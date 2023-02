Magyarok millióinak lakásügyébe nyúl bele durván a kormány, lázong egy teljes iparág

A háztartások háromnegyedének van lakásbiztosítása Magyarországon, meghaladja a vagyonbiztosítási szerződések száma a 3,3 milliót. A most már évente 165 milliárd forintnyi befizetett lakásbiztosítási díjhoz képest azonban nagyon kevés kártérítést fizetnek a biztosítók, gyenge köztük a verseny az ügyfelek kegyeiért, és elkényelmesedett a piac – legalábbis a kormány szerint. A tavalyi ígéretet beváltva ezért most a lakásbiztosításoknál kezdték el a biztosítási piac újraszabályozását, egy friss rendelet alapján meglehetősen vitatható eszközökkel. Központi téma lesz ez a Portfolio március 8-ai Biztosítás 2023 konferenciáján is, érdemes regisztrálni a rendezvényre.

Biztosítás 2023 Érdemes mielőbb megvásárolni a jegyet az év egyik legnagyobb biztosítási konferenciájára!

Mi a baj a lakásbiztosításokkal?

Ahhoz, hogy megértsük a kormány igyekezetét, ismernünk kell a lakásbiztosítási piaccal kapcsolatos kritikákat. A legjellemzőbbek az alábbiak:

nem állunk rosszul Európában a lakásbiztosítások darabszámát és 75-80% körüli penetrációját tekintve, ehhez képest nagyon alacsony az évenkénti biztosítóváltások száma (pontos adatot csak az új szerződéskötésekre találtunk, lásd alább, de ezek nagy részében nem történik biztosítóváltás),

tekintve, ehhez képest nagyon (pontos adatot csak az új szerződéskötésekre találtunk, lásd alább, de ezek nagy részében nem történik biztosítóváltás), a hazai lakásbiztosítási szerződések jelentős része elavult , hiszen az évi egyszeri díjváltoztatás (indexálás) legfeljebb az infláció mértékét követi, nem feltétlenül számol az ingatlantárgyak ennél jóval magasabb értéknövekedésével és megnövekedett helyreállítási költség igényével,

, hiszen az évi egyszeri díjváltoztatás (indexálás) legfeljebb az infláció mértékét követi, nem feltétlenül számol az ingatlantárgyak ennél jóval magasabb értéknövekedésével és megnövekedett helyreállítási költség igényével, az ügyfelek szemléletében általában periférikus ügy a lakásbiztosítás , nemhogy a biztosítás értékkövetésére, de még a biztosítók által évente egyszer kiküldött díjértesítőkre sem szánnak kellő figyelmet,

, nemhogy a biztosítás értékkövetésére, de még a biztosítók által évente egyszer kiküldött díjértesítőkre sem szánnak kellő figyelmet, ez a jelenség különösen ilyen magas infláció mellett érdemi alulbiztosítottságot okoz : ha a díj és a biztosítási összeg kisebb mértékben emelkedik az ingatlanban esetlegesen bekövetkező károk helyreállításának a költségénél, vagyis egyre kisebb mértékben lesz fedezve az ingatlan, akkor a biztosító a kárösszegnek egy 100%-nál alacsonyabb, a fedezettséggel arányos részét köteles csak kifizetni,

: ha a díj és a biztosítási összeg kisebb mértékben emelkedik az ingatlanban esetlegesen bekövetkező károk helyreállításának a költségénél, vagyis egyre kisebb mértékben lesz fedezve az ingatlan, akkor a biztosító a kárösszegnek egy 100%-nál alacsonyabb, a fedezettséggel arányos részét köteles csak kifizetni, a lakásbiztosítások igazi „gazdái” a biztosítói értékesítők és közvetítők , de a többségük nem érdekelt a saját állományának az aktív gondozásában, és abban sem, hogy az értékesítés során a teljes lakásbiztosítási termékpalettát mutassák be az ügyfelek számára,

