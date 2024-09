Megérkeztek a biztosítási piac adatai: a te biztosítód hányadik a rangsorban?

Több oldalról is megsínylették a biztosítók a tavalyi évet: a kárinfláció, a viharkárok és az állami adóterhek növekedése miatt számos kihívással kellett szembenézniük a társaságoknak. Az MNB frissen megjelent Aranykönyve alapján a bankok után a biztosítók és a biztosításközvetítők sorrendjét is felállítottuk a 2023-as számok alapján. A piac idei első féléves teljesítményéről itt írtunk.

Mindössze 21 milliárd forint nyereséggel zárta a tavalyi évet a túladóztatott magyar biztosítási szektor, ami 11 éves mélypontot jelent. A díjbevételek csak 5,7%-kal növekedtek, reálértéken a korrigált díjbevételek 4,5%-kal visszaestek. A vagyon- és felelősségbiztosítási károk 27 milliárd forinttal nagyobb mértékben rontották az eredményt (főleg a gépjárműkárok miatt), mint az aszályokkal sújtott előző évben – írtuk meg még március elején.

Ha rátekintünk az egyes biztosítók számaira, akkor jó látható a 2022 karácsonyán még meg is emelt különadóterhelés hatása, hiszen az Allianz, a Wáberer, a Groupama és a CIG kivételével csökkent a biztosítók nyereségessége. A biztosítási szektor tavaly több mint 120 milliárd forintnyi „hagyományos” biztosítási adót és közel 90 milliárd forint extraprofitadót fizetett, e különadók 100 forintnyi biztosítási díjunkból közel 14 forintot visznek el. Feltűnő a Generali jelentős vesztesége mellett az is, hogy a közepes méretű biztosítókat (pl. Union, Uniqa) viseli meg a legjobban a magas adóteher.

Nemcsak az eredményre, a díjbevételekre is rányomta a bélyegét a magas adóterhelés, elsősorban az egyszeri díjas életbiztosításoknál látszódik ennek hatása például a Posta Biztosítónál. Az eső helyen viszont a Generali sikeresen előzte meg az Allianzot, míg a harmadik helyen a Groupamának egyelőre nem jött össze az Alfa megelőzése, de közeledett a versenytárshoz. A Posta Biztosító hátrébb került a listán, az Union után viszont az Uniqa is megelőzte a döntően életbiztosításban utazó NN-t. Alábbi ábránkon jól látható, hogy nemcsak a piac egészében, hanem a nagy biztosítók díjbevételén belül is döntő fölénybe került a nem-életbiztosítási tevékenység az életbiztosításival szemben.

Jóval a piaci átlag feletti díjbevétel-növekedést ért el tavaly a K&H, a Genertel és a Groupama, miközben díjbevételek szempontjából az Union és az Allianz alulteljesítette a piaci átlagot a nagyobbak közül. Az idei első félévben azonban kifejezetten magas volt a piac dinamikája, könnyen elképzelhető, hogy a tavaly még gyengébben teljesítő biztosítók is kétszámjegyű díjnövekedést fognak tudni elérni.

Megnéztük a független biztosítási alkuszok és többes ügynökök számait is. A Hungarikum most már stabilan őrzi első helyét mind a bevételek, mind az eredmény szempontjából, míg a többiek helyezését az alábbi két ábra mutatja. A listán szerepelnek olyanok is (elsősorban a Bankmonitor), amelyek számára nem a biztosításközvetítés a domináns tevékenység.

Egyre kevesebb alkuszcég és többes ügynök osztozik egyre nagyobb jutalékbevételen Magyarországon – mutatják az MNB májusban közzétett biztosításközvetítői statisztikái. 100 forintnyi biztosítási díjunkból 9 forint lett tavaly is az ő bevételük. A fák így sem nőttek náluk az égig: miközben a nem-életbiztosítási jutalékbevételek csaknem a 17,6%-os tavalyi inflációnak megfelelő mértékben emelkedtek, az amúgy sem erős életbiztosítási értékesítés jelentősen visszaesett tavaly a független biztosításközvetítőknél, így összességében 123 milliárd forintnyi jutalékbevételt realizáltak, ami alig 10%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.

