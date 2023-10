Nagy fába vágta a fejszéjét a magyar kormány: így működik a digitális mesterterv a mintaállamban

A kormány nemrég jelentette be, hogy egy átfogó programot indít az ügyintézési folyamatok digitalizálása érdekében, amelytől hosszú távon egy digitális gazdaság megszületését és az ország versenyképességének növekedését várja. A digitalizáció valóban hatékonyan szolgálhatja a gazdasági fejlődést, ám a stratégia végrehajtása összetett feladat. Ezért megnéztük, mit tanulhatunk egy olyan ország példájából, amely világszinten is a digitális transzformáció éllovasának számít.

Az állam a mobilunkba költözne

Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter nemrégiben jelentette be, a kormány szavak szintjén grandiózusnak tűnő Digitális állampolgárság programját, amelynek célja nem kevesebb mint az állami ügyintézési formák szinte teljes spektrumát lefedő mobilalkalmazás létrehozása, amely a személyazonosítás digitalizálását és az államnak címzett fizetések egyszerűsítését is magában foglalná.

Az on-demand ügyintézést a digitális nyugtákkal, és a bankszektor hamarosan, a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján bemutatásra kerülő digitális javaslatcsomagjával a digitális gazdaság és társadalom alappillérjeinek szánják, amely Rogán Antal szavaival élve, “versenyelőnyt fog jelenteni a magyar gazdaság minden ágazatának.”

A jövőképet tehát felvázolták, ám érdemes lenne a hangzatos “digitális állampolgárság és gazdaság” hívószavak mögé valós eseteket is rendelni, márcsak azért is, hogy reális elvárásokkal álljunk a projekthez, és hogy rávilágítsunk, milyen kihívásokkal kell szembenéznie, illetve milyen előfeltételeket kell teljesítenie annak, aki egy digitális társadalom létrejöttét kívánja előmozdítani.

Mindezt egy olyan európai uniós ország példáján keresztül érdemes megtenni, amely előrehaladott, sőt kifejezetten sikeresnek mondható digitális stratégiát hajtott végre több hullámban. Álljon itt példaként az EU és a világ egyik leginkább digitálisnak mondott társadalma: Dánia. Hogy közelebbi képet kapjunk az ott lezajlott változásokról, felkerestük a dán digitális ügynökség stratégiai és elemzési irodájának vezetőjét, Anders Juul Rasmussent.

A világ élvonalában

Dánia eredményei látványosak az országok digitális felkészültségét összehasonlító ranglisták sorában. Elsőként talán a DESI-t érdemes megemlíteni, vagyis a digitális gazdaság és társadalom indexét. Ez az index az uniós országok digitális teljesítményét és versenyképességét méri négy összetevőn keresztül: összekapcsoltság, humán tőke, internetes szolgáltatások igénybevétele és a digitális technológia integrációja. A DESI-t az Európai Bizottság 2014 óta állítja össze, és 2022-ig minden évben frissítette.

Dánia az elmúlt évtizedben minden évben a DESI-lista élmezőnyében végzett, többször az első helyen. Egy átmeneti hátrasorolódás 2018 környékén figyelhető csak meg, elsősorban a humán tőkét mérő alindex romlása miatt. Meg kell jegyezni azonban, hogy ez nem a lakosság digitális képességeinek elmaradása miatt történt, hiszen a dánok 71%-a rendelkezik alapvető, míg közel 50%-uk az alapszintet is meghaladó digitális képességekkel. A gondot inkább az jelentheti, hogy a legtöbb fejlődő országhoz hasonlóan Dánia gazdaságát is munkaerőhiány sújtja. Az Európai Bizottság adatai szerint 2022 első három hónapjában a dán cégek 42 százaléka számolt be toborzási kihívásokról.

Ha csak az uniós összehasonlítást nézzük, akkor Dániában a legmagasabb az e-kormányzati szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok aránya: 91,7%. Az ország azonban nem csak az EU-s, hanem a világszintű összehasonlításokban is jól szerepel. Az ENSZ 2022 szeptember 28-án tette közzé az E-Government Survey jelentését, amelyben ismét Dániát helyezték a lista élére. Az ENSZ e-kormányzati felmérése kétévente kerül közzétételre, és három mutató széles körű mérését tartalmazza: online szolgáltatások, távközlési infrastruktúra és a humán tőke. A felmérésben minden ország 0 és 1 közötti pontszámot kap, tavaly Dániát 0,9717-ra mérték. A technológia ráadásul nem csak a fiatalabb generációk kezében hasznosul, ugyanis az állami nyugdíj-kérelmeket is 95%-os arányban veszik fel digitális úton.

Az eredmények az üzleti életben is megmutatkoznak, a többi skandináv országhoz hasonlóan ugyanis Dánia is több unikornissal, vagyis egy milliárd dollár értékeltséget meghaladó startuppal büszkélkedhet. Olyan figyelemreméltó cégek keltetője volt az ország az elmúlt években, mint például a Trustpilot, a Pleo, a JustEat, és a Chanalysis. Az országnak fintech-területen is van mit felmutatni: a 2015-be alapított Revolut-hasonmás Lunar Banknak jelenleg 750 000 magán- és üzleti felhasználója van, ami igen jelentősnek mondható egy 5,8 millió fős országban. Ezzel valószínűleg messze meghaladja a Revolut helyi ügyfélbázisát, amely 2019-ben 50 000 főt tett ki. Ez még akkor is elmarad a Lunarétól, ha feltételezzük, hogy a Revolut a globálissal megegyező ütemben (a fizetési szuperapplikáció 2019-2022 között négyszeresére növelte az ügyfélbázisát) tudta növelni a felhasználóinak számát Dániában.

Dániával szemben Magyarország azonban évek óta a leszakadók között helyezkedik el a DESI-ranglistákon. Tavaly az e-közigazgatási szolgáltatások növekvő igénybevételének köszönhetően hazánk ugyan egy helyet előre tudott lépni az uniós országok digitális teljesítményét mérő DESI Index rangsorában, de a 22. hely továbbra is nagyon súlyos lemaradást jelent az uniós átlagoktól szinte valamennyi dimenzióban. Továbbra is viszonylag jól teljesítünk a digitális (vezetékes és mobil) infrastruktúrában, ugyanakkor mind az állampolgárok digitális készségei, mind a vállalkozások digitális felkészültsége terén hatalmas a lemaradás.

Meg kell azonban jegyezni, hogy mindez természetesen nem jelenti, hogy a magyar digitális állampolgársági program előre borítékolható kudarc lenne, sőt azt sem, hogy egy szakmai szempontokat nélkülöző tervezetről lenne szó, ám azt látni kell, hogy ilyen körülmények között a projekt biztosan nem fogja egyhamar beváltani a hozzáfűzött reményeket.

Milyen út vezetett idáig

Talán semmi meglepő nincs abban, hogy a fenti eredményeket a dán állam nem egyik napról a másikra érte el. A sikeres digitalizációs projekt előzményei a múlt századig nyúlnak vissza. A dán társadalom digitális transzformációját nagyban segítette az 1968-ban létrehozott polgári nyilvántartási rendszer, amellyel egy központi adatbázis alapjait tették le. Ebben a rendszerben minden dániai lakoshoz egy egyéni regisztrációs azonosítót, egy úgynevezett CPR-számot rendeltek. Az egységes adatbázis kulcseleme volt a transzformációnak, ugyanis ezt követően minden digitális szolgáltatást erre húztak fel.

A digitalizáció első valódi mérföldkövét azonban a 2000-es években rakták le, ekkor született meg a dán közigazgatás három szintjén (központi, regionális és önkormányzati) átívelő stratégia, amelyet 4-5 évenként megújítanak. A digitális stratégiában kijelölik a fejlesztések irányát, és meghatározzák, milyen területekre kell allokálni a szükséges pénzügyi forrásokat.

A dán digitális stratégiák egyik legfontosabb eleme a magyar digitális állampolgársági programban is emlegetett azonosítási megoldás, amelynek első iterációja egy digitális aláírás volt. Ezt később az elektronikus azonosítás két további generációja követte: a NemID, amit tavaly a MitID (magyarul “az én személyi azonosítóm”) váltott fel. A generációk közötti különbség leginkább kiberbiztonsági rendszerek felkészültségében és az adatkezelési irányelveknek való megfelelőségben érhetők tetten - mondta el lapunknak Rasmuusen.

A MitID-re bankszámla nyitásához, egészségbiztosításhoz való hozzáféréshez, könyvtári kölcsönzéshez és adófizetéshez is szükség van. Ez teszi lehetővé a polgárok számára, hogy digitálisan kommunikáljanak a hatóságokkal a Digital Poston keresztül, amely egy kötelező elektronikus levelezési rendszer. A Borger.dk portálon keresztül pedig több mint 2000 önkiszolgáló szolgáltatáshoz férhetnek hozzá. Az “önkiszolgálás” azért némileg eufemizmus, hiszen a 2010-es évektől kezdve törvény született arra, hogy az állampolgárok csak a legszükségesebb esetben kommunikálhatnak a közszféra intézményeivel hagyományos módon, az ügyeket elsősorban digitális úton kell intézniük.

A valóságot pontosabban leíró kifejezés a “kötelező önkiszolgálás” lenne.

A pénzügyek digitalizációja nelkül persze nem lehet teljes körű digitális szolgáltatási palettát fenntartani. A NemKonto (azaz "egyszerű számla") egy olyan alapértelmezett bankszámla, amelyet minden 18 év feletti dán állampolgárnak és vállalkozásnak regisztráltatnia kell a kormánynál. Így, ha a dán kormánynak munkanélküli segélyt, tanulmányi támogatást vagy adóvisszatérítést kell kifizetnie, már ismeri minden vállalkozás és állampolgár számlaadatait. Az állampolgár ugyanis eleve a fent bemutatott CPR és MitID segítségével nyitott bankszámlát. A Nemkonto ezekhez csatlakozik, vagyis az egyes hatósági szerveknek nem kell ismerniük a banki adatokat, és amikor egy személy vagy vállalkozás frissíti a NemKontóját, az automatikusan szinkronizálódik az egész közszférában. A NemKonto megszerzése viszonylag súrlódásmentes a polgárok számára, mivel amikor valaki Dániában bankszámlát nyit, ahhoz a Nemkontó automatikusan hozzárendelődik.

Nagyjából ezek a fejlesztések jelentik ma is a digitális közszféra alapjait, az azóta eltelt időben a fejlesztések leginkább az infrastruktúra hatékonyságának növelésével, a biztonsági rendszerek folyamatos naprakésszé tételével és az üzleti, valamint az állami szféra még szorosabb összekapcsolásával jártak. A stratégia aktuális változata jelenleg a társadalom előtt álló legégetőbb problémákra kíván megoldást a találni, amelyek közül Rasmuusen a dán gazdasági növekedést lassító munkaerőhiányt és a zöld átállással járó kihívásokat emelte ki.

A digitalizációnak a dán kormányok számára politikai legitimációt jelentő jóléti állam fenntartásában is nagy szerepet szánnak. Mindez összefügg a fent említett munkaerőhiánnyal is, hiszen mint a legtöbb fejlett országban, Dániában is ijesztő ütemben öregszik el a társadalom, amelyet bevándorlókkal is csak részben lehet orvosolni. A probléma, vagyis hogy egyre kevesebb szakképzett szociális és egészségügyi szakdolgozó jut egyre több idős emberre, a digitális megoldásokkal nagy mértékben enyhíthető. Elég ha arra gondolunk, hogy egy szakdolgozó a digitális kommunikációs megoldásoknak köszönhetően egyszerre több idős páciens felügyeletét is el tudja látni.

A digitális stratégiát támogató tényezők

A sikert támogató tényezők közül mindenképp meg kell említeni, hogy Dánia relatíve kicsi ország, rendkívül jó egyenlőtlenségi mutatókkal. Vagyis egy olyan országról van szó, ahol sem nagy távolságok, sem mély vagyoni, illetve képzettségbeli különbségek nincsenek a vidéki és a városi területek között. Ennek megfelelőn egy átfogó országos digitalizációs projektet könnyebben, kisebb surlódásokkal végre lehet hajtani, anélkül, hogy a leszakadó régiók adaptációjára külön szakpolitikai lépéseket kellene kidolgozni és erre a célra extra erőforrásokat elkülöníteni.

Rasmuusen kiemelte, hogy a dán társadalomban erős a kollaboráció kultúrája, amely a közigazgatási struktúra egyes szintjei között is megmutatkozik. Dániában három szintű a közigazgatás: a központi kormányzat, valamint regionális és önkormányzatok alkotják. Ahogy már fent is említettük, az ország sok szempontból homogén, még akkor is, ha azért vannak különbségek a koppenhágai és egyéb vidéki régiók között. A hármas felosztás persze nem teszi könnyűvé a digitális stratégiák végrehajtását, ám a rendszer ennek köszönheti az életszerűségét is, hiszen a közigazgatás minden szintje részt vesz a stratégialkotási folyamatokban, az egyes felhasználási esetekkel kapcsolatos ötletek pedig gyakran a legalsóbb, dolgozói szintekről érkeznek. A dán polgárok és a közszféra dolgozói tehát vélhetően olyan megoldást kapnak majd készhez, amelyre valóban szükségük van.

Fontos tehát, hogy a dán állam a fejlesztéseket nem felülről vezérelve, az alsóbb szintekre oktrojálva valósítja meg, hanem velük együttműködésben. A projekteket gyakran két oldalról finanszírozzák, tehát az önkormányzati és a regionális szintek, valamint a központi kormányzat részéről is érkeznek források.

2020-ban 40 különböző AI-pilotot indítottak el több, önként jelentkező régiós és helyi önkormányzatban, amelyeket teljes egészében a központi kormányzat finanszírozott. A pénzügyi kockázatok ezzel lekerültek a helyi önkormányzatok válláról, akik így nagyobb hajlandóságot mutattak a kísérletezésre. A részben ma is futó programokban a közszféra alkalmazottai többféle AI-megoldást próbálhattak ki az automatikus e-mail-kezeléstől az egészségügyi képalkotó rendszerekig. Ha egy megoldás bizonyított, a többi önkormányzat átvette és beépítette a működésébe.

Az oktatási rendszer szerepét boncolgató kérdésünkre a szakértő nem emelt ki olyan dedikált oktatáspolitikai programot, amely kifejezetten hozzájárult volna a dánok átlagosnál jóval magasabb digitális képzettségéhez, viszont kihangsúlyozta, hogy a társadalom alapvetően jól iskolázott, a kormányzati politika pedig mindig is szem előtt tartotta a digitális inklúziót. Vagyis egyértelmű törekvés mutatkozik arra, hogy a kevésbé képzettek is be tudjanak kapcsolódni a digitális társadalom működésébe. Ezt többek között a használhatóság folyamatos javításával és az új megoldások társadalmi fogadtatásának folyamatos monitorozásával próbálják elérni. Az utóbbi időben például arról folyik társadalmi vita, hogy célravezetőbb lenne-e az új megoldásokat lassabban bevezetni, hogy a társadalom jobban tudjon alkalmazkodni a változásokhoz.