, de a többségük nem érdekelt a saját állományának az aktív gondozásában, és abban sem, hogy az értékesítés során a teljes lakásbiztosítási termékpalettát mutassák be az ügyfelek számára, a statisztikák szerint is gyenge a verseny: a nagyobb nem-életbiztosítási kategóriák közül (lásd alábbi ábránkat) a lakossági vagyonbiztosítások rendelkeznek az egyik legalacsonyabb kárhányaddal, az MNB 2020-as adatai szerint mindössze 34%-ossal, vagyis a befizetett díjak mindössze egyharmadát fordítják kártérítésre a biztosítók, és itt a legnagyobb a piaci koncentráció is : az öt legnagyobb piaci szereplő részesedése közel 90%,

a biztosítók, és : az öt legnagyobb piaci szereplő részesedése közel 90%, az MNB által 2019-ben bevezetett minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) javították ugyan az ügyfelek pozícióját, de az eddig megkötött 25-30 ezer MFO-szerződés a teljes, 3,3 milliós állományhoz és a 2019 közepe és 2022 közepe között felvett 270 ezer lakásvásárlási és házépítési hitel darabszámához képest is elenyésző, magyarán nem hozott eddig a termék igazi áttörést. Az MFO alacsony ösztönzőerejéről és a bevezetéséhez kötődő biztosítói érdekeltségről sokat elmond, hogy a lakásbiztosítási piac legnagyobb szereplője, a mintegy egyharmados piaci részesedéssel bíró Aegon csak 2022 karácsonyára nyerte el a minősítést.

MIntha egy lanyhán versenyző pénzügyi ágazat leginkább elkényelmesedett tevékenységévé vált volna a lakásbiztosítási terület.

Mi változik idén?

Egy szerda este megjelent kormányrendelet 2023. április 30-ai hatállyal az alábbiakat tartalmazza:

jelzáloghitel felvételénél általában kötelező a lakásbiztosítás kötése a bank mint kedvezményezett megjelölésével, ilyenkor az MNB Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) kalkulátora alapján kell bemutatni a hitelfelvevőnek, hogy milyen lakásbiztosítások közül válogathat, a THM-plafon (ami idén akár 52% is lehet) meghatározása során a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan vagyonbiztosításának a díját is bele kell számítani a THM-be, a lakóingatlanra határozatlan időre kötött lakásbiztosításokra legfeljebb 20%-os biztosításközvetítői javadalmazást fizethetnek a biztosítók, a biztosítási évforduló mellett minden év márciusában, egy teljes hónapig lehetőséget kapnak arra az ügyfelek, hogy költségmentesen felmondják a lakásbiztosításukat az ügyfelek a rendes felmondás szabályai alapján, és e lehetőségről február 15-éig értesíteni kell minden ügyfelet.

Úgy tudjuk, hogy ez még nem a végleges csomag, Néhány jogszabályi korrekción és/vagy értelmező iránymutatáson túl az MNB is készül valamivel:

a rendelet április 30-ai hatályba lépésééig elkészülhet a felügyelet új pályázati kiírása a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokról, amelyet a meglévő termékekre is alkalmazni kell. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Kovács Zsolt miniszteri biztos ígérete szerint a lakásbiztosítások újraszabályozása után az öngondoskodási piac és benne az életbiztosítások, valamint az agár- és egészségbiztosítások ügye kerülhet napirendre.

Mit jelent mindez?

1. MFO-kalkulátor kötelező használata: 3,3 millió lakossági vagyonbiztosítás van Magyarországon (ennek döntő része lakásbiztosítás lehet), ebből 700 ezer rendelkezik az MNB adatai szerint hitelfedezeti biztosítékkal. 21% lehet tehát azoknak a lakásbiztosításoknak az aránya, amelyeket közvetlenül a jelzáloghitel felvétele után kötöttek meg a hitelfelvevők. A jellemző gyakorlat szerint ilyenkor a hitelügyintézők vagy közvetítők nem a teljes lakásbiztosítási palettát mutatják be az ügyfélnek, benne a számára legkedvezőbb ajánlattal, hanem csak azt, amelyet a bank vagy közvetítő számára „legkedvesebb” biztosítói partner kínál. A hitelfelvevő maga is hajlamos ilyenkor könnyelműen venni a biztosításkötést, hiszen a jelzáloghitel költségei és adminisztrációja után ez már nem tűnik számára túl nagy téttel bíró teendőnek. Ez így is egy olyan „aszimmetriát” előidéző gyakorlat, amely nem engedi érvényesülni a biztosítók közötti versenyt, érthető tehát a kormány igyekezete, hogy változtasson rajta. Vitatható azonban, hogy erre az MNB kalkulátorának a kötelező használata-e a legmegfelelőbb megoldás, mert bár ez bemutatja a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) teljes palettáját (14 lakásbiztosítással foglalkozó intézményből 11 rendelkezik már ilyennel), a használata olyan feladatot róhat az ügyintézőkre, amely sokak szerint nem életszerű és nem arányos. Volt olyan piaci forrásunk, amely egy kötelező, a versenyt valójában alig érintő formalitásnak nevezte a kalkulátor kötelezően előírt használatát, egy másik pedig úgy fogalmazott, „ennyi erővel adhatnák a Netrisk kalkulátorát is” az ügyintézők kezébe. Akárhogy is, a gyakorlatban dől majd el, lesz-e tényleges versenyélénkítő szerepe, amibe a felügyeletnek is komoly beleszólása lehet még.

