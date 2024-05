Megjöttek a nagy vevők a tőzsdéken - Mit jelent ez az árfolyamoknak?

Felpörögtek idén a sajátrészvény-visszavásárlások, nemrégiben például az Apple jelentett be egy újabb, 100 milliárd dollárt meghaladó programot. De mit jelent ez a részvényárfolyamnak? Hogy teljesítettek a tőzsdén a legaktívabb vásárlók papírjai? Érdemes-e befektetési döntéseinknél figyelembe venni, hogy az adott vállalatnál van-e részvényvásárlási program? - Ezekre a kérdésekre keresi a választ az elmúlt 10 év részvény-visszavásárlásainak vizsgálatával cikkében a Marketwatch.

Beindultak az elmúlt időszakban a sajátrészvény-visszavásárlások, sorra jelentik be az amerikai cégek az újabb milliárd dolláros programjaikat, múlt héten például az Apple lepte meg a piacokat egy újabb 110 milliárd dolláros részvény-visszavásárlással. Amikor egy cég sajátrészvény-vásárlást indít, annak több üzenete is lehet, az egyik, hogy nem tudja a menedzsement a jövőbeli növekedést támogató akvizíciókra, beruházásokra költeni a felesleges készpénzállományt, a másik, hogy olcsónak, jó befektetésnek tartja a saját részvényeit. Az Apple bejelentését pozitívan fogadták a befektetők, de voltak, akik megkérdőjelezték, hogy vajon nincs-e jobb felhasználási módja a készpénznek.

A kérdésre választ keresve a Marketwatch megvizsgálta az elmúlt 10 év legjelentősebb sajátrészvény-visszavásárlásait az amerikai S&P 500 vállalatoknál, és azt találta, hogy a részvényszám nagyarányú csökkenése hosszú távon korrelál a jó részvénypiaci teljesítménnyel. Az elmélet mögötte, hogy a sajátrészvény-vásárlásokkal csökken a részvényszám, ami minden egyéb változatlansága mellett növeli az egy részvényre jutó eredményt. Így a részvények számának jelentős csökkenése támogathatja a részvényárfolyam emelkedését.

A Marketwatch hozzáteszi, hogy a dolog azért nem ennyire egyszerű, mert vannak vállalatok, amelyek részvényeket bocsátanak ki, akár finanszírozási céllal, például felvásárlásokhoz, akár a vezetői részvényjuttatásokhoz.

Az Apple példájánál maradva, az elmúlt egy évben 2 százalékkal csökkent az átlagos részvényszám, így annak ellenére, hogy a legutóbb lezárt, március 30-án végződő negyedévben csökkent a vállalat adózott eredménye, az egy részvényre jutó eredménye mégis minimálisan, 1 pennyvel emelkedett az egy évvel korábbi szintről. Tíz éves időtávon az Apple részvényeinek száma 37 százalékkal csökkent, ami azt jelenti, hogy minden más változatlansága mellett 59 százalékkal emelkedett volna az egy részvényre jutó eredmény.

Összesen közel 650 milliárd dollárt költött 10 év alatt saját részvény vásárlásokra az Apple, a részvények árfolyama pedig csaknem tízszereződött.

A sajátrészvény-visszavásárlásokra fordított összeg óriási az Apple-nél, magasan a legtöbbet költötte az amerikai cégek közül saját részvényekre, de ha a teljes kibocsátott részvényszám arányában nézzük, akkor voltak jelentősebb programok az amerikai tőzsdei cégek között. A FactSet adatai szerint az elmúlt 10 évben az S&P 500 vállalatai közül 109 csökkentette részvényszámát saját részvény vásárlásokkal, amelyek közül a Marketwatch a 20 legnagyobb arányút emelte ki. Az Ebaynél például közel 60 százalékkal, az AIG-nél 53 százalékkal, de a HP-nál és az AutoZone-nál is közel 50 százalékkal csökkent az átlagos részvényszám.

Amerikai vállalatok legjelentősebb sajátrészvény-vásárlásai* 10 éves részvényszám-változás 10 éves árfolyamváltozás 10 éves teljes hozam Ebay -59% 130% 151% AIG -53% 58% 99% HP -48% 95% 164% AutoZone -48% 463% 463% Ameriprise Financial -47% 284% 382% Discover Financial Services -47% 125% 179% O’Reilly Automotive -45% 591% 591% Lowe’s -45% 410% 510% McKesson -43% 220% 246% HCA Healthcare -41% 497% 532% Allstate -41% 201% 274% LyondellBasell Industries -41% 6% 71% Biogen -39% -16% -16% Marathon Petroleum -39% 278% 418% Oracle -38% 189% 237% Valero Energy -38% 170% 301% Yum Brands -37% 150% 201% Apple -37% 756% 872% Corning -37% 62% 111% Aflac -37% 174% 249% *a 20 legnagyobb részvényszám-csökkenéssel járó az elmúlt 10 évben, forrás: Marketwatch, Portfolio

Ami az árfolyamváltozásokat illeti, az időszakban a 20 vállalat közül egy kivételével mindenhol emelkedett a részvények árfolyama, és az Apple magasan felülteljesítő volt, de akadtak még ötszöröző-hatszorozó papírok is. Az S&P 500 index 232 százalékos hozamot biztosított az elmúlt tíz évben, és a 20 részvény közül 12 felülteljesítette ezt, és három kivételével mindegyik hozama meghaladta a 100 százalékot, ha a teljes, osztalékkal növelt hozamot nézzük.

Összehasonlításképp az S&P 500 index 469 olyan részvénye közül, amelyek 10 éve tőzsdén vannak, kevesebb mint a fele, pontosan 202 papír tudta felülteljesíteni az S&P 500 indexet (míg a jelentős sajátrészvény-vásárlási programmal rendelkező 20 cégnél ez az arány 60 százalék volt), és 30 százalék 100 százaléknál kisebb hozamot tudott felmutatni.

Disclaimerként a cikk hozzáteszi, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy befektetési döntéseket lehessen hozni csak a saját részvény vásárlások alapján, de ha egyébként is egy jó befektetési sztorit találunk, a részvény-visszavásárlások megerősíthetik ezt.

A magyar tőzsdén több vállalatnál is vannak folyamatban sajátrészvény-visszavásárlások, többek között a Magyar Telekom, az OTP és az Opus Global is hirdetett meg sajátrészvény-visszavásárlást a részvényesi készpénz-visszajuttatás részeként, az elmúlt egy évben pedig a Richternél is futott egy 40 milliárd forintos program.

Címlapkép forrása: Getty Images