalmasabbá kell válnunk és fel kell gyorsítani az új termékek és szolgáltatások piacra vitelét.

Még ha kellően önkritikusak is vagyunk, akkor is el tudjuk mondani, hogy az online sportfogadás piacán a nagy nemzetközi szereplők jelenléte ellenére piacvezetők tudtunk maradni. A stratégiai célunk az, hogy megőrizzük a vezető szerepünket a sportfogadások piacán. Ehhez három kiemelt fejlesztésre van szükségünk. Az egyik a TippmixPRO honlapunk megújítása, a másik egy applikáció, a harmadik az új típusú termék- és márkamenedzsment, a már eddig is sikeres marketingtevékenységünkkel ötvözve.

A sportfogadásra egy olyan applikációval készülünk, amely könnyített regisztrációs folyamattal rendelkezik, és amelyen keresztül mi is könnyen tudunk kapcsolatot teremteni a játékosainkkal. A jövőben újabb szolgáltatásokkal fogunk megjelenni, remélhetőleg minél gyakrabban. És persze ehhez hozzá kell tenni, hogy

monopol helyzetben marad az online sorsjegyek és lottójátékok piaca is, amely várhatóan szintén dinamikusan fog fejlődni,

és ezek fejlesztése is kiemelt célunk, hiszen digitális versenyképességünket jelentősen növelhetik versenytársainkkal szemben.

Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.