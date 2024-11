Hogyan lesz digitális a magyar gazdaság? Érkeznek a válaszok!

A digitális transzformáció ma már nem csupán egy zsebből előrántott buzzword: szektorokon átívelő módon érinti a vállalati élet mindennapi működését. Gyakorlatilag minden cég szektortól függetlenül lépéskényszerbe került: aki nem digitalizál, aki nem ül fel az AI-vonatra, az csúnyán le fog maradni a hatékonysági versenyben. Erről lesz szó egy teljes napon át november 14-én a Portfolio Digital Transformation konferenciáján. A hazai digitális piac legontosabb vezetői, szakmai szervezeti, IT-beszállítói és szakértői mondják el, hogyan érdemes a digitális transzformációt új szintre emelni.

I. szekció - Digitális transzformáció és AI-boom Magyarországon

A szekcióban a vállalatok digitális transzformációja és a generatív AI-boom okozta változások lesznek a fókuszban. A genAI-robbanás érett fázisba érkezik, egyre több projektnek látszanak az eredményei, és a téves irányok is kirajzolódnak. Hogyan lehet versenyelőnyt kovácsolni a technológiai változások lekövetésével, milyen stratégiák működnek? Hogyan alakulnak át a szervezetek, a munkakörök, milyen üzleti eredményeket hoznak az AI- és digitalizációs fejlesztések? Hogyan mérjük mindezt és mik a tapasztalatok? A hazai cégek hogyan válhatnak a változások nyertesévé? Előadóink lesznek:

Jakab Roland MI Koalíció/HUN-REN, elnök/vezérigazgató Jakab Roland az elmúlt 23 évben az Ericsson Magyarország Kft.-nél számos hazai és régiós vezetői tisztséget töltött be mind vállalatvezetési, mind stratégiai, mind KFI területen. 2008-ban marketing- é

Both András Digitális Magyarország Ügynökség, vezérigazgató-helyettes 2015 és 2018 között a Lechner Tudásközpont infokommunikációs igazgatója, nevéhez fűződik az agilis kultúra bevezetése a szervezetben. 2018 és 2021 között az IdomSoft Zrt. termékfejlesztési vezérigazga

Pató Viktória Lilla Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI), kiemelt szakértő

Barabás Tamás VOSZ/Vállalkozásfejlesztési Kft., társelnök/ügyvezető Barabás Tamás a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Társelnöke, egyben a VOSZ Vállalkozásfejlesztési Kft. ügyvezetője, valamint a VOSZ PORT projekt felelőse. Tamás 20 éves szakmai tapasz

Fischer András OTP Bank, innovációs igazgató Fischer András 2015-ben csatlakozott az OTP Bankhoz, 2017-től vezeti a bank innovációs területét, az OTP LAB-et. Feladatai közé tartozik a robotizáció és automatizáció, startup és fintech együttműködé

Németh Balázs K&H Csoport, innovációs vezető Németh Balázs 2020 márciusától innovációs vezető a K&H Csoportnál, mely pozícióban az új technológiai irányok kijelölését és a fejlesztések kivitelezését fogja össze, s felel ezen nagylétszámú ter

Strén Gábor Amazon Web Services Hungary, Enterprise Account Executive Strén Gábor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját pénzügy területen. 2006-tól a Microsoft Magyarország üzleti megoldások szakmai területért felelt, és részt vett annak sikeres

II/A szekció - Innováció és informatika - Hogyan támogatja hatékonyan az IT az üzletet?

A szekció fókuszában az a kérdés áll, hogyan támogatja az innovációt és az üzletet az IT a leghatékonyabban, vagyis milyen digitális innovációk működnek jól a cégeknél? Mi történik most a hazai IT-piacon, mely technológiák kerültek előtérbe? A mesterséges intelligencia, a felhő technológiák és kifejezetten a generatív AI megoldások mennyire terjedtek el, mire használhatók, milyen irányba érdemes elindulni a cégeknek? Tényleg versenyhátrányba kerülhet, aki nem térképezi fel a lehetőségeit ezen a területen, vagy ez csak a hypeciklus teteje? Hogyan vágjuk bele egy digitális fejlesztésbe? Előadóink lesznek:

