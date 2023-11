Nem ilyen boxmeccsre készült Elon Musk, egymást követik a gyomrosok

Amikor a Tesla alig több mint 100 dolgozója sztrájkot indított, valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy egyszer odáig fajul a helyzet, hogy a cég egy egész államot beperel. Pedig ez játszódott le Svédországban, ráadásul relatíve rövid idő alatt. A drasztikus lépést a postai dolgozók szolidaritási sztrájkja váltotta ki, miután megtagadták az újonnan leszállított autókhoz tartozó rendszámok kiszállítását. Azóta a Tesla ugyan kisebb jogi győzelmeket aratott a svéd bíróságokon, de ezzel az ügynek még koránt sincs vége. Elon Musk híresen szakszervezetellenes, a svédek viszont azzal érvelnek, hogy a 20. század közepe óta működő munkaügyi modelljüket alapjaiban rengetné meg, ha a Tesla elkerülheti a megkövetelt kollektív szerződések elfogadását.

Megbénították a Teslát

Tovább zajlik a Tesla kontra Svédország saga, amely csupán 130 dolgozó sztrájkjával indult, de mostanra odáig eszkalálódott a helyzet, hogy a Tesla beperelte a svéd államot. Az ügy előzménye október 27-re datálható vissza, amikor a svéd IF Metall szakszervezet mintegy 130 szerelője munkabeszüntetést kezdeményezett a Tesla hét svédországi szervízüzemében, mondván, hogy többek között a béreket és a juttásokat is magába foglaló kollektív szerződéseket szeretnének. A gond csak az, hogy Elon Musk és általa a globálisan 127 000 főt foglalkoztató Tesla híresen szakszervezetellenes, és következetesen elutasította a szakszervezeti szerveződésre irányuló felhívásokat. Még az erős szakszervezeteiről ismert Németországban is sikerült elkerülnie a munkaügyi harcok kialakulását, míg az amerikai autógyártókat súlyosan érintő UAW sztrájkokat gyakorlatilag meg sem érezte a cég, köszönhetően a "muski filozófiának".

Svédországban tehát az a helyzet állt elő, hogy a Tesla helyi dolgozói ugyan szakszervezeti tagok, de ki vannak zárva az ágazatra vonatkozó kollektív szerződésekből, mivel a cég nemes egyszerűséggel elutasította a kollektív szerződések aláírására vonatkozó kérést.

Ez azonban egy egész lavinát indított el.

De mi az a kollektív szerződés? A kollektív szerződések a svéd munkaerő-piaci modell alapját képezik, hiszen ezek értelmében az állam helyett a szakszervezetek és a munkaadók szabályozzák a munkaerőpiacot. A kollektív szerződések olyan feltételekre terjednek ki, mint a fizetés, a nyugdíj, a munkaidő és a szabadság. Bár a szakszervezeti tagság aránya Svédországban az elmúlt évtizedekben csökkent, sok munkavállaló még mindig szakszervezeti tag, és hozzávetőlegesen a munkavállalók 90 százalékának van kollektív megállapodása.

A svéd és más skandináv szakszervezeteknek széleskörű joguk van nyomást gyakorolni, ha egy másik szakszervezet konfliktusba kerül egy vállalattal, így az IF Metall lépése nyomán

szolidaritási sztrájkok indultak országszerte.

A dokkmunkások nem hajlandók ki- és berakodni a Tesla autóit a négy legnagyobb svéd kikötőkben; a villanyszerelők megtagadták a Tesla műhelyeiben végzett szerviz- és javítási munkákat; a sztrájkolók akadályozzák a szemétszedést és a Tesla Supercharger-állomásainál végzett bármilyen elektromos munkát.

Az utolsó csepp

A sztori egyik kulcspillanatát az jelentette, hogy november 20-án a svéd posta is csatlakozott a sztrájkokhoz, ami első ránézésre nem tűnhet komoly problémának. Amellett viszont, hogy a Teslával kapcsolatos levelek és küldemények kezelését végzik,

alapesetben a Svéd Közlekedési Ügynökség rendszámtábláit is ők szállítják ki az új Teslákhoz, mivel a jelenlegi szabályozás szerint azokat a svéd postán, a PostNordon keresztül kell kézbesíteni.

