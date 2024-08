Rekordot döntött a speciális naperőművek magyarországi telepítése, de idő kellett hozzá

Az energiaár-krízis legsúlyosabb időszakaihoz képest ugyan mérséklődött a hazai vállalatok érdeklődése a saját célra termelő naperőművek iránt, de 2024-ben így is rekordot döntöttek a telepítések, pedig messze még az év vége. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy noha az áramárak a válság óta normalizálódtak, sok cégnek így is megéri saját napelemes rendszerbe ruháznia, a piac pedig nagyjából mostanra tanulta ki a szabályozási környezet változását. Egyelőre azonban továbbra is réspiacról van szó, a kapcsolódó akkumulátor-telepítések pedig még nem igazán indultak be, pedig sok esetben a napelemek mellé célszerű lenne energiatárolót is létesíteni.

Amint arról beszámoltunk, noha az eddigiek alapján idén nagy valószínűséggel nem dől meg a 2023-ban született magyarországi naperőmű-telepítési csúcs, egy szegmens 2024-ben máris éves kapacitásbővülési rekordot döntött a friss statisztika alapján, pedig messze még az év vége. Ez a jelentős energiafelhasználó vállalatok saját célra termelő (SCTE) naperőműveinek piaca, melyek beépített teljesítőképessége az év elejétől 129,9 MW-tal 537,7 MW-ra nőtt augusztus elejére, darabszámuk pedig 262-vel 1420-ra emelkedett.

A szegmens eddigi legerősebb évében, 2022-ben az SCTE erőművek beépített teljesítőképessége összesen 103,2 MW-tal nőtt, vagyis az idei első héthavi kapacitásnövekedés ezt már most felülmúlja. A saját célra termelő napelemes rendszerek kapacitásnövekedése a korábbi években (2022-t nem számítva) a 80 MW-ot sem érte el. A HMKE-k és a napelemparkok szegmense egy-egy jobb hónapban is képes volt ezt sőt, ennél nagyobb kapacitásbővülést elérni.

Ezzel együtt a rekord rávilágít arra az általános, világszerte egyre többfelé tapasztalható jelenségre is, hogy a vállalatok decentralizált megújuló termelő egységek létesítésével is igyekeznek biztosítani energiaellátásukat, növelve a központi hálózattól és a villamosenergia-piactól való függetlenségüket.

Bár valóban érzékelhető élénkülés a saját célra termelő naperőművek szegmensében, ez egyelőre meglehetősen labilis, és továbbra is réspiacról beszélhetünk

- mondta el lapunknak Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke.

A kapacitás viszonylag jelentős relatív bővülése drasztikusnak nem nevezhető megawattban és darabszámban kifejezett abszolút növekedést jelent, különösen a háztartási méretű naperőművek (HMKE-k) és a kereskedelmi célú napelemparkok gigawattos nagyságrendű beépített teljesítőképességével összevetve.

Az élénkülés összhangban áll a várakozásokkal, mivel a magyar cégek európai összevetésben is kiemelkedően magas piaci áramárakat kénytelenek fizetni. A felívelés azt követően tapasztalható, hogy korábban az SCTE-piac épp akkor fékezett be, amikor az áramárak háborúval, illetve gázkrízissel összefüggő megugrása miatt a cégek igénye a legerősebb volt a saját célra termelő napelemes rendszerek iránt. A 2021-től nagy ingadozásokkal emelkedő villamosenergia-árak sok céget arra ébresztettek rá, hogy a régi, piaci áramvásárlásra épülő modell az új körülmények között már nem feltétlen elég, ezért szerették volna saját napelemes rendszer teleppíttetésével is bebiztosítani magukat.

Sok beruházást megakasztott az energiaár-krízis közepén bevezetett kötelezettség

A piac említett visszaesése annak hatására következett be, hogy 2022 nyarán új kötelezettségeket vezettek be a saját célra termelő napelemes rendszerekre vonatkozóan, amelyek teljesítése nagy kihívás elé állította a cégeket. Ennek értelmében minden újonnan telepítendő időjárásfüggő erőműegységhez úgynevezett aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas berendezés (aFRR berendezés) létesítését írták elő. Ez, a háztartási méretű kiserőművekre nem vonatkozó követelmény azt jelentette, hogy a hazai villamosenergia-rendszer egyensúlyának biztosíthatóságára hivatkozva minden naperőmű-beruházáshoz kötelezővé vált valamilyen megfelelő rugalmassági kapacitás telepítése. Ez praktikusan akkumulátoros energiatároló, gázmotor vagy egyéb hagyományos nem időjárásfüggő erőművi technológiát jelent, de a kritérium az úgynevezett fogyasztó oldali szabályozás révén is teljesíthető volt.

