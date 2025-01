Lopásbiztos elektromos kerékpár és babafigyelő kiságy - Mutatunk néhány izgalmas fejlesztést a CES-ről

Idén is megtelt Las Vegas a technológia szektor legfontosabb szereplőivel, javában zajlik az iparág legnagyobb kiállítása, a CES. Talán nem meglepő, hogy a mesterséges intelligencia témája uralja a showfloort, a kiállítók standjaikon bizonyítják, hogy az AI nem csak egy buzzword, amit mindenre ráaggatnak. Az eseményen részt vesz a Portfolio is, elsőként bemutatjuk, hogy a Magyarországon jelentős tevékenységgel rendelkező Bosch milyen újításokkal készült az idei eseményre, milyen fejlesztések vannak a mobilitás és vezetéstámogatás, vagy az okosotthonok terén és hogy mire jók a homokszem méretű chipek, amelyeken már mesterséges intelligencia is fut.

Portfolio-MAGE Járműipar 2025 2025. március 26-27-én Győrben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

A CES (Consumer Electronic Show) a technológia világának legfontosabb éves kiállítása, amit minden év januárjában rendeznek meg Las Vegasban. Az esemény 57 éves múltra tekint vissza és jellemzően itt mutatják be elsőként a fogyasztói elektronikai iparág képviselői legújabb termékeiket és technológiai fejlesztéseiket, a már piacképes termékektől kezdve a jövőbe mutató koncepciókig, megmutatva a legfontosabb iparági trendeket és irányokat. A 2025-i évi CES január 7-e és 10-e között zajlik, a szervezők várakozásai szerint világszerte több mint 4500 kiállító vesz részt és 150 ezer látogató fordul meg az eseményen.

A Las Vegas Concention Center központi csarnokában sorakoztak fel a nagy fogyasztói technológiai óriások, mint a Samsung, a Panasonic vagy a Sony, valamint a német ipari és technológiai vállalat, a Bosch. A Bosch, amely korábban nagyrészt háztartási gépeiről, barkácsszerszámairól és autóipari alkatrészeiről volt ismert a lakosság körében, mára a szoftverek, szolgáltatások és mesterséges intelligencia-megoldások felé fordult minden főbb üzletágában, mint az otthonok vagy a mobilitás. A vállalatnak komoly bevételi céljaival vannak a szegmensben,

a terv, hogy a következő évtizedben 6 milliárd euró bevételt érjen el a szoftverekből és szolgáltatásokból.

A szoftverek és a digitális megoldások minden szinten az üzlet szerves részévé váltak – mondta el a vállalat észak-amerikai üzletágának elnöke, Paul Thomas a vállalat sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy az elmúlt öt évben több mint 1500 AI-szabadalmat nyújtott be a Bosch, amivel az élen jár Európában. Az irány a beruházásokban is látszik, különösen, ami az amerikai piacot érinti: a Bosch nemrégiben jelentett be egy 1,9 milliárd dolláros beruházást, amellyel a kaliforniai Roseville-ben található gyártóüzemét alakítja át a SiC (szilíciumkarbid) félvezetők gyártására. Ehhez 225 millió dolláros állami támogatást is kaphat az Egyesült Államoktól a chiptörvénynek köszönhetően. Az autóipar és a távközlés nagyban támaszkodik az ilyen típusú félvezetőkre, mivel kevesebb energiát használnak fel és kulcsfontosságúak az elektromos járművek hatékonyságának növelése szempontjából. Emellett a vállalat eddigi legnagyobb felvásárlását is bejelentette néhány hónapja: megveszi a Johnson Controls és a Hitachi lakossági fűtéssel és légkondicionálással foglalkozó üzletágát.

Azt, hogy az amerikai piac hangsúlyosabbá vált a német technológiai vállalatnál, az is tükrözi, hogy az idei CES-en a Bosch bejelentette, hogy 139 éves története során először elkészíti első Super Bowl-reklámját, ami presztízs értékű és mindig nagy figyelemmel övezett. Ezzel egy négyéves amerikai kampányt indít el, jelezve, hogy bővítené jelenlétét a fogyasztói szegmensben.

Az idei CES-en a mesterséges intelligencia központi téma a Bosch fejlesztéseiben, ahogy az egész eseményen is. A cég szerint az AI megjelenése már önmagában is mérföldkő volt, a generatív mesterséges intelligencia pedig egyenesen technológiai forradalom, a számítógép vagy az internet feltalálásával egyenrangú. A mesterséges intelligencia térhódítása miatt aggódók megnyugtatására a Bosch észak-amerikai vezére hozzátette, hogy a cél, hogy az AI kiegészítse az emberi intelligenciát, ne pedig lecserélje azt.