Ez tehát azt jelenti, hogy a friss Tesla-tulajok nem kapják meg a szükséges rendszámtábláikat, így használni sem tudják az újonnan vásárolt autókat.

A múlt héten Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója az X-en azt írta, hogy "őrültség", hogy a svéd postai dolgozók megtagadták az új járművek rendszámtábláinak kézbesítését.

Beperelni egy államot

A posta lépése valóban az utolsó csepp volt a pohárban,

hiszen ezt követően a Tesla beperelte a svéd államot és a svéd postát.

A svéd állam beperlése a rendszámtáblákat kiállító Svéd Közlekedési Ügynökség nevű állami szervezeten keresztül történt meg. A Tesla állítása szerint a rendszámtáblákhoz való hozzáférés megtagadása "a Tesla ellen irányuló jogellenes diszkriminatív támadásnak minősül". A Tesla keresetében azt állítja, hogy a svéd kormánynak alkotmányos kötelessége a rendszámtáblák biztosítása a járműtulajdonosok számára.

Emellett a bírósági beadvány a rendszámtáblák blokkolásában részt vevő postai szolgálatot is célba vette. A Tesla perében azzal érvel, hogy a jogi dokumentumok szerint a vállalatnak joga lenne közvetlenül a birtokába venni a rendszámtáblákat, ehhez nincs feltétlenül szükség a posta szolgáltatására.

A The Associated Press által megszerzett kereset szerint a Tesla azt követeli, hogy a bíróság 1 millió koronás bírságot szabjon ki és kötelezze a Svéd Közlekedési Hivatalt arra, hogy a bíróság határozatának közlésétől számított három napon belül engedélyezze a Teslának a rendszámtáblák megszerzését. A keresetet hétfőn adták be.

Nem sokka később megszületett a Tesla első kisebb bírósági győzelme.

A Solnai Kerületi Bíróság, amely a Tesla PostNord elleni perét kezeli, hétfőn meghagyta a Teslának a jogot, hogy a közvetlenül PostNord danderydi létesítményéből vegye át az új rendszámtáblákat, vagyis nem kell azokat a postának kiszállítania. A bíróság döntése ideiglenes, és addig érvényes, amíg a norrköpingi kerületi bíróság el nem rendezi a Tesla által a Svéd Közlekedési Hivatal ellen indított pert.

A Tesla kis győzelme ellenére a solnai kerületi bíróság azt is kimondta, hogy az autógyártó a PostNordtól kapja a postát, elutasítva a vállalat kérését, hogy egy alternatív futárszolgálattól kapja meg a csomagokat.

A Hivatal és a Kammarkollegiet keretmegállapodást kötött a levél- és csomagküldő szolgáltatásokra, amelyet minden hatóságnak használnia kell. E megállapodás értelmében nekünk a PostNordot kell használnunk

- mondta Anna Berggrund, a Svéd Közlekedési Hivatal járműinformációs osztályának igazgatója.

Kedden újabb fejlemény érkezett, amely kevésbé volt kedvező a Tesla számára. A bíróság úgy döntött, hogy a Tesla nem juthat hozzá azonnal a PostNord által tárolt rendszámtáblákhoz. A postavállalatnak három napja van arra, hogy válaszoljon a Tesla érveire, mielőtt a bíróság döntést hoz.

Veszélyes precedens

Az egész szituációt kirobbantó IF Metall szakszervezet vezetője szerint a Tesla lépése azzal a kockázattal jár, hogy aláássa a svéd munkaügyi modell hosszú távú jövőjét. Marie Nilsson a Financial Timesnak elmondta, hogy a svéd modell - amelyet az 1930-as években dolgoztak ki - az ország jólétének egyik alapköve, mely szerint a munkaadók és a szakszervezetek közösen hoznak döntéseket a munkaerőpiacról.

