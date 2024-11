Trump győzelmébe beleremegtek a tőzsdék, mutatjuk a nyerteseket és a veszteseket

A november 5-i amerikai elnökválasztás alaposan megmozgatta a világ tőzsdéit, több eszközosztályban is markáns elmozdulások történtek.

Általánosságban elmondható, hogy a kriptoeszközök a nagy nyertesei Trump győzelmének, de a részvénypiacok egy része is emelkedett, eközben a nemesfémek árfolyama esett.

Kezdjük a nagy nyertesekkel: a kriptoeszközök árfolyama gyakorlatilag felrobbant Trump győzelme után, a messze legnagyobb, jelenleg 1850 milliárd dollár piaci értékű bitcoin árfolyama több mint harmadával emelkedett, a második legnagyobb, 370 milliárd dollár értékű ethereum is közel 30 százalékot ment, de több kisebb coin árfolyama is három számjegyű mértékben emelkedett. Az egyik nagy nyertes a dogecoin, aminek az árfolyama részben azért lőtt ki, mert Trump Elon Musk vezetésével létrehoz egy új hivatalt, aminek a célja az amerikai szövetségi kormány hatékonyságának javítása, ennek a hivatalnak a neve pedig Department of Government Efficiency, ennek a kezdőbetűi a DOGE-t adják ki, pont, mint ami a dogecoin tickerje, a sztoriról itt írtunk részletesebben.