Feltámadtak a koronavírus-sokk után a légitársaságok, de ez még nem az igazi

Óriási sokként érte a koronavírus-járvány 2020-ban a légiközlekedési szektort, példátlan leállásokat és veszteségeket eredményezve. Ezt követően a 2021-es év még a túlélésről és a kapacitások újjáépítéséről, 2022 azonban már a fellendülésről szólt. Az utazások beindultak idén, a forgalom felpörgött, de újfajta kihívással találták magukat szemben a légitárságok, a két évnyi bezártság és korlátozások után a nyáron meglóduló utazási kedv olyan tömegeket eredményezett, amire nem voltak még felkészülve a repterek. A légitársaságok a két nehéz év után végre ismét nyereségbe fordulhatnak, sőt, van, ahol már idén rekordprofitokat hozott az utazók számának felfutása a magasabb olajárak mellett is, de a recesszió fenyegetése még tartogat kihívásokat.

Újra utazik a világ

Törölt járatok, késések, hosszú sorok, elkeveredő poggyászok – foglalható össze néhány szóban az európai és amerikai repülőterek és utazók idei nyara. Jó hír a légitársaságoknak, hogy az utasok száma erőteljesen emelkedett, viszont miközben a koronavírus-járvány alól felszabadulva beindultak idén a nyaralások, a repterek és a légitársaságok munkaerőhiánnyal küszködtek és sztrájkok is nehezítették a helyzetet. A hírcsatornák és a közösségi média tele volt nyáron elégedetlen, várakozó tömegekről és elvesztett poggyászokról szóló hírekkel, 2022 nyara a káosz nyaraként marad meg a fejekben. Pedig az utasforgalom még messze van a járvány előtti szinttől.

A forgalomnövekedés jelentős 2021-hez képest, ugyanakkor a korábban vártnál valamivel lassabb a fellendülés a Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség szerint, aminek oka a GDP-növekedés lassulása és a válság fenyegetése, valamint a koronavírus-járvány kitörése Kínában. Míg korábban arra számított a Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség, hogy idén már a járvány előtti szint több mint 82 százalékát elérheti a globális utasforgalom, addig most mindössze valamivel több mint 70 százaléka számít a szervezet a 2019-es szinthez képest.

A friss prognózisok szerint csak 2024-re érheti el a koronavírus előtti forgalmat az iparág.

2022 tavaszán egy újabb sokként az ukrajnai háború hozott bizonytalanságot, különösen a régióban működő légitársaságoknál és az olajár emelkedése sem kedvezett, miután az üzemanyag a legnagyobb tényező a működési költségeikben.

Újra nyereséges lehet a szektor

a nehézségek ellenére lassan a nyereség is visszaépül, Jövőre visszatérhet a profitabilitás globális szinten a légiközlekedésben azután, hogy a koronavírus-járvány 2022-re még rányomta bélyegét.

2023 lehet az első nyereséges év a nettó eredmény szintjén 2019 óta, bár az akkori, 26 milliárd dollár feletti iparági szintű profithoz képest a töredéke lesz a nyereség, a Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség várakozásai szerint 4,7 milliárd dolláros profitot könyvelhetnek el a légiközlekedési vállalatok.

A forgalom fellendülése és az emelkedő jegyárak mellett az évet az erőteljes költségkontroll jellemezte, de a teherszállítás is nagy szerepet játszott abban, hogy az iparág globális szintű veszteségei mérséklődtek.

A magyar különadó



Alig fordultak nyereségbe a Magyarországon működő légitársaságok, a kormány idén májusban bejelentette, hogy új különadókat vezet be, hogy beszedje az általa "extraprofitadónak" nevezett plusz bevételeket. Ennek a költségvetési kiigazító csomagnak a keretében jött a képbe új adónemként a légitársaságok hozzájárulása, amelytől a kormány idén éves szinten 30 milliárd forintos plusz bevételt remél, és a tervek szerint biztosan marad 2026-ig.



Már az akkori bejelentéskor elhangzott a légitársaságok különadója kapcsán, hogy több európai országban is létezik ez az adókötelezettség, és van ahol a fizetendő díj mértéke az út hosszának függvénye, ezért sok helyen zöld adónak is tartják. A bevezetéskor azonban a magyar döntéshozók nem vették figyelembe a zöld szempontokat (extraprofitadónak, kreatív adónak nevezték azt), novemberben azonban történt egy módosítás, ami alapján viszont most úgy tűnik, a szén-dioxid kibocsátás függvénye határozza meg a díj mértékét.



A különadó ellen a leghangosabban a Ryanair tiltakozott, ami emlékezetes üzengetésekre és szócsatába torkollott az ír légitársaság szókimondó vezérigazgatója, Michael O’Leary és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter között. A légitársaságok a jegyek drágulására figyelmezettek a légiközlekedési különadó kapcsán, a Ryanair pedig gyakorlatilag be is hajtotta egy-az egyben (utólag is) az új adót.

Nem lehet a szektorban általánosítva nyereségességről beszélni még idén, de vannak légitársaságok, amelyeknek jobban megy, a Ryanair például rekorderedményről számolt be pénzügyi évének első félévére és közölte, hogy a teljes évet tekintve várhatóan visszatér a koronavírus előtt jellemző, évi 1 milliárd euró feletti szintre a profitja. A rekord félév mögött az ált, hogy a kétszámjegyű forgalomnövekedés és viteldíj-emelkedés egyszerre olyan kombinációt adott, amire nagyon régen nem volt példa – közölte a cégvezető a számokat kommentálva.

A nehéz gazdasági környezet relatíve kedvez a diszkont légitársaságoknak, ahogy az utasok keresik az olcsóbb utazási formákat.

A sikeres légitársaságok példája alapján az eredményesség kulcsa, hogy ki kell aknázni az utasok erős repülési kedvét, viszont a kapacitásokat ügyesen kellett kezelni, hogy a jegyárak viszonylag magas szinten stabilizálódjanak.

Mit hoz 2023?

Az utasforgalom 2023-ban elérheti a 4 milliárdot a becslések szerint. A jegyárak emelkedése azonban mérséklődhet annak ellenére, hogy várhatóan a forgalom gyorsabban növekszik majd, mint a kapacitások, ahogy az alacsonyabb olajárak beépülhetnek a jegyekbe – jósolja a Nemzetközi Légiforgalomi Szövetség 2023-ra.

A gazdasági környezettel kapcsolatos bizonytalanság ellenére számos olyan tényező van, ami optimizmusra ad okot a 2023-as évvel kapcsolatban. Ilyen az alacsonyabb olajár-infláció, ami segíthet korában tartani a költségeket, valamint a felgyülemlett kereslet következtében az utazások további felfutásával a növekedési trendek folytatódhatnak. De mivel nagyon alacsonyan állnak a marzsok a szektorban, így bármilyen változás a negatív irányba lökheti az eredményességet. Bár sok légitársaság erős nyereséggel működik, vannak, amelyek szenvednek a szabályzási környezet, a magas költségek, a következetlen kormányzati politikák, vagy a nem hatékony infrastruktúra miatt – magyarázza legfrissebb gazdasági kitekintőjében az IATA.

A feszített munkaerőpiac következtében költségoldali nyomással szembesülnek a légitársaságok, a kapacitások és a szakképzett munkaerő terén hiánnyal küzdenek. A gazdasági és a geopolitikai környezet számos potenciális kockázatot hordoz a 2023-as kilátásokra, fennáll a kockázat, hogy egyes országok recesszióba süllyedhetnek, ami mind az utasforgalmat, mind a teherszolgáltatásokat érintheti. Emellett ha a fenntarthatóság érdekében tervezett adók és az infrastruktúra költségek emelkedése megvalósulnak, az elviheti a profit egy részét 2023-ban.

Mindenesetre a légitársaságok bizakodását a hosszú távú pozitív trendekkel kapcsolatban jelzi, hogy felfutóban vannak a repülőgép-megrendelések és idén várhatóan 1000 feletti gépet szállíthat le a két nagy nyugati repülőgépgyártó, a Boeing és az Airbus összesen.

Lesznek még csődök?

Bár csődhullám nem volt jellemző idén a szektorra, a nagyobb szereplők közül a skandináv SAS légitársaság ment csak csődbe, a veszély még nem múlt el teljesen.

A magas energiaárak, a fenyegető recesszió és a világjárvány során felhalmozott adósságállomány térdre kényszerítheti a gyengébb cégeket és folytatódhat a konszolidáció a szektorban. Az Economist legutóbbi cikkében kiemeli az olasz Alitalia utódját, amit a Lufthansa szerezhet meg, valamint a portugál TAP légitársaságot, amely a British Airways és az Iberia egyesülésével létrejött IAG-hez kerülhet.

Címlapkép: Getty Images