Az úgynevezett svéd modellt 1938-ban dolgozták ki a szakszervezetek és a munkaadók, és azt jelenti, hogy Svédországban a munkaerő-piaci feltételeket, köztük a béreket is a két fél határozza meg, nem pedig a kormány. Mind a szakszervezeti, mind a vállalati vezetők a rendszernek tulajdonítják, hogy relatíve kevés a sztrájk Svédországban, és úgy vélik, hogy ez kulcsfontosságú az ország sikeréhez.

Nilsson szerint a svéd modellre nézve az egyik nagy veszélyt a minimálbérről szóló új uniós irányelv jelenti, amely a munkáltatók és a szakszervezetek közötti megállapodás helyett egy bizonyos szintet írna elő. Svédország viszont kivételt képez az irányelv alól, mivel a munkaerő több mint 80 százalékára kollektív szerződés vonatkozik.

Ha a Tesla megmutatja, hogy Svédországban kollektív szerződés nélkül is lehet működni, akkor más vállalatok is kísértésbe eshetnek, hogy ugyanezt tegyék. Svédországban sikeres modellel rendelkezünk. Megpróbáltuk elmagyarázni. Nagyon ritkán merül fel ilyen típusú konfliktus

- tette hozzá Nilsson.

A szakszervezeti vezetők közölték, hogy akár évtizedekre elegendő forrással rendelkeznek ahhoz, hogy támogassák a sztrájkoló dolgozókat - akik jelenleg fizetésük mintegy 130 százalékát kapják a szakszervezetektől, hogy fedezzék a szabadságot és a nyugdíjakat is -, mivel a kifizetésekre használt vészhelyzeti alapot ritkán csapolják meg.

Hosszú-hosszú ideig folytathatjuk

- mondta Nilsson.

Másik is csatlakoznak?

Most az a veszély fenyeget, hogy még tovább terjednek a sztrájkok, akár Svédországon túlra is. Arturo Vasquez, az IF Metall szakszervezet ombudsmanja az FT-nek elmondta, hogy az IF Metall egyeztetett a kollégáival Európa-szerte és az Egyesült Államokban, hogy támogatást kérjenek tőlük és talán még saját lépésekra is sarkallja őket.

Németországban, a Berlin melletti gyárában nagyjából 10 000 alkalmazott készít elektromos járműveket és akkumulátorokat, a dolgozók pedig nagy figyelemmel kísérik a Svédországban kibontakozó eseményeket. A grünheidei gyár üzemi tanácsa nem kapcsolódik Németország legnagyobb és legerősebb szakszervezetéhez, az IG Metallhoz - amin a szakszervezet újonnan megválasztott vezetője, Christiane Benner megfogadta, hogy változtatni fog.

Az IG Metall szerint a Tesla németországi üzemében foglalkoztatott tagok panaszkodtak a rossz munkakörülményekre, extrém munkaterhelésre és a túlzott termelési célokra. A szakszervezet becslése szerint az üzemben a bérek körülbelül ötödével alacsonyabbak, mint amennyit egy kollektív szerződés alapján kapnának. A svédországi sztrájkok bátorságot és önbizalmat adtak a grünheidei dolgozóknak, hogy szakszervezetbe szerveződjenek és saját kezükbe vegyék sorsukat - mondta Dirk Shulze, az IG Metall regionális vezetője. A szigorú német szabályok azonban megakadályozzák a szolidaritási sztrájkokat, a svédek kérése ellenére. Shulze szerint a szakszervezetbe belépő tagok száma a grünheidei üzemben az elmúlt hetekben a vártnál gyorsabban nőtt, bár nem árulta el, hogy a dolgozók mekkora hányada csatlakozott.

Bármeddig is eszkalálódik a helyzet, a svéd eset azt mutatja, hogy a befolyásos szakszervezetek akkor is képesek megzavarni a Tesla működését, ha a saját munkavállalói nem szakszervezeti tagok, vagy ha nem is gyárt járműveket az adott országban a cég. Vagyis súlyos következményei lehetnek annak, ha egy olyan országban is sztrájkok indulnának, ahol gyártási tevékenységet is folytat a Tesla.

