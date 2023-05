Hatalmas hullámokat vetett az év nagy sztorija a tőzsdéken

A világszerte párhuzamosan folyó mesterséges intelligencia fejlesztések miatt olyan brutális megrendeléseket lát maga előtt a világ egyik vezető félvezetőgyártójának, az Nvidiának a menedzsmentje, hogy több mint 50 százalékkal megemelték a bevételvárakozásukat. Ez alaposan megmozgatta a tőzsdéket, nemcsak az Nvidia, de hardver- és szoftvergyártók árfolyama is nagyot ugrott, és így vezető részvényindexeket is megmozgatott a sztori.

Nagy hullámok

Tegnap már írtunk arról, hogy brutális várakozásokkal jött elő a legutóbbi gyorsjelentésében az Nvidia menedzsmentje. Azt már eddig is tudtuk, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése hatalmas számítási kapacitást, és így jó sok hardvert is igényel majd, ebből pedig profitálhatnak a félvezetőgyártók, mint az Nvidia is, és ezt nagyrészt be is építették a várakozásaikba az elemzők, de amivel a cég menedzsmentje kijött, az azért nagyon erős:

A július végével záruló pénzügyi negyedévben a bevétel 11 milliárd dollár lehet, miközben az elemzők átlagosan 7,2 milliárd dollárral számoltak. Vagyis a cégvezetés bemondott egy 53 százalékkal magasabb számot, mint amire számítani lehetett.

"Hihetetlen megrendeléseket látunk a világ adatközpontjainak átállítására" - mondta a vezérigazgató Jensen Huang az elemzőknek a gyorsjelentést követő konferenciahíváson. Huang szerint az adatközpontok infrastruktúráját ezermilliárd dollár értékben fogják korszerűsíteni az úgynevezett gyorsított számítástechnika kezelésére, ami lehetővé teszi az olyan generatív AI-eszközök futtatását, mint a ChatGPT.

Az Nvidia menedzsmentjének a bejelentése nem csak a cég részvényárfolyamát mozgatta meg, de hardver- és szoftvergyártókét is, sőt, a vezető amerikai részvényindexekre is hatott. Mutatjuk a tőzsdei hatásokat:

Hardver

24 százalékot ugrott tegnap az Nvidia árfolyama, a vállalat piaci értéke csak tegnap 184 milliárd dollárral nőtt, a 939 milliárd dolláros értékkel igen közel került ahhoz, hogy bekerüljön az ezermilliárd dollár értékű cégek közé. Csak idén 160 százalékot emelkedett az Nvidia árfolyama.

Az Nvidia nagy bejelentése természetesen más szektortársak árfolyamára is nagy hatással volt, az AMD 11 százalékot ralizott, idén már 87 százalékkal emelkedett az árfolyama.

A Broadcom árfolyama 7 százalékkal új történelmi csúcsra száguldott, idén már 30 százalékot emelkedett a félvezetőgyártó árfolyama.

Egy másik nagy rivális, az Intel árfolyama viszont 6 százalékot zuhant, és idén csak 4 százalék pluszban van az árfolyam. Az Intelnél attól tartanak a befektetők, hogy a cég lemarad a szektortársak mögötti versenyben.

Egy kisebb félvezetőgyártó, a Monolithic Power Systems árfolyama 17 százalékot ugrott tegnap az Nvidia bejelentésére, idén már 38 százalékot ralizott a papír.

Az adatközpontokhoz és felhő alapú szolgáltatások infrastruktúrájához szükséges adatátviteli eszközöket gyártó Arista Networks árfolyama 11 százalékot ugrott tegnap, idén 29 százalékkal került feljebb.

Szoftver

Nemcsak a hardver-, de a szoftvergyártók részvényeit is megmozgatta az Nvidia-sztori, a nagyok közül a Microsoft árfolyama 3,9 százalékot emelkedett, idén már 36 százalék a plusz,

az Alphabet árfolyama pedig 2,2 százalékkal került feljebb, idén pedig már 40 százalékot ralizott,

az Oracle 6 százalékot ment tegnap, idén már 28 százalékot emelkedett.

Az Adobe árfolyama 7 százalékot ralizott, idén már 17 százalék a plusz.

De kisebb cégek részvénye, mint a Synopsysé is nagyot ment, itt 10 százalékos volt az emelkedés, ezzel együtt idén már 36 százalékot emelkedett az árfolyam.

Indexek

Hogy mekkora hullámokat vetett az Nvidia-sztori, jól mutatja, hogy a vezető amerikai benchmarkok hogyan teljesítettek tegnap. Miközben a Dow Jones tegnap 0,1 százalékot esett

a nagy tech cégeket és az Nvidiát is tartalmazó S&P 500 0,9 százalékot emelkedett,

a tech túlsúlyos Nasdaq index pedig 1,7 százalékot ralizott.

Ázsiában is hozott mozgásokat az Nvidia, a tech részvényeket is tartalmazó tajvani benchmark értéke1,3 százalékot emelkedett.

