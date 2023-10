Dögunalomból lett igazi aranybánya - Itt a magyar tőzsde legnagyobb sztárja

Éveken keresztül döglött papír volt a Magyar Telekom részvénye, a kormány alaposan megadóztatta a szektort, a befektetők a potenciálistól elmaradó osztalék miatt voltak elégedetlenek, negatív volt a news flow. Tavaly ősz óta viszont az árfolyam és a befektetési sztori is fordult, idén pedig akkorát megy a Telekom, hogy simán lekörözi a nagy sztárokat, az Apple vagy az Amazon részvényeit is. Főként az elmúlt napokban volt meredek az emelkedés, ami után annyira túlvetté vált a részvény, amire évtizedek óta nem volt példa. Érik már egy korrekció. Hasonló témákkal, hazai és amerikai részvénypiaci befektetésekkel is foglalkozunk a Portfolio Signature Online Klubján.