Mutatjuk, milyen újdonságokkal érkezett a Bosch az idei CES-re:

Új megoldások az elektromos kerékpárokra

Danny MacAskill, skót mountain bike kerékpáros egy rövid bemutatóval vezette fel a Bosch elektromos kerékpárokra fejlesztett újdonságait. Egy új megoldás az elektromos kerékpárok legértékesebb részére, az akkumulátorokra is kiterjeszti a digitális lopásvédelmet: az akkumulátorzár (Battery Lock) egy alkalmazás segítségével blokkolja az akkumulátort, így az a tolvajok számára használhatatlanná és értéktelenné válik. Eddig a kivehető akkumulátorokat – mint például a PowerTube és a PowerPack – mechanikus zár biztosította, az új akkumulátorzár pedig digitálisan egészíti ki ezt a védelmet. Amint a járműhasználó az eBike Flow alkalmazásban aktiválja az akkumulátorzár funkciót, az akkumulátor az bicikli leállításakor automatikusan lezárul. Ha ezt egy másik, szintén intelligens rendszerrel felszerelt elektromos kerékpárba helyezik, a rendszer automatikusan megszakítja a motor energiaellátását, ezzel a teljes kerékpárt használhatatlanná teszi a felhasználó számára.

Az új megoldás a már meglévő digitális lopásvédelmi funkciókat egészíti ki, mint eBike Lock és az eBike Alarm. Az eBike Lock funkció esetében az okostelefon, valamint a kijelzők szolgálnak digitális kulcsként a motor energiaellátásának aktiválásához. Az eBike Alarm funkció a kerékpár pontos helyéről tájékoztatja a felhasználókat, és gyanús mozgás esetén riasztást ad. Az eBike eltulajdonításakor a felhasználó push-értesítést kap okostelefonjára, és elindul a helymeghatározás. Eltulajdonítás esetén a lopási jelentés foglalja össze az elektromos kerékpár azonosítóit és a bűncselekménnyel kapcsolatos összes fontos adatot, amely azután az élő nyomkövetés linkjével együtt továbbítható a rendőrség felé.

Az akkumulátorzár (Battery Lock) funkció 2025 nyarától lesz elérhető a felhasználók számára.

A másik fontos kerékpáros fejlesztés, amit üdvözölni fog minden elektromos bicikli használó, akinél valaha már lemerült menet közben az akkumulátor, az a „Range Control” elnevezésű megoldás, amellyel az elektromos biciklit használók felmérhetik, milyen messzire tudnak elmenni az aktuális töltöttségükkel. Az appban elérhető funkció segítségével még azt is eldöntheti a felhasználó, hogy mekkora energiaszintet szeretne, amikor eléri célját. Az algoritmus ennek kiszámításához olyan dolgokat vesz figyelembe, mint a rendszer súlya, a beszerelt alkatrészek, az útvonal magasságprofilja és az egyéni kerékpározási szokások. Minél többet használja valaki, annál pontosabb lesz, mivel folyamatosan tanulja a felhasználó stílusát.

A jövő autói

A mobilitás kiemelt fontosságú a Boschnál, olyannyira, hogy a szoftverekre és szolgáltatásokra megcélzott 6 milliárd eurós bevétel kétharmada a mobilitásból jöhet. A Bosch már régóta kínál mobilitáshoz szükséges szoftvereket, a közelmúltban a járművek számára olyan új funkciót fejlesztett ki, amely lehetővé teszi, hogy az autók egyenletesen és rángatás nélkül fékezzenek. A cég szakemberei olyan központosított architektúrákhoz fejlesztenek új technológiákat, amelyek könnyedén kezelik az autóelektronika és az adatfelhő közötti összes interakciót. A vezetéstámogatásban és az automatizált vezetést támogató MPC3 multifunkciós kamera például már 2019 óta készül sorozatgyártásban és a Bosch vizsgálja, hogyan alkalmazható a generatív mesterséges intelligencia az automatizált vezetési funkciók továbbfejlesztésére.

Az egyik ilyen például a forgalommal szemben haladó járműre vonatkozó figyelmeztetés, az ilyen esetek ugyanis számos balesetet okoznak a mai napig. A Bosch felhőalapú rendszere nyomon követi a járműveket, amint azok az autópálya be- vagy kihajtókhoz közelednek. Az anonimizált adatok alapján a rendszer meg tudja állapítani, hogy a jármű a megengedett haladási irányban halad-e, és ha rossz irányba megy, a rendszer figyelmeztetést küld a járművezetőnek és figyelmezteti a többi járművezetőt, hogy közeledik egy menetiránnyal szemben haladó jármű. Ebben a fejlesztésben a SiriusXM a Bosch partnere.

