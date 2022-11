Kiderült, mekkora tartalékuk van a magyaroknak, mibe fektetik a pénzüket, és mi az, amibe csak szeretnék

Egy friss felmérés szerint csak a magyarok 31%-a érzi magát anyagilag biztonságban, és mindössze 39%-a rendelkezik legalább egy hónapra elégséges megtakarítással. Fél évig csak a 18%-unk húzná ki a tartalékából, ha most elvesztené a jövedelmét. A legtöbb család készpénzben tartja a megtakarítását, a legismertebb megtakarítási konstrukció pedig az életbiztosítás, miközben a befektetési jegyről alig van fogalma a magyar lakosságnak. Ha tehetnék, a legtöbben befektetési célú ingatlanba vagy kriptopénzbe fektetnének, ezeket sokan infláció ellen is nyerőnek tartják. A személyes ügyfélkiszolgálást 60% részesíti előnyben az online megoldásokkal szemben, miközben 58% azok aránya, akik szerint 20 év múlva már euróval fogunk fizetni. Kérjük, ezen az oldalon vagy cikkünk végén töltse ki Ön is olvasói kérdőívünket!