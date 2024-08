Begyújtotta a rakétákat a CIG Pannónia, hány milliárdnál áll meg a nyereség?

Azt már az MNB múlt héten közzétett előzetes pénzügyi számlák statisztikáiban látni lehetett, hogy a magyar életbiztosítási piac számára a második negyedév sokkal erősebbre sikerülhetett, mint az első: 45 milliárd forintnyi friss pénz érkezett az életbiztosításokba, ami nemcsak több mint duplája az előző negyedévinek, de hosszú évek óta nem láttunk ekkora tőkebeáramlást ezekbe a termékekbe. Hogy mely terméktípusok ugrottak meg igazán a piac egészében, azt a várhatóan jövő héten érkező jegybanki díjbevétel-statisztikákból láthatjuk majd pontosabban.

A CIG Pannóniának mindenesetre, úgy tűnik, sikerült meglovagolnia az élénkebb keresletet, hiszen

az életbiztosítási díjbevételei az első félévben 27%-kal nőttek, miközben az alacsonyabb bázisról építkező nem-életbiztosítási üzletág 21%-os növekedést ért el, így a társaság teljes díjbevétele az első félévben megközelítette a 27 milliárd forintot,

az új értékesítésben a banki csatorna 40%-kal, a független csatorna 16%-kal, az alternatív csatornák 21%-kal növelték teljesítményüket,

a biztosító hagyományos területének számító unit-linked életbiztosítások hozták a legnagyobb, 2,7 milliárd forintos díjbevétel-növekedést (ezt az alacsonyabb és kevésbé volatilis hozamkörnyezettel magyarázza a biztosító), de a vállalati vagyonbiztosítások is jelentősen, csaknem 1,0 milliárd forinttal nőttek, és a csoportos baleset- és egészségbiztosítási, illetve a kockázati életbiztosítások is 0,5 milliárd forint feletti díjbevétel-emelkedéssel zártak.

Az alábbi ábrán látható ugyanakkor, hogy

a unit-linked biztosításoknál bekövetkezett jelentős emelkedés háromnegyed részben az egyszeri díjas életbiztosításoknak köszönhető,

amelyek profittaralma a biztosítási pótadó 2022-es bevezetése miatt a legtöbb biztosítónál minimális vagy negatív. A CIG Pannónia 62 millió forinttal tudott javítani a termékek profitabilitásán az első félévben.

A CIG Pannónia a tavalyi első félévi 321 millió forint után 457 millió forintnyi biztosítási pótadót, más néven extraprofitadót számolt el az idei első félévben, jórészt ez okozza azt az eltérést, hogy konszolidáltan

a biztosító számviteli adózott eredménye 2,048 milliárd forint, tisztított adózott eredménye 2,505 milliárd forint lett az első félévben,

a biztosító szolvenciamutatója bőven a globálisan meghatározott 100%, illetve a magyar felügyelet által elvárt 150% felett, 237%-on állt év közepén.

A CIG Pannónia a tavalyi évtől az IFRS 17 számviteli sztenderdjei szerint jelent a korábbi IFRS 4 helyett. Ahogy tavaly májusban megpróbáltuk elmagyarázni, egészen a biztosítási szerződések szintjéig módosult, mi számít bevételnek, költségnek, eredménynek, és a kínált szerződéstípusokat az alábbi értékelési módszertanokba sorolják az egyes szegmenseknek megfelelően.

A gyorsjelentés alábbi grafikonja portfóliócsoportonként mutatja be a biztosítási tevékenységből származó eredmény első féléves alakulását az egy évvel korábbihoz képest. Miközben a díjbevételek szempontjából, mint láttuk, az életbiztosítási üzletág teljesített jobban az első félévben, jövedelmezőségi szempontból a nem-életbiztosítási üzletág hozzájárulása volt markánsabb a növekedéshez, ugyanis

az életbiztosítási szegmensben összesen 120 millió forinttal nőtt a biztosítástechnikai eredmény 2023 azonos időszakához viszonyítva, amire pozitívan hatott a megtakarítási termékek esetében a hozamgörbe idei stabilitása, ugyanakkor negatívan hatott a csoportos életbiztosítások kárhányadának a növekedése (e termékcsoport profitabilitásának a helyreállítása érdekében, az új szerződések esetében már az első negyedévben megtette a lépéseket a biztosító),

a nem-életbiztosítási szegmensben összesen 604 millió forinttal nőtt a biztosítástechnikai eredmény, elsősorban a rövidtávú (PAA) vállalati vagyon és flotta casco szerződések eredményjavulása, illetve a (GMM módszeran szerint értékelt) csoportos hitelfedezeti biztosítások javuló nyeresége okozta.

Az év első felében elért 2 milliárdos számviteli, illetve 2,5 milliárdos tisztított eredmény erősnek számít, ugyanakkor a gyorsjelentés alapján ehhez most több olyan egyedi vagy átmeneti tétel is hozzájárult, amely a második félévben nem feltétlenül fog hasonló módon megismétlődni. Emellett a díjbevételek jelentős második negyedévi emelkedése is kissé csalóka: nagy szerepe volt az egyszeri díjas életbiztosításoknak, amelyek kevésbé alkalmasak a hosszú távú eredménytermelésre a rendszeres díjas termékekhez képest. Mindezt figyelembe véve egy 3-4 milliárd forint közötti számviteli és 4-5 milliárd forint közötti korrigált eredménnyel elégedettek lehetnek a befektetők az év végére. Tavaly 2,9, illetve 4,1 milliárd forint volt ez a kettő.

