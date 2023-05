Szép csendben olyat húzott az Apple, amitől a legnagyobb bankok is szívrohamot kaptak

Financial IT 2023 Hova fut ki a bankok, a fintech kihívók és a bigtechek harca? Erről is szó lesz június 1-jén a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció itt!



A bankok is tartanak az Apple-től

Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója már korábban is felhívta a figyelmet a technológiai óriások térnyerésére: ahogy arról mi is beszámoltunk, Dimon szerint a digitalizáció nagy versenyelőnyhöz juttatja a technológiai vállalatokat a pénzügyi szektorban is. A vezér külön kiemelte az Applet is, akitől a bankoknak „össze kell csinálniuk magukat”, most pedig úgy tűnik, a félelme beigazolódott.

Már régóta spekulál ugyanis a piac arra, hogy a bigtechek a digitális fizetéseken és online pénztárcákon, illetve az újabban bevezetett BNPL-megoldásokon túl core banki szolgáltatásokat is indítanak, és ezzel jelentős versenyt támasztanak a bankoknak. Például a Google és az Amazon is régóta lebegteti, hogy banki partneren keresztül hagyományos számlaszolgáltatást fog nyújtani, ám az Apple egy huszáros lépéssel, és a Goldman Sachssal partnerségben, most betoppant a piacra.

Másfajta banki vélemény is megjelent az Apple lépése kapcsán. David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója nem aggódik az Apple újonnan bevezetett megtakarítási számlája miatt, és kijelentette, hogy figyeli a két termék közötti "kannibalizációt". A Goldman Sachsnak azért sem fáj annyira, hogy kiszolgálja egyik legnagyobb (potenciális) versenytársát, mert nem klasszikus univerzális lakossági nagybankról van szó, hanem egy befektetési bankról, mely a retail üzletágban relatíve alacsony kitettséggel rendelkezik.