Az autókban található intelligens kamerák arra is alkalmasak, hogy ha egy labda gurul át a jármű előtt, figyelmezteti a vezetőt, hogy potenciálisan egy labda után szaladó gyerek követheti. A Bosch standján pedig megnézhettük azt is, hogy hogyan működik az a figyelőrendszer, amit a sofőrök elalvása ellen fejlesztett ki a cég: a szemek és a száj mozgását monitorozza a rendszer, ami meg tudja különböztetni az éneklést az ásítástól és a napszemüvegen is átlát.

A jövő szoftveresen definiált járműveké, amelyek, ami a nagyobb biztonság és hatékonyság felé vezet. A Bosch például a Volkswagennel és leányvállalataival dolgozik együtt, célul tűzte ki, hogy minden árszegmensben elérhető legyen az automatizált vezetés.

Okosabb otthonok

Az idei fogyasztói elektronikai kiállításon a Bosch egy sor okosotthon-terméket mutatott be, például fali dugaljakat, ajtó-és ablakérzékelőket, légtisztítót, légkondicionálót, az Amazon Alexa asszisztensével kompatibilis hűtőszekrényt, valamint egy érzékelőkkel, kamerákkal és mesterséges intelligenciával felszerelt sütőt, ami 80 féle ételt ismer, és automatikusan beállítja a legjobb sütési módot és hőmérsékletet.

A kisbabás szülők dolgát egy szenzorokkal és mesterséges intelligenciával felszerelt kisággyal könnyítené meg a Bosch. A Revol elnevezésű termék a kiságy felett elhelyezett kamerák és radarok segítségével figyeli a babák légzését és szívritmusát, érzékeli azt is, hogyha egy plüssjáték vagy a takaró eltakarja az arcát, de azt is, ha sírni kezd a gyerek. Ezeket az adatokat ezután a szülő telefonján lévő alkalmazásba küldi, ahol valós idejű statisztikákat és egészségügyi jelentéseket tekinthetnek meg. A baba környezetének megfigyelésére is vannak érzékelők, többek között hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők, valamint egy részecskemérő a levegő minőségének mérésére. Ha pedig nehézkes az elalvás, a kiságy automatikusan be tud kapcsolni egy gyengéd ringató funkciót. A gyermekek adatainak biztonsága miatt aggódók számára a kiságy rendelkezik offline üzemmóddal, amely minden adatot megtart és nem továbbítja a felhőbe.

Ez a megoldás nem helyettesíti az emberi tényezőt – emeli ki a Bosch, amely a termék elérhetőségének időpontjáról még nem nyilatkozott.

Homokszem nagyságú szenzorok

A Bosch gyártja a világ legkisebb szenzorát, amely mindössze 0,8 x 1,2 milliméteres méretével alig nagyobb egy homokszemnél. A miniatűr érzékelőket már szoftverekkel és mesterséges intelligenciával kiegészítette a cég, ezek az úgynevezett mikroelektromechanikus érzékelők (MEMS). Az intelligens érzékelők olyan adatokat rögzítenek, mint a gyorsulás, a forgás és a hőmérséklet, majd a Bosch szoftverei segítségével közvetlenül a beépített mikroprocesszorban dolgozzák fel azokat. A mesterséges intelligencia közvetlenül az érzékelőn fut, így nincs szükség folyamatos csatlakozásra, amivel az adatok a felhasználó kezében maradnak, csökken a késleltetés és az energiafogyasztás, real time érkeznek az adatok. A mikroelektromechanikus érzékelők életünk szinte minden területén megtalálhatók, legyen szó okostelefonokról, elektromos kerékpárokról, fitneszeszközökről vagy autókról, olyan mindennapi dolgokhoz kellenek, mint a telefon felébresztése, a légzsákok vezérlése, vagy a lépésszámlálás. Számos területen hasznosítható, akár az okosotthonok, akár az okosvárosok, akár az egészség területén. A szórakoztató elektronikában lehetővé teszi a funkciók folyamatos elérését anélkül, hogy a készüléket aktiválni kellene, és fel kellene ébreszteni a fő processzort, ami jelentősen meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Gyakorlati példákkal élve, például képzeljünk el, hogy van egy platform, ami edzés közben folyamatos visszajelzést ad arról, hogy az adott gyakorlatot helyesen kivitelezzük-e és számolja az ismétléseket. Vagy például a vezeték nélküli fülhallgató egy nagy problémáját küszöböli kik ki. A hangvezérlés ugyanