Az AI mindent megváltoztat, manapság sokkal egyszerűbb másokat átverni, mint korábban

A mesterséges intelligencia mindent megváltoztat. A tranzakciókat még biztonságosabbá lehet tenni a technológia által, ám manapság sokkal egyszerűbb másokat átverni, mint korábban - véli Natalie Kelly, a Visa Europe kockázatkezelési alelnöke. Minden, az általános weben található mesterséges intelligencia programhoz tartozik egy program a Dark Web-en, amelyet bűnözők üzemeltetnek. A Visa felsővezetője szerint "most az eddiginél is nagyobb szükség van az egészséges mértékű gyanakvásra." A csalási trendekről és a védekezési módszerekről november 7-ei Banking Technology konferenciánk keynote előadójával beszélgettünk.

Banking Technology 2023 A kiberbiztonságról és a banki csalásokról is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján, melyet Natalie Kelly nyit meg. Regisztráció itt!

Hogyan alakulnak Európában az elektronikus fizetésekkel kapcsolatos csalás trendek?



Az elmúlt néhány évben a digitális megoldások jelentősen megváltoztatták a fogyasztási szokásokat. A technológia gyors fejlődése átalakította a mindennapjainkat, így a pénzügyeink kezelését is.

Az utóbbi három évben 15 európai országban emelkedett legalább 40%-kal az e-kereskedelmi tranzakciók száma, Magyarországon ez az érték 47%.

Nem meglepő módon, ahol a fogyasztók pénzt költenek, ott a bűnözők is megjelennek. Ahogy az online kereskedelem bűvült, úgy nőtt a kibercsalások száma is. A személyes, fizikai fizetési tranzakciókhoz képest digitálisan tízszer több a csalás.

Fáradthatatlanul dolgozunk együtt kibocsátó, illetve kereskedő partnereinkkel az elektronikus fizetésekkel kapcsolatos csalások mértékének csökkentésén. Örömmel osztom meg, hogy az arány évről évre kevesebb. Ez főként az olyan újonnan megjelenő biztonsági technológiáknak köszönhető, mint a Visa Secure és a tokenizáció, illetve a fogyasztók növekvő tudatossága a csalásokkal és átverésekkel szemben.

A tokenizáció különösen izgalmas terület. A Visa által fejlesztett tokenek koncepciója egyszerre egyszerű és hatékony, lehetőséget ad az érzékeny fizetési adatok elrejtésére, egy lépéssel a csalók előtt haladva és biztonságosabbá téve a digitális fizetéseket. A tokenek használatával felére csökkenthető a csalások száma, és amint az ügyfél bankja alkalmazni kezdi, ugyanazt a biztonsági szintet nyújtja, mint a személyes érintéses tranzakciók. A tokenizáció kulcsfontosságú tényezőként járul hozzá a fogyasztók számára kényelmes, zökkenőmentes és biztonságos fizetéshez.

A jövőben ez a megoldás mindent fizetőeszközzé fog változtatni, beleértve az autókat, sőt még a hűtőket is!

H. Kelly Natalie Visa Europe, kockázatkezelési alelnök Natalie 2022 augusztusában költözött Európába, hogy átvegye a Visa Europe Chief Risk Officer pozícióját. Natalie 25 éves tapasztalattal rendelkezik a fizetési ágazatban, az innovációtól és a digitális

Hogyan fogja a mesterséges intelligencia (AI) berobbanása és annak generatív megoldásai átalakítani a csalás trendeket? Melyek azok a területek, ahol az AI eszközöket aktívan használják a csalók?

A mesterséges intelligencia mindent megváltoztat. A Visa 30 éve végez úttörő munkát az AI-alapú technológiák alkalmazásában a kockázat- és csaláskezelési területen, elsőként használva a mesterséges intelligencia modelleket a fizetésekben. Az AI folyamatos fejlesztésével a tranzakciókat még biztonságosabbá tudjuk tenni.

Azonban az előnyökhöz mindig tartoznak hátrányok is, ami a mesterséges intelligencia esetében annyit jelent, hogy manapság sokkal egyszerűbb másokat átverni, mint korábban. A bűnözők gyorsan elkezdték alkalmazni az AI megoldásokat, arra használva a technológiát, hogy még hihetőbb adathalász emaileket állítsanak elő, illetve „deep fake” videókat készítsenek, amellyel ismert személyeknek kiadva magukat hitelessebbé tehetik csalásaikat.

Minden, az általános weben található mesterséges intelligencia programhoz tartozik egy program a Dark Web-en, amelyet bűnözők üzemeltetnek.

Gyakorlatilag az általunk fejlesztett mesterséges intelligencia szemben áll a csalók verziójával – és mi folyamatosan annak tudatában végezzük a fejlesztéseinket, hogy mindig egy lépéssel a csalók előtt járjunk, és a fogyasztók biztosak lehessenek abban, hogy pénzüket továbbra is biztonságosan és hatékonyan mozgathatják.

Az elmúlt 10 évben a Visa közel 8 milliárd eurót költött kiber- és technológiabiztonságra, illetve több, mint 3 milliárd eurót AI és adat infrastruktúrára, hogy lehetővé tegye a biztonságosabb, intelligensebb pénzmozgatást, és proaktívan azonosítsa be, illetve előzze meg a csalásokat. Mindezek mellett természetesen szorosan működünk együtt partnereinkkel, hogy egyedi igényeiket kielégítsük és segítsünk nekik személyre szabott mesterséges intelligencia eszközöket, valamint adatkészleteket létrehozni. Így ők is megvédhetik az ügyfeleiket, hogy továbbra is elsődleges és megbízható fizetési módként tartsák őket számon.

Milyen „deep fake” sémák léteznek, mennyire elterjedtek, és hogyan tudunk ellenük védekezni? Léteznek jelenleg olyan eszközök, amelyekkel ilyen hamis tartalmakat tudunk kiszűrni?

A deep fake csalások már megtalálhatók a mindennapokban, még azokat is megvezetve, akik mindeddig büszkélkedtek szkepticizmusukkal. Ezek a módszerek kezdenek beszivárogni az élet minden egyes területére – például sokak gondolják, hogy egy közösségi médiában keringő deep fake hanganyag befolyásolta a közelmúltbeli szlovákiai választások eredményeit. Emellett most már olyan esetekkel is találkozunk, ahol videó- vagy hanganyagok segítségével érik el a csalók, hogy próbálkozásuk hihetőbbnek tűnjön.

Most az eddiginél is nagyobb szükség van az egészséges mértékű gyanakvásra.

Ha valami túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem az. Legyünk óvatosak az azonnali cselekvéssel, ugyanis a csalók gyakran alkalmaznak a sürgetésre épülő pszichológiai nyomást, az AI segítségével újabb és újabb megközelítéssel és ezzel áldozataik érzelmeit tudják manipulálni.

Ha kétségeink vannak, jó módszer lehet az üzenet felolvasása, illetve a videó megmutatása egy olyan valakinek, akiben megbízunk. Egyértelműnek hangozhat, de ez a módszer segíthet, ha bizonytalanok vagyunk. Lehet, hogy korábban már ő is találkozott ilyen üzenettel és tanácsot tud adni abban, hogy mit tegyünk. Azzal, ha megosztjuk tapasztalatainkat lehet, hogy másnak is segítünk, hogy ne essen áldozatul hasonló csalásoknak.

Mit tehetnek a bankok, hogy csökkentsék a csalás kockázatát?

A fizetési ökoszisztéma biztonsága érdekében többféle módon működünk együtt a bankokkal. Először is, hálózatunkat arra optimalizáljuk, hogy megnövelt biztonsággal fusson és minimalizálja a csalásokat. Folyamatosan fejlesztjük hálózatunkat, hogy a Visa legyen a legkevesebb csalással működő, illetve a legrezíliensebb hálózat. A teljes ökoszisztéma ellenálló képessége érdekében világszínvonalú biztonsági szabványok megvalósításán működünk együtt, és a technológia fejlődésével új szabványokat vezetünk be, például az AI esetében is. Támogatjuk a bankokat abban is, hogy ügyfeleiket tájékoztassák, edukálják hogy megfelelő tudással és eszközökkel rendelkezzenek saját maguk megvédésére.

Hogyan értékelné az erős ügyfélhitelesítés (SCA)-nek Európai Unión belüli bevezetését és működését? Mennyire segített ez a csalás megállításában, és mennyiben rontotta az extra biztonság a fizetési tranzakciók felhasználói élményét?

A SCA hatása kifejezetten pozitív. A bankok jobb döntéseket hozhatnak, amikor az ügyfeleik tranzakcióit hitelesítik, az ügyfelek pedig hozzászoktak az erős ügyfélhitelesítéshez, mivel így biztonságosabbá vált az online vásárlás.

Az eredmények egyértelműek:

az SCA bevezetése óta a csalások száma körülbelül harmadával csökkent, miközben a hitelesített tranzakciók száma növekedett.

Azonban tagadhatatlan, hogy hatással van a vásárlói élményre. A fogyasztók természetesen biztosak akarnak lenni abban, hogy fizetésük biztonságosan zajlik - de ez olyasvalami, amit ők gyakran alapértelmezettnek vesznek, emellett pedig a gyorsaság éppen olyan fontos számukra. Az átlag felhasználó azt várja el, hogy egy online vásárlási folyamat mindössze 2 percet vegyen igénybe. Két lépcsős azonosítással azonban ez akár 3,3 percig is eltarthat.

Éppen ezért dolgozunk azon, hogy a vásárlói élmény megfeleljen a fogyasztói elvárásoknak. Olyan technológiákba fektetünk, mint a mesterséges intelligencia, a viselkedési biometria és a tokenizáció, amelyek segítségével még hatékonyabb csalásmegelőzést és még magasabb ügyfélélményt tudunk nyújtani. Így olyan könnyűvé és gördülékennyé tesszük az online vásárlást, mint a hagyományos bolti megfelelőjét.

Címlapkép forrása: Visa