Schramm Károly Mikrum, Business Development Manager

Vadócz Zsolt K&H Bank, digitális vezető Zsolt habár közgazdászként végzett, de huszonéves pályafutása során mindvégig az informatika, az innováció közelében dolgozott. Kiemelt projektek szállítása, projektiroda, majd teljes IT terület vezet

II/B szekció - Finanszírozás és pályázatok

A digitalizáció ma már nem lehetőség, hanem kötelezően elvégzendő feladat minden olyan vállalat számára, amely középtávon versenyképes kíván maradni. A mindennapi core tevékenységek, a gyártás, értékesítés, szolgáltatásnyújtás mellett azonban sokszor szűkös munkaerő-kapacitás, alacsony büdzsé marad a digitális fejlesztésekre. Honnan lesz finanszírozás a digitális innovációkra, a digitális transzformációt támogató eszközök bevezetésére, a digitális képességek fejlesztésére? Erről lesz szó a szekcióban. Előadóink lesznek:

Tajthy Krisztina IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége, főtitkár Diplomáját 2002-ben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte, mint közgazdász. Karrierje során elsősorban pénzügyi és üzletfejlesztési területen szerzett tapasztalatot. 2006-ban csatla

Dászkál János nemzeti kapcsolattartó, Digitális Európa Program, vezető szakértő, Magyar Fejlesztésösztönző Iroda János 22 évet töltött magyar tőzsdei nagyvállalatoknál a bank-, a telekom-, és az olajipari szektorokban. Fő szakterületei: bankkártyák, fizetési eszközök, digitalizáció; ügyfélmegtartás,

Fetter István CIB Csoport, kisvállalati divízió vezető István első mesterdiplomáját a Corvinus Egyetem Pénzügy szakán, míg második nemzetközi master képesítését a Community of European Management Schools nemzetközi menedzsment szakán szerezte, melynek ker

Gazsi Attila VOSZ, elnökhelyettes Gazsi Attila a VOSZ országos elnökhelyettese, a szövetség Veszprém Vármegyei Szervezetének elnöke. 1994-től a Meló-Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezetben dolgozik projektvezetőként, majd 2001-től az

Dr. Vicze Gábor Innomine Group, ügyvezető Vicze Gábor, az innomine Digital Innovation Hub ügyvezetője, több mint 25 éve foglalkozik innováció menedzsmenttel és digitalizációval; speciális szakterülete az európai innovációs programok. A közvet

III/A szekció - Hogyan alakítja át a szervezeteket a digitalizáció?

A szekcióban a digitális transzformáció és az AI-boom szervezeti felépítésre, működésre gyakorolt hatásásról illetve a legfontosabb digitális szabályozási változásokról is szó lesz. Hogyan alkalmazkodik egy szervezet a hipergyors digitális fejlődéshez, milyen szervezeti képességek váltak fontossá emiatt, milyen munkavállalókat keresnek a vállalatok most a piacon? Mennyire kell digitálisan érettnek lennie azoknak a munkavállalóknak, akik nem kifejezetten IT-területen dolgoznak? Milyen szervezeti struktúrák működnek jól, az agilis módszertan hol hoz sikereket és hol nem működik? A generatív AI eszközöket hol lehet alkalmazni a munkavégzés során és jelent-e ez most érdemi előnyt versenyképességben a munkavállalók körében? Előadóink lesznek:

dr. Kopasz János Taylor Wessing Hungary, ügyvéd, adatvédelmi szakértő Dr. Kopasz János a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda IP/IT csoportjának szenior ügyvédje. Az innovatív digitális technológiák teljes körű jogi támogatásában élen járó nemzetközi háttérnek köszön

Horváth M. András Baker McKenzie, szenior ügyvéd Horváth M. András a Baker McKenzie budapesti irodájának versenyjogi praxisában szenior ügyvéd. Számos ügyfelet képvisel a Gazdasági Versenyhivatal és a bíróságok előtt kartell, erőfölényes és fogyaszt

Georgiu Achilles CEU, innováció menedzsment szakértő Egy gondolatébresztő infológus és az üzleti útvesztők feltárója. Eredetileg szakács akart lenni, de a sors belecsöppentette az információ kor közepébe, ahol inkább a technológia fejlődésének véleményv

