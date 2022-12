Nagy az érdeklődés a kormány szélerőműves tervei iránt

A hazai szélenergiás szabályozásban várható pozitív változásokra komoly szakmai befektetők is felkapták a fejüket, és jelentős érdeklődés tapasztalható részükről. Az elmúlt 12 év kiesése miatt viszont nem lehet gombnyomásra újraindítani a piacot, így elképzelhető, hogy az első új torony csak 2025-ben fog üzembe állni, de a lényeg az, hogy megteremtsük az új szélerőművek megvalósítását lehetővé tevő feltételeket – véli Lendvay Péter, a Magyar Szélenergia Ipari Társaság elnöke.

Amint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság által november végén hivatalosan is elfogadott 5,8 milliárd eurós magyar helyreállítási tervben a kormány szélerőművek telepítésére is kért támogatást, amelynek érdekében érdemi reformokat vállalt a telepítéseket jelenleg gyakorlatilag lehetetlenné tevő szabályozásban. Mindez jelentős irányváltást jelent a 2010-óta folytatott energiapolitikában, és miután az energia-veszélyhelyzet nyári kihirdetése óta több kormányzati megnyilatkozás utalt egy ilyen jellegű fordulatra, az új Energiaügyi Minisztérium élére kinevezett Lantos Csaba is kiállt a szélenergia mellett. A december elején nyilvánosságra hozott helyreállítási terv pedig már a várható szabályozási változásokkal kapcsolatos konkrétumokat is tartalmazott.

A terv szerint a kormány lényegében vállalta, hogy eltörli a szélerőmű-beruházásokat jelenleg akadályozó szabályozásokat, így például a települések határától számított 12 kilométeres védőtávolság jelentette korlátozást, valamint a szélturbinánkénti maximális teljesítmény- és magasságkorlátozását. Továbbá, a könnyített telepítést lehetővé tevő területeket jelölnek ki minden időjárásfüggő megújuló energiaforrás, így a szélenergia számára is, valamint egyszerűsített engedélyezési eljárásokat hoznak létre.

Az ügyben egyeztetés kezdődött az Energiaügyi Minisztérium, illetve a Magyar Szélenergia Ipari Társaság (MSZIT) között annak érdekében, hogy egy olyan, mind a beruházói, mind a finanszírozói, mind az üzemeltetői oldal számára egyaránt megfelelő feltételeket biztosító csomag állhasson össze, amely nem akadályozza a szélerőművek magyarországi elterjedését és hosszú távon kiszámítható jogszabályi környezetet biztosít - mondta lapunknak Lendvay Péter, az MSZIT elnöke.

A szakmai szervezet vezetője egyelőre nem tudta megmondani, hogy a csomag alapján a jelenlegi szabályozás mely pontjai kerülhetnek majd könnyítésre. Mindenesetre értékelése szerint az egyeztetés elindulása önmagában is jó hír, hiszen az elmúlt 12 évben nem került sor a szükséges változtatásokról, valamint ezek módjáról és mikéntjéről szóló tárgyalásokra, és mindez arra utal, hogy e változtatások előbb-utóbb testet is fognak ölteni.

Az MSZIT egyebek mellett azt is támogatja, hogy a szabályozásból az előre meghatározott kvótákat előíró részletek kikerüljenek. Megítélésük szerint az is problémás pont, hogy a szabályozás szerint a szélerőműtől számított 1 kilométeres sugarú körben minden tulajdonosnak hozzá kell járulnia a torony felépítéséhez. További féket jelen az új szabad hálózati csatlakozási kapacitások hiánya.

Az iparág és a szakmai szervezet is azt preferálja, hogy a turbinák parkszerűen, 8-10-es csoportban csatlakozhassanak fel a hálózatra, ami jelentős, nagyjából 30-40 MW-os kapacitást feltételez.

E szempontból is pozitívum, hogy a szélerőművek a naperőművekkel legnagyobb termelésük időszakait tekintve kiegészítik egymást, ezért a két technológia egymással való kombinálása és egy közös csatlakozáson a rendszerbe való integrálása rendszerirányítói szempontból még előnyösebb is lehet, mint ha kizárólag nap- vagy szélerőmű kapcsolódna a hálózatra az adott ponton. Ezért egy, az ezzel kapcsolatos lehetőségeket mérlegelő gondolkodás is elindult.

A fentieken túl jelenleg számos egyéb, a szélerőművek terjedését az MSZIT elnöke szerint teljes joggal korlátozó tényező is létezik, mint például a Natura 2000-es területeken való telepítés tilalma, illetve a madárvonulási övezetek vagy a kiváló minőségű termőföldek védelmének szempontja (azzal együtt is, hogy a szélerőművek helyigénye jóval kisebb a naperőművekénél).

Mindezeket a tényezőket annak tükrében is figyelembe kell venni, hogy a technológia jelenlegi fejlettségi szintjén Magyarországon még nincs jelen, vagyis a napjainkban a piacon elérhető turbinák tíz évvel ezelőtt még nem léteztek. Ma már a kifejezetten a magyarországi kontinentális viszonyoknak megfelelő, alacsonyabb szélsebességű területeken is telepíthető tornyok és turbinák is megvásárolhatók, míg a több mint egy évtizeddel ezelőtt telepített, működő szélerőműveink még olyan területekre készültek, ahol az itteninél magasabb szélsebességi viszonyok uralkodnak. Ez utóbbiakat ma már nem is gyártják, miután a technológia közben jókora fejlődésen ment át - teszi hozzá Lendvay Péter.

Arról ugyanakkor nem lehet beszélni, hogy új erőművi befektetők ugrásra készen várnak, már csak azért sem, mert a komoly szereplők a lehetőségek részletes feltárásával kezdik a beruházások előkészítését.

Az elmúlt 12 év kiesése miatt a piac nem indítható újra gombnyomásra; a kapcsolódó háttérfolyamatok leállása következtében a szálak újra felvétele időbe telik, és még nem állnak rendelkezésre azon információk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az iparág gyorsan ismét be tudjon lépni a magyar piacra.

A kedvezőtlen szabályozási környezet miatt 2010 óta nem folyt új beruházások előkészítése. (Bár a támogatott megújuló energia projektek kapacitáskiosztását szolgáló METÁR-tenderen eddig is lehetett szélerőművel indulni, de ezen csak az a szélerőmű vehetett részt, aki ezt megelőző tenderen már nyert, ez azonban korábban még nem történt meg.) Azóta a földtulajdonos gazdákkal kötött korábbi megállapodások és a kiadott építési engedélyek lejártak, és gyakorlatilag senki nem végzett például szélméréseket sem, márpedig ezek megléte elengedhetetlen a beruházók és finanszírozók megtérülés-számításaihoz.

Maguknak a szélméréseknek az időigénye is jelentős, és akár évekig is eltarthatnak a turbina telepítése előtt. Léteznek ugyan európai szélatlaszok, amelyeken Magyarország is szerepel, ezek azonban nem mérés, hanem matematikai modellek alapján készültek, amelyekkel a potenciális befektetők nem érik be. A turbinagyártók tisztában vannak vele, hogy Magyarországon jogszabályok lehetetlenítik el a szélerőművek telepítését, így jelenleg "árat" sem adnak a turbinagyártók a magyar piacra.

Így tehát az a kapu, amely remélhetőleg kinyílik az új beruházások előtt, egyelőre arra ad majd lehetőséget, hogy mindezek a piacra jellemző változók összefüggéseikben is felmérhetők legyenek, így például: hogy milyenek a hazai szélviszonyok, pontosan milyen technológiák lehetnek alkalmasak az itteni viszonyok közötti működésre, hol érhetők el ezek a típusok, hol vannak elérhető csatlakozási pontok, vagy hogy hol vannak azok a területek, ahol egyébként ilyen turbinákat lehet telepíteni.

Ezért az első körben jelentkező befektetők között várhatóan nem kevés olyan szereplő is lesz, aki spekulatív megfontolásokból, a későbbi továbbértékesítés szándékával lépne be a piacra - ahogyan ez a naperőmű-beruházásoknál is történt. Ezzel együtt nagy érdeklődés és igény tapasztalható szakmai befektetői oldalról is, a várható pozitív változások komoly szereplők érdeklődését is felkeltették; az MSZIT kapcsolatban áll olyan beruházókkal, akik felkapták a fejüket a kilátásban lévő kedvező fejleményekre.

Ezek a beruházók azonban az előbbieknél megfontoltabban haladnak, mivel teljes komplexitásában fel kívánják mérni a helyzetet, és már a következő lehetséges lépéseken is gondolkodnak. Így például az olyan kérdésekre is keresik a választ, hogy a hatalmas turbinalapátokat hogyan lehet eljuttatni az adott területre, vagy hogy mennyiért és kinek lehet majd a villamos energiát értékesíteni.

Mindezen okok miatt ma még nem lehet megmondani, hogy mikor épülhetnek fel az első új szélerőművek Magyarországon, és hogy mekkora kapacitás jöhet létre 2025-re vagy 2030-ra. A csatlakozási lehetőségek alakulása e szempontból is kardinális kérdés lesz, ahogyan például az új védőtávolság meghatározása is. Az egyéb védőövezeteket is figyelembe véve még a településhatártól számított 500 méteres védőtávolság mellett is viszonylag korlátozott méretű terület lenne alkalmas a telepítésekre.

Lendvay Péter szerint a 2000 MW-os hazai szélerőmű-kapacitás létrehozása reális cél lehet, de ehhez markáns fordulatra van szükség a jelenlegi helyzethez képest.

Elképzelhető, hogy az első új torony csak 2025-ben fog üzembe állni, de a lényeg talán nem is a pontos dátum, hanem hogy az előttünk álló időszakban megteremtsük azokat a feltételeket és lehetőségeket, amelyek alapján valóban megvalósulhassanak az új szélerőművek - mondta.

Címlapkép: Shutterstock