2. THM-plafon: hitetlenkedve fogadtuk mi magunk is ezt a változást, de a rendelet pontos szövegébe beleásva magunkat valóban azt találtuk, hogy a kormány a maximális THM szabályozásában írta elő a vagyonbiztosítási díj figyelembe vételét. Csakhogy a THM-plafonnak nem az ingatlanfedezettel bíró jelzáloghitelek, hanem a fedezetlen fogyasztási hitelek esetében van jelentősége. Ahogy év elején megírtuk, a személyi kölcsönöket 37,0%-os, a hitelkártya-, folyószámla-, kézizálog- és áruhiteleket pedig 52,0%-os maximális THM-mel lehet nyújtani 2023 első felében az alapkamat növekedése következtében, ezektől a szintektől a jelzáloghitelek teljes hiteldíj mutatója szerencsére nagyon messze van. Banki forrásaink is megerősítették, hogy itt jogalkotási hibáról lehet szó: nem a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben szereplő THM-plafon, hanem a THM-rendelet, pontosabban a teljes hiteldíj definíciója lenne az a jogszabályi hely, ahol lenne értelme egy változtatásnak a jelzáloghitelekre vonatkoztatva, egyelőre azonban több kérdés maradt a bankoknál a jogszabály alkalmazását illetően, mint ahány válasz. Úgy tudjuk, a Magyar Bankszövetségnél is szeretnék tisztázni ezt az ellentmondást, mint ahogy azt is, hogy a kereskedelmi kommunikációjukban mely lakásbiztosítás(ok) THM-ét kellene feltüntetniük. Várható tehát, hogy a lakásbiztosítási változtatások a THM definíciójára is kihatnak még, így e téren valószínűleg vár a piacra egy újabb jogszabályváltozás. Vitatott egyébként, hogy egy ilyen változás mennyire élénkíteni a versenyt, hiszen az alacsony ügyféltudatosság miatt könnyen előfordulhat, hogy nagyobb lesz a maga után vont informatikai és adminisztrációs teher a pénzintézetek oldalán, mint az általa teremtett tényleges ügyfélelőny.

3. Jutalékkorlátozás: helyesebb javadalmazási korlátról beszélni, hiszen a rendelet megfogalmazása alapján inkább erről lenne szó. Úgy tudjuk, hogy a lakásbiztosítások tényleges közvetítői jutalékkulcsa a piaci értékesítés nagyjából 80%-a esetében nem magasabb 20%-nál, és csak 20% esik ennél magasabb kategóriába. Volt azonban olyan forrásunk, amely szerint inkább az MFO-termékekre lehet csak igaz ez, amelyeknél már eleve nagyon nyomott a jutalékszint a jegybanki minősítésbe épített korlátok miatt. A jutalékstruktúrák általában bonyolultabbak annál, hogy a jogszabály betűjének alávetendő javadalmazási korlátot egységesen lehessen alkalmazni. A legkülönfélébb neveken (pl. menedzsmentjuttatás, marketing-hozzájárulás, stb.) adhatnak a biztosítók a közvetítőknek (különösen saját függő ügynökeiknek) olyan javadalmakat, amelyek nem fognak kimutatható módon kapcsolódni a lakásbiztosításokhoz, de megéri majd aktívan foglalkozniuk a termékkel a közvetítőknek. A szabályozás lényege nyilvánvalóan az lenne, hogy lejjebb szorítsa a drágább lakásbiztosítások költségtartalmát, ezzel árazási szempontból élénkítse a versenyt, ugyanakkor a fent említettekkel együtt is lehet olyan negatív hatása a közvetítői piacra, amivel inkább a hátrányok, mint az előnyök fognak nagyobb súllyal latba esni a nap végén.

4. Márciusi felmondási lehetőség: eddig évente egyszer, legalább 60 nappal a biztosítás évfordulója előtt kell a biztosítóknak tájékoztatniuk ügyfeleiket a következő évben várható díjról, amelyben arra is felhívják a figyelmet, hogy a meglévő biztosítás felmondására az évforduló előtt legalább 30 nappal van lehetőségük. A márciusi, pontosabban március 31-éig szóló felmondási lehetőség ezt az évi egyszeri alkalmat bővíti ki még egy alkalommal. Ez nem lenne annyira radikális megoldás, mint amit a 2010 előtt kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások esetében látunk (és régen a lakásbiztosításoknál is jellemző volt), vagyis hogy az év meghatározott napján járna le biztosítások egész tömege, de részben azért efelé mozdítaná el a piacot, hiszen az új lehetőség alapján megkötött új lakásbiztosítások évfordulója már mind márciusban lenne. Igazi jelentősége azonban abban állna, hogy az év egy meghatározott hónapjában „rászabadítaná” a lakásbiztosítási piacra azokat az „éhes biztosításokat” és „még éhesebb közvetítőket”, akik a lakásbiztosítások átkötésétől új üzleti lehetőségeket remélnek. Úgy tudjuk, a MABISZ élesen tiltakozott az évi második, márciusi felmondási lehetőség ellen, ugyanakkor ez valóban élénkítheti a versenyt a piacon, ami néhány, adott esetben agresszívan árazó biztosítónak érdekében is állhat. Különösen akkor lehet jelentősége, ha élénk közvetítői és médiafigyelem övezi majd ezt a „kampányidőszakot”. Egy biztosítói tapasztalokkal rendelkező forrásunk úgy fogalmazott: „egy eltunyult piac extraprofitját” veheti el a kormány egy ilyen lépéssel, még ha amúgy a tavaly bevezetett és karácsonykor megemelt, akár 80 milliárd forintot elvonó biztosítási pótadónak a kormányzati kommunikáció szintjén létezik is már hasonló célja, igaz, nem specifikusan a lakásbiztosításokra szabva. Fontos, hogy a rendelet csak április 30-án lép hatályba, vagyis idén még nem, csak jövőre lesz „lakásbiztosítási kampány”. A jegybanki MFO-kalkulátor kötelező használatára, a THM-et érintő változásra és az új közvetítői javadalmazási korlátra viszont már a következő három hónapban fel kell készülniük a biztosítóknak, a bankoknak és a közvetítőknek.

Mivel a lakásbiztosítási piac legnagyobb és abszolút értékben valószínűleg a legnyereségesebb szereplője az Aegon Magyarország, ezért nagyon úgy tűnik,

Az AEGonnak van a legnagyobb veszítenivalója a változásokon. Minimum érdekes, hogy pont a nemrég 45%-os tulajdonába került nagy biztosító számára okoz ilyen érdeksérelmet a kormány.

Tapasztalataink szerint a biztosítási piac szereplőinek egy része indulatosan fogadta, másik része üzleti lehetőségként értelmezte a változtatásokat. A közvetítőket, köztük a bankokat elsősorban a javadalmazási plafonnal és az MFO-kalkulátorral kapcsolatos elvárások bőszítették fel elsőre, miközben a THM-mel kapcsolatos kissé esetlen első változtatáson volt, aki csak jót derült. A biztosítók a márciusi felmondási időszak bevezetésétől zárkóztak el mereven a kormánnyal folytatott tárgyalásokon, ennek ellenére beemelték ezt a jogszabályba, ugyanis úgy tudjuk, nem állt elő a piac jobb javaslattal. Ennek megfelelően a nekünk nevük vállalása nélkül beszélő biztosítóvezetők nem örültek a változásnak, a jelenlegi adó- és szabályozói terhek mellett általában feleslegesnek és károsnak ítélték azt, de természetesen jogkövető és a felügyelettel együttműködő magatartást ígérnek.

Biztosítás 2023 Érdemes mielőbb megvásárolni a jegyet az év egyik legnagyobb biztosítási konferenciájára!

Címlapkép: Getty Images