Bár a 2022 júniusában számukra is előírt akkumulátor-telepítési kötelezettséget már decemberben visszavonta egy kormányrendelet, az aFRR kiegyenlítőenergia-szabályozási képeség megteremtésére vonatkozó kötelezettség érvényben maradt a 200 kW-nál nagyobb teljesítményű naperőművek esetében. Ez lényegében azt jelenti, hogy a rendszerirányító bármikor 1 percen belül lekapcsolhatja (leszabályozhatja) az erőmű termelését, ha úgy ítéli meg, hogy ez a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása, ezáltal az ellátásbiztonság biztosítása érdekében szükséges.

A bevezetett műszaki előírások az érintettek számára gyakorlatilag értelmezhetetlenek voltak, és nem akadt olyan cég, amelyik vállalta volna az aFRR-kötelezettség teljesítéséhez szükséges műszaki kiépítést és minősítést. Ez azt eredményezte, hogy a saját napelemes rendszer telepítésében kiutat kereső cégek jó ideig nem tudtak ilyen naperőműveket telepíttetni, és a kötelezettség sok tervezett beruházást megakasztott, ami a statisztikákban is nyomon követhető volt.

A piacnak időre volt szüksége, amíg megemésztette és kitanulta a szabályozási környezet változását. A 2024-es telepítési rekord azt jelzi, hogy ez mostanra sikerült, és ma már léteznek olyan szolgáltató cégek, amelyek az aFRR-képességet hozzá tudják adni a napelemes rendszer kiépítéséhez

- fogalmaz Szolnoki Ádám.

Sok cégnek megéri

Közben viszont az áramárak normalizálódtak, a cégek pedig valamelyest megnyugodtak, és mérséklődött az SCTE-rendszerek telepítése iránti lelkesedésük. Ezzel együtt a villamosenergia-piaci árak még mindig nem tértek vissza a koronavírus-járvány előtti szintekre, így sok vállalat számára még mindig "kijön a matek", amit a piac telepítési statisztikában tükröződő, arányaiban egész szépnek igen, azonban volumenét tekintve tömegesnek nem mondható fejlődése is jelez - mondja az iparági egyesület vezetője.

A jellemzően több 100 kilowattos (kW) teljesítményű céges napelemes rendszerek engedélyeztetési, létesítési folyamata a szabályozási könnyítést követően is meglehetősen hosszadalmas.

A többkörös engedélyeztetés időigénye tipikusan fél és másfél év közé esik.

Bár az akkumulátor-telepítési kötelezettséget visszavonták, a 200 kW-nál nagyobb teljesítményű SCTE-kre továbbra is vonatkozik az úgynevezett (aFRR) kiegyenlítőenergia-szabályozási képeség megteremtésére vonatkozó kötelezettség, 500 kW felett pedig építési engedély beszerzése is szükséges.

A folyamat átfutását alaposan megnyújthatja, ha az építési engedélyhez kapcsolódóan a katasztrófavédelmet is be kell vonni, és ha a telepítés helyéül szolgáló tetőszerkezet statikai jellemzői is mélyebb vizsgálat tárgyát kell, hogy képezzék. Továbbá, míg kisebb cégeknél a folyamat gyorsabb is lehet, az ilyen rendszereket telepíttetető cégek jellemzően nagyobbak, ezért a beruházások általában nem egyszemélyes döntésektől függenek, és ez, illetve az ajánlatok esetleges versenyeztetése szintén megnyújthatja a folyamat előzetes ajánlatkéréstől számított hosszát.

Az akkumulátor-telepítések felfutása még előttünk van

Az SCTE-erőművek nem feltétlen visszwattosak is egyben, vagyis nem szükségszerűen vannak ellátva a hálózati betáplálást megakadályozó technológiával. Azonban mivel hálózati betáplálási lehetőséghez a HMKE-mérettartomány fölötti naperőművek csak a - jelenleg felfüggesztett és átalakítás alatt lévő - közzétételi eljáráson megszerezhető hálózati csatlakozási kapacitás birtokában juthatnak, ami sokéves várakozás után és aktuálisan így sem szerezhető meg, ezért a gyakorlatban a hazai saját célra termelő naperőművek egyben érthető módon 100%-ban visszwattosak is.

A rugalmassági kapacitás telepítésére vonatkozó kötelezettség ugyan megszűnt, de a cégek ettől függetlenül még telepíthetnek akkumulátoros energiatárolót napelemeik mellé.

Ez sok esetben célszerű is lenne, már csak azért is, mert így jelentősen csökkenthető lenne a napelemek által termelt, de fel nem használt energia mennyisége. Ma már lényegében minden napelemes telepítő cég foglalkozik akkumulátor telepítésével is, és léteznek erre specializálódott vállalkozások is.

Az akkumulátortelepítés és -üzemeltetés üzleti modellje azonban jóval komplexebb, mint a napelemeké, amelyet felhasználói oldalon nehezebb megérteni, ráadásul támogatás nélkül sok esetben még nem, vagy a cégek számára túlságosan lassan térül meg. Ezért ez a piac ma még nem szárnyal, és érdemi felíveléséhez várhatóan egy viszonylag hosszabb tanulási folyamatra lesz szükség - véli Szolnoki Ádám. Az ellátás szünetmentes, zavartalan fenntartását biztosító tartalék (backup) kapacitásként ma még a költségekben verhetetlen, kipróbált, könnyeben alkalmazható dízelgenerátorok uralják a piacot.

Itt is érezhető az iparági konszolidáció

A szakértő szerint átlagos megtérülési időt az SCTE-k esetében nehéz meghatározni, mivel erősen eset-, illetve támogatásfüggő; mindenesetre érezhetően 8-10 év alatti megtérülési időre van szükség ahhoz, hogy a cégek számára vonzó legyen egy ilyen beruházás.

A kínai napelemgyártó túlkapacitás miatt az elmúlt egy évben ismét nagyot esett a fotovoltaikus panelek ára, de mivel ez a tétel ma már a korábbinál sokkal kisebb arányt képvisel a rendszer bekerülési költségében, a beruházási költségekben nem eredményezett jelentős csökkenést.

Közben a szakmunka költsége sem nagyon mérséklődött, és a végfelhasználói árakat a telepítő cégek közötti versengés sem mérsékli érdemben. Az iparág - nagyrészt a korábbi 100%-os támogatást ígérő lakossági pályázat kifizetéseinek elhúzódása miatt - nehéz pénzügyi helyzetbe került szereplői már nem nagyon tudnak engedni az árakból, ehelyett sokszor inkább feladják a tevékenységet. Ezek a cégek gyakran profilt váltva, a klasszikus villanyszerelés, klímaszerelés és a külföldi piacok irányába elmozdulva igyekeznek talpon maradni.

Egyelőre az SCTE-piac sem olyan jelentős, hogy sok napelemes telepítő cégnek tudjon megélhetést biztosítani. A HMKE-szegmenshez hasonlóan itt is elsősorban a nagyobb, tőkeerősebb, akár külföldi anyavállalattal rendelkező vállalkozások rúgnak labdába, míg a kisebb telepítők ebben sem nagyon tudnak részt venni. Néhány olyan kisvállalkozó meg tudta vetni itt a lábát, amelyik időben állt át erre a vonalra és józanul, reálisan felmérve a lehetőségeiket, magukat nem túlvállalva tudtak megbízásokat vállalni, kiépítve maguknak egy kis piacot. Ezek a telepítő cégek azonban kevesen vannak, már csak azért is, mert itt általában a megrendelők nagyobb vállalatok, és a velük való üzletkötés már megkövetel egy olyan érettségi szintet (garancia, fizetési feltételek), amelyet a magyar kisvállalkozások sokszor nem tudnak felmutatni, részben az elmúlt két év nehézségei miatt - tette hozzá a Manap elnöke.

Az energiaköltségeket csökkentő saját célú napenergia-termelésre, illetve a fizikai napenergia-vásárlásra a cégek számára elméletileg rendelkezésre álló további lehetőségek közül a PPA-k statisztikában nem szereplő piacára nehéz rálátni. A szakember szerint bár sokat beszélnek róla, de látszólag nem sok minden történik ezen a területen. Az ipari energiaközösségek hazai piaca pedig még kezdetlegesebb állapotban van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images