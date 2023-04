Lehet tiltakozni, de a magyar autóipar jövője függ az akkumulátorgyáraktól

Egyre fontosabb szereplője a hazai iparnak az akkumlátorgyártás, és a súlya a következő években várhatóan csak tovább fog növekedni, tekintve, hogy jelentős beruházásokat látunk az ágazatban. A CATL ide tartozó debreceni fejlesztése például az ország történetének legnagyobb beruházása, bár a közvélemény oldaláról nem volt felhőtlen ennek a fogadtatása. Többek között a debreceni akkumulátorgyárról, a hazai akkumulátoripari ambíciókról, és a legégetőbb energetikai témákról kérdeztük Kaderják Pétert, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője, BME Zéró Karbon Központ igazgatóját, aki a Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia elkészítésében is jelentős szerepet vállalt.

Azt látjuk, hogy világszerte jelennek meg különböző mértékű támogatások a zöld beruházások számára, viszont az USA az IRA-vel mondhatjuk, hogy most az élen jár. Mivel az IRA-ra eddig nem érkezett megfelelő EU-s válasz, ezért az USA elszívhatja az beruházásokat Európából, ami a Magyarországon tervezett beruházásokat is érintheti. Milyen válaszlépésekkel lehet ezt megakadályozni EU-s szinten?

Nagyon jó irányból indulunk neki ennek a kérdésnek. Amikor az EU elfogadta a zöld átállásra vonatkozó koncepciót, akkor klímavédelmi vízió és ambíció mellett egy iparpolitikát is elfogadott, amelynek a középpontjában a zöld átálláshoz kapcsolódó technológiák állnak. Az egyik ilyen kulcsterület a járműipar, a közlekedés zöldítése. Európa ebben a tekintetben nagy tétet tett arra, hogy a zöld átállásban globálisan meghatározó szerepet játsszon, de az USA ugyancsak feltett az asztalra egy nagy összeget. Erre kéne most vagy passzolni, vagy betenni a pénzt.

Az amerikaiak nagyon egyszerű politikát fogalmaztak meg (adókedvezmény és vásárlási kedvezmény kombinálva), mindenki érti, gyorsan ki tudja számolni a hatását. Ehhez képest kellene egy ugyanilyen egyszerű, versenyképes, könnyen kiszámítható választ adnia Európának – csak épp az európai válaszok általában hosszabbak, és kicsit komplikáltabbak.

Itt viszont nagyon gyorsan kellene dönteni, mivel most vagyunk abban az időszakban, amikor a nagy beruházási döntések megszületnek, és az időveszteség nagyon sokat számít.

Vonzó a piac, csak meg kéne nyugtatni a befektetőket, hogy mind energiafronton, mind a zöld átállás támogatási konstrukcióiban versenyképes marad az európai gazdaság. Sajnos én egyelőre még nem látom azt az amerikaihoz hasonló, egyszerű, de nagyon hatásos megoldást, amire szükség lenne.

Az Egyesült Államokkal szembeni európai versenyképességi hátrányt nagyrészt okozó magasabb, volatilisebb energiaárak problémájára kidolgozott európai uniós, illetve bizottsági intézkedések hozhatnak érdemi eredményt akár már rövid távon?

Igen, bár a földgáz- és villamosenergia-piaci jegyzésárak a mai napig szorosan együtt mozognak, az elektromos áram árának alakulását pedig még mindig csaknem teljes mértékben a határidős gázárak határozzák meg, tehát lényegében továbbra is minden a gázpiaci helyzettől függ. A jó hír az, hogy minden baj ellenére azok az összehangolt akciók, amelyeket az EU-s tagállamok, illetve a Bizottság elhatározott, és több válságintézkedési csomagban részben önkéntes, részben kötelező célként megfogalmazott, összességében eredményt hoztak, mindemellett a felgyorsított infrastruktúra-beruházások, például a németországi LNG-terminál fejlesztések szerepe sem lebecsülendő.

Ennek köszönhetően megnyugodott a helyzet, és a piacon egy, az árak csökkenésében is megmutatkozó bizakodó hangulat uralkodik azzal kapcsolatban, hogy az orosz zsarolási potenciál a földgázoldalon már nem fokozható. Európa ma már lényegében közel nulla volumenű orosz gázszállítás mellett is képes ellátni magát, még ha irdatlan költségek mellett is.

Kérdés persze, hogy a következő tél ellátása hogyan fog alakulni, és ember legyen a talpán, aki megbízható előrejelezést tud adni a befektetőknek arra vonatkozóan, hogy mi fog történni a 2023-24-es télen.

Ezzel együtt a piaci gázárak alakulása biztató, és már emlékeztetnek a korábbiakra. Akadnak tehát jó hírek, de a mostani árszint, különösen a jövő évi villamosenergia-termékek ára még mindig jóval magasabb a korábban megszokottaknál, a tengerentúli árszintekhez képest pedig extrém magasak.

Európai szintű folyamatokról van tehát szó, a tagállamok között pedig verseny van a zöld technológiai beruházásokért. Mely országok mutatnak jó példát a hazai akkumulátorgyártó iparág kiépítéséhez, kiket érdemes figyelni?

Az akkumulátoripar számára Magyarország nem önmagában érdekes, hanem mert az európai piac része vagyunk, és olyan prémium autógyártók vannak itt, akik a modern, nagy teljesítményű akkumulátorpiac értékesítésének a 90 százalékát, a növekedésének pedig még nagyobb részét jelentik.

Németország talán a jó példa, nem meglepő módon a prémium autógyártók miatt, hiszen az ipari termelésnek ott is markáns részét adja az autóipar. Várhatóan a németeknél lesz a legtöbb olyan tevékenység is, ami az akkumulátorgyártáshoz tartozik, köztük a cellagyártás, és a kapcsolódó szolgáltatások, valamint a beszállítók.

A magyar kérdés valójában az, hogy a német elektromos átállás sikeres lesz-e, és ha igen, akkor ennek Magyarország részese tud-e lenni. Hogy részese legyen, ahhoz az kell, hogy az elektromosautó-gyártás itt maradjon Magyarországon, és ehhez kellenek az akkumulátorgyárak.

Mi a helyzet azokkal a kritikákkal, amelyek szerint az itthoni akkumulátorgyárak csak összeszerelő üzemként fognak működni, és nem lesz magyar hozzáadott érték?

Ennek részben van alapja, hiszen a nálunk történő folyamatokat az ázsiai befektetők hajtják, és kevesebb szó esik a magyar hozzáadott értékről, valamint a magyar innovatív képességek kihasználásáról, miközben Európában ezen van a hangsúly. Van egy olyan törekvés, hogy Európa az ázsiaitól független akkumulátoripari értékláncot építsen fel, saját tudással és innovációval – ebben a tekintetben egyébként a skandináv világot érdemes figyelni. A jövőben a hazai szakpolitikának is erre kellene fókuszálnia, hiszen egyrészt fontos, hogy az európai folyamatokba jobban bekapcsolódjunk, másrészt ki kell használni a hazai innovatív képességeket.

Győrffy Dóra, a Corvinus Egyetem egyetemi tanára a svéd és magyar akkumulátorgyártás helyzetét összehasonlító tanulmányában ezt írta: „Svédországban – kedvező adottságai miatt – szigorú környezeti normákat teljesítve lehetőség van az üzletileg sikeres akkumulátor-értéklánc kiépítésére és ezzel a fejlettségi előnyük további növelésére, míg a komparatív hátrányokra építő magyarországi akkumulátorgyártás a magyar adófizetőknek nagyon rossz üzlet, a gazdaság más szektorainak kárára növekszik, így a fejlettségi lemaradásokat konzerválja, miközben a környezet számára is pusztító.” Hogyan értékeli a Győrffy által megfogalmazott állításokat?

Ezt szélsőségesen negatív és megalapozatlan véleménynek tartom. Nyilván lehetnek olyan elemei ennek az érvelésnek, amiket érdemes megvizsgálni, de egy olyan iparfejlesztésről beszélünk, ami meghatározza a magyar járműipar jövőjét.

Ami a környezetvédelmet illet, nem gondolom, hogy Svédország és Magyarország között nagy különbségek lennének, hiszen mindkettő EU-s tagország, és az európai szabályozás gerince közös normákon nyugszik. Azt jogos felvetésnek tartom, hogy vizsgáljuk meg, vannak-e olyan új szennyező anyagok az akkumulátoriparban, amelyeknél a kibocsátási, illetve környezeti koncentrációs értékeket finomítani kell.

A komparatív előnyökről pedig annyit, hogy Magyarországnak óriási komparatív előnye van ezen a területen azzal, hogy itt több prémium autógyártó van, mint Svédországban. Ezen felül a munkaerő jól képzett, és olcsóbb is nálunk.

A közelmúltban itthon történt események fényében megkerülhetetlen a kérdés: visszanézve Ön szerint kellő hangsúlyt fektettek annak idején az akkumulátor-stratégia elkészítése során a környezetvédelemre?

Én ebben a beszélgetésben egy iparági szövetséget képviselek, és az iparágnak, valamint mind a 60 tagunknak az érdeke, hogy Magyarországon környezetileg és társadalmilag fenntartható módon fejlődjön az akkumulátor ágazat. Persze a magyar környezetvédelmi intézményrendszer szerepét nem tudjuk átvállalni. Azt viszont érdemes figyelembe venni, hogy a vegyipar elég erős Magyarországon, a gyógyszergyáraink rengeteg szerves oldószert használnak, ráadásul ott van a Mol és a Borsodchem is, mégsem hallunk arról nap mint nap, hogy elszennyeznék az országot. A hazai környezetvédelmi szabályozási intézményrendszer jól kezeli a magyar vegyipari befektetéseket, ez igaz a légszennyezésre, a talajszennyezésre, és a hulladékkezelésre vonatkozó kérdésekre. Az akkumulátoripari fejlesztéseknél ugyanezek a kérdések merülnek fel. Persze finomhangolásra szükség lehet, de a magyar szabályozás alapvetően készen áll.

Az a kérdés is felvetül, hogy az egyes beruházások helyi kezelése, megvalósítása mindig a legmegfelelőbb módon történik, különös tekintettel a folyamat átláthatóságára és a közvéleménnyel való párbeszédre. Nem lett volna szerencsésebb és produktívabb jobban bevonni a helyi nyilvánosságot az akkugyáras beruházások előkészítésében?

De, ennek természetesnek kéne lennie, különösen, ha akkora beruházásról beszélünk, mint Debrecen esetében, ami egy egész város jövőképét át tudja formálni. 7,3 milliárd eurós beruházást hajt végre a CATL, munkahelyeket teremt, helyi adóbevételt generál, hozzátesz a gazdasági növekedéshez, bebetonozza Debrecen pozícióját, mint elektromobilitási központ - ki gondolta, hogy a város nem fog örülni ennek? Amikor például a BMW idejött, senkinek nem jutott eszébe népszavazást indítani a gyár ellen. Pedig háromszor akkora területen lesz, mint a CATL, 30 aranykoronás földön építik a gyárat, és akkora festőcsarnokuk lesz, amíg a szem ellát. Ott bőven fognak használni oldószert, vizet, energiát.

Persze sokkal többet kellene erről egyeztetni, megválaszolni a civil kérdéseket és konszenzusra jutni. Ez iparágtól független, de kétségtelen, hogy mivel ez ennyire primer politikai vitatéma lett, ezért az egész akkutéma kapott egy olyan negatív imázst, amit nem érdemel.

A Mol által végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy Magyarország rendelkezhet lítiumban gazdag geotermikus lelőhelyekkel. Mit kell ezekről tudni, és milyen feltételeknek kell teljesülnie, hogy megindulhasson a kitermelés?

Az a dilemma látszik, hogy miközben klímavédelmi célokat akarunk elérni, és egy energetikai zöld átállást megvalósítani európai szinten, az ehhez szükséges kritikus anyagok bányászati, finomítási kapacitásai döntő részben ázsiai kézben vannak. Lítium esetében jobban állunk, mert az a világon sok helyen megtalálható, csak azért nem tudtuk, hogy pontosan hol, mert nem volt akkora értéke.

A Mol az elmúlt évtizedekben nagyon sok információt szerzett arról, hogy Magyarországon mi van a föld alatt, és a fúrásaik során találtak olyan területeket, ahol a felszínre kerülő termálvizekben olyan koncentrációban van lítium, amit a megfelelő technológiával üzletileg is megérné kinyerni.

Hozzá kell tenni, hogy még vizsgálati szakaszról beszélünk.

Ugyanakkor, ha fenntartható módon, a termálvízkészleteknek nem ártva meg lehetne valósítani, ráadásul üzleti fantázia is van benne, akkor ez a megoldás nagyon előnyös lehetne Magyarország számára, hiszen nem Kínából kellene importálni a lítiumot, vagy az újrafelhasználásból, másodlagos módon kinyerni az alapanyagokat.

Ha már szóba hozta az újrafelhasználást, ezen a téren hogyan állunk? A szabályozás is abba az irányba tart az EU-ban, amely az újrahasznosításra ösztönözné a gyártókat.

Az újrahasznosítás az egész értéklánc egyik legizgalmasabb üzlete, sokan látnak benne fantáziát, hiszen a használt akkumulátorokban lévő anyagok nagyon értékesek. Léteznek olyan technológiák, amelyekkel a használt lítiumion-akkumulátorokból az értékes ritka földfémeket úgynevezett hidrometallurgiai folyamatokkal ki lehet nyerni.

A CATL-nek például van olyan leányvállalata, amely 90 százalék fölötti arányban képes erre, de a dél-koreai gyártóknak is van ilyen technológiájuk.

A szövetségnek vannak olyan tagjai, akik az újrahasznosítási értékláncban aktívak, például van olyan magyar cég, amelyik mobiltelefonokból, illetve laptopokból, háztartási elektronikából kikerülő lítiumion-akkumulátorok feldolgozásával foglalkozik, bár még nem a teljes hidrometallurgiai folyamattal, aminek a végén az előbb említett eredmény elérhető. Ezzel együtt viszont az a válasz, hogy ez a kapacitás Magyarországon még nincs kiépítve.

Az energiaválság, illetve a háborús helyzet új helyzetet teremtett, ami aktuálissá tette a Nemzeti Energiastratégia és a Nemzeti Energia- és Klímaterv frissítését is. Az újratervezés kapcsán milyen főbb feladatok adódnak a szintén Ön által vezetett Zéró Karbon Központ számára?

Külső partnerekkel, döntően az MVM-mel dolgozunk az áramszektor előtt a dekarbonizációs kihíváshoz fűződő témákon, így például a rugalmassági piac fejlesztésen, ami ma az egyik legkritikusabb kérdés. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodása alapján a Magyar Nemzeti Bankkal az energiafüggetlenedés lehetőségeit vizsgáljuk, miután a fosszilis energiaimport olyan szinten rontja az ország külkereskedelmi mérlegét, hogy az MNB-t is elkezdte komolyan érdekelni a téma.

A terv szerint együtt fogunk működni az Energiaügyi Minisztériummal is az energiastratégia általános újragondolásán, a Magyarország számára adott opcionális új stratégiai irányok és alternatívák, ezen belül konkrétan a földgáz biogázzal, biometánnal történő kiváltási lehetőségeinek feltárásán, hosszabb távon a hidrogéngazdaságban e tekintetben mutatkozó potenciált is tanulmányozni fogjuk.

A jelenleg érvényes stratégia 2019-es megalkotása óta olyan kritikus változások történtek a külső környezetben, melyekre választ kell adni az új stratégiában, melynek ugyanakkor változatlanul egyik fő célja, hogy az évszázad közepére Magyarország klímasemleges gazdasággal rendelkezzen.

A megújulók terjedése miatt a villamosenergia-rendszer fejlesztése a következő években a rugalmasság növeléséről fog szólni. Ezt a flexibilitást jelenleg nagyrészt a gázerőművek biztosítják, és a kormányzati tervek szerint újabb ilyen kapacitások épülnek Magyarországon. Hogyan kerülhető el, hogy az új fejlesztésekkel még jobban beleragadjunk a földgázimport-függőségbe?

Az elmúlt másfél évben nem nagyon sikerült a nagyon magas importfüggőségünket mérsékelni, a források diverzifikálásával ugyanakkor csökkenni látszanak az orosz forrásnak való kitettségből esetlegesen adódó sokkok kezeléséhez fűződő kockázatok, és ennek érdekében a kormány további erőfeszítéseket tesz. A mögöttünk hagyott tél azt is megmutatta, hogy jelentős tartalék van a hazai földgázfogyasztás csökkentésében.

A földgázfelhasználás – ezáltal az importkitettség – már néhány éves távlatban jelentősen és tartósan mérsékelhető, több területen is. A legnagyobb költséghatékony lehetőséget az épületek energiahatékonyságának javításában látom. Következetes program végrehajtása révén a távhőszektor földgázfelhasználása is nagyrészt kiváltható lenne geotermikus és biomassza források bevonásával. Ha a villamosenergia rendszer szabályozásában az energiatárolók és a fogyasztói oldal nagyobb szerepet kapna, évente többszáz millió köbméter földgázzal kevesebbet kellene importálnunk. Végül nagyon jelentős lehetőségekkel rendelkezünk a földgáz biogáz- és biometán-termeléssel való kiváltásában.

Ugyanakkor az egyéb erőművi opciók bizonytalanságai miatt a földgáznak, mint a legkevésbé környezetszennyező fosszilis tüzelőanyagnak az energiaátállásban a század közepéig betölthető hídtechnológia szerepére vonatkozó terveinket nem kellene feladni. Ezzel együtt magam is kíváncsian várom, hogy a tervezett 3-4 új gázerőmű állami beruházás formájában meg tud-e valósulni, de ha igen, akkor is 4-5 évbe telik, mire ezek közül az első termelésbe állhat, és az élet addig sem áll meg, sok olyan probléma van, amit addig is kezelni kellene.

A villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelésére a fogyasztó oldali intézkedések is rejtenek magukban lehetőséget...

A hazai naperőmű-kapacitás jelentős mértékben bővült az elmúlt években, és a már csőben lévő befektetői szándékok, illetve engedélyek alapján az energiastratégiában 2040-re kitűzött 12 GW-os cél akár 2028-ra elérhető lenne. Energiaszuverenitási és klímavédelmi szempontból ez egy nagyon pozitív fejlemény, és finanszírozási akadályai sem nagyon látszanak. Az egyetlen megválaszolandó kérdés így az, hogy a beruházási tervek megvalósulása veszélyezteti-e a rendszerbiztonságot a naperőművek időjárásfüggő termelése miatt az elosztói szinten jelentkező feszültségtartási és áramlási problémák, illetve a rendszerszintű kiegyenlítés-szabályozási kihívások formájában.

Ha sikerül kialakítani egy, a hálózati problémákat költséghatékonyan kezelő rugalmassági piacot, amely a fogyasztó oldali válaszban, illetve az energiatárolásban rejlő egyéb lehetőségeket is képes kiaknázni, akkor megfontolandó, hogy a korábban tervezettnél gyorsabban haladjunk ennek kiépítésével. Már csak azért is, mert így nem csupán a földgázimport-függőség mérsékelhető, de ezek a megoldások zöldebbek is.

A fogyasztó oldali válasz olcsó, a kapacitások ehhez rendelkezésre állnak, hiszen akinek villamos berendezése, szivattyúja, kompresszora van az potenciális rugalmassági szolgáltató. Ezeket kell összeszervezni és nagy mennyiségben bevonni a szabályozásba informatikával és aggregátorokkal, és a régiós példák szerint jól definiált piaci termékekkel ez viszonylag gyorsan megoldható.

A tárolói piac fejlesztése költségesebb, de nélkülözhetetlen, mivel ezáltal nagy hatékonysággal és mennyiségben lehet napon belül villamos energiát tárolni. Erre vonatkozóan szintén vannak tervek itthon, a két megoldás együtt pedig elegendő rugalmassági kapacitást nyújtana a hazai megújulóenergia-kapacitás fent vázolt további dinamikus bővüléséhez.

A ZKK tavaly ősszel megjelent policy paper-e úgy fogalmaz, hogy "... a naperőművek által okozott kiegyenlítetlenség egyre inkább a HMKE-khez fog kapcsolódni. Így a jövőben a szabályozásnak erre a területre érdemes lesz külön koncentrálnia". Milyen módon lehetne bevonni a szabályozásba a háztartási méretű naperőműveket?

Nem azon kellene dolgozni, hogy hogyan akadályozható meg az ilyen típusú decentralizált termelőberendezések létesülése, hanem örülni kellene annak, hogy szükségleteink egyre nagyobb részét ily módon termeljük meg, és azon kéne munkálkodni, hogy az ezek által okozott lehetséges problémákat megfelelően kezeljük.

Az általános tiltás, amelyet egy korábbi kormánydöntés implementált, nem célravezető, és valószínűleg túlzott intézkedés. A HMKE-k ugyan okozhatnak problémát a hálózaton, de ezek lokálisak, ezért úgy lenne célszerű módosítani a szabályozást, hogy az újonnan létesítendő háztartási naperőművek mindenhol visszatáplálhassanak a hálózatba, ahol ez nem okoz problémát. A bruttó elszámolásra való átállás menetrendjét illetően szintén bizonytalanságot érzékelek.

Olyan megoldást lenne célszerű találni, amely nem elveszi azoknak a kedvét, akik hajlandóak a pénzüket ilyen beruházásokba tenni, és ezáltal Magyarországnak is segítenek erősíteni az energetikai függetlenségét, hanem támogatja őket ebben.

Ennek egyik formája lehetne, hogy az éves szaldó elszámolás megszűnésekor valamilyen módon támogassuk azt, aki hajlandó egyéni tárolót telepíteni. Talán ennél is jobb megoldás lenne, ha a kihívásokkal küzdő elosztóhálózati körzetekben közösségi használatra alkalmas tárolók létesülnének, amelyeket a feszültségproblémák jelentkezése esetén aktiválni lehetne.

Másrészt, a kereskedelmi méretű napelemes rendszerek menetrendtartási képességeit tekintve brutális tanulási folyamat látható, így míg az elmúlt hat évben exponenciálisan nőtt a beépített napelem-kapacitás, a rendszerszintű tartalékok tényleges lehívásának a mennyisége ezt korántsem követte le. A HMKE-k esetében e feladat elvégzése még várat magára, pedig az ezt lehetővé tevő adatok az elosztóknál rendelkezésre állnak. Érdemes lenne külön programot indítani annak megválaszolására, hogy HMKE-knél hogyan lehetne javítani menetrendtartást, és hogy a háztartások, illetve az elosztók ebben való részvételének elősegítése érdekében milyen ösztönzőket érdemes bevezetni.