Lassú Lilla Supercharge, Chief People Officer Lassú Lilla 10 év tapasztalattal rendelkezik a magyar és nemzetközi tech szektor People Operations területén. Pályáját Tech Recruriterként kezdte, az iseeq fejvadász agency-nél, így sikerült nemzetköz

Tóth Zsuzsa Magyar Telekom, Chief People Officer Tóth Zsuzsa a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett pénzügy szakirányon, valamint az amerikai Kellogg School of Management-en szerzett MBA diplomát szervezetfejlesztés és marketing szakon. Közel 10 évi

Zentai Annamária OTP Bank, HR Szakértői Központ igazgató 2019 szeptemberében csatlakoztam az OTP Bankhoz, hogy a HR Szakértői Központ megteremtésével, a humán értékteremtést a középpontba helyezve támogassam a bank stratégiai céljait. Célunk egy inspi

Bálint Viktor Codecool, Chief Growth Officer Bálint Viktor közgazdász, marketing és üzletfejlesztési szakértő. A média- pénzügyi tanácsadói illetve a technológiai szektor vezető pozícióban eltöltött 15 évet követően részt vett az egyik legnagyob

III/B szekció - AI és digitalizáció - Use case-ek, esettanulmányok

A szekcióban előadássorozaton keresztül mutatunk megoldásokat, use-case-eket, elemzéseket a vállalati digitalizáció témájában. Előadóink lesznek:

Vassy Zsolt TC&C, UI és AI fejlesztések vezetője Vassy Zsolt fizikusként végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, PhD tanulmányait a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán végezte. Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetemen végez tudományos kutatá

Csőke Árpád Amazon Web Services, Solution Architect Árpád már két éve tölt be Solutions Architect szerepkört az AWS alkalmazásában. Feladatai közé tartozik, hogy nagyvállalati ügyfeleket segítsen eligazodni az AWS környezetében, technikai tanácsad

Géczi Tamás INSPIRA Group, ügyvezető partner Tamás több mint 30 éves piac- és társadalomkutatási tapasztalattal rendelkezik. Dolgozott a piac- és véleménykutatás valamennyi szintjén, kutatási és menedzsment pozíciókban egyaránt. 1999 és 2008 köz

Ocskay László OANDER, alapító - társ-ügyvezető A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett Vezetés és szervezés, Vállalati stratégia szakirányon. 2006 óta foglalkozik webes projektek tervezésével. Kezdetben az Axel Springerrel dolgozott tanácsadó proje

IV. szekció - Kiberbiztonság

A digitalizáció árnyoldala, hogy a digitális tér új kockázatokat is megnyit egy vállalat működésében. Ám ez nem állhat a digitális eszközök útjába. A szekcióban arról lesz szó, hogyan védjük meg a céget illetve az ügyfeleinket a csalóktól, a hackerektől, a kiberbűnözőktől, és hogyan üzemeltethetjük biztonságosan a rendszereinket. Előadóink lesznek:

Barany Máté Ping Identity, Account Executive EE&MEA Barany Máté a Ping Identity ügyfélmenedzsere, aki a közép- és kelet-közép-európai, valamint a MEA-régiókért felel, székhelye az Egyesült Királyságban található. Több mint négyéves tapasztalattal rende

Fehér Sándor White Hat IT Security, alapító-vezérigazgató Fehér Sándor a White Hat IT Security alapítója és vezérigazgatója, több mint 20 éves IT biztonsági tapasztalattal rendelkezik. Korábban 15 évet töltött a magyar és európai nemzetbiztonsági szektorban.

Karig Luca BeHive Consulting, Head of Organizational Development Consulting Karig Luca viselkedési közgazdász, viselkedéstudományos szakértő. 8 év menedzsment tanácsadói, szervezetfejlesztői és tréneri tapasztalattal rendelkezik, ügyfelei legfőként a pénzügyi szektorból (máso

dr. Vári Csaba CIPP/E, CIPM Baker McKenzie, ügyvéd Ügyvéd, adatvédelmi szakember. Szakterülete az adatvédelem, a technológiai jog és a digitális transzformáció, ideértve az online kereskedelmi rendszereket, a közösségi médiát és a TMT terület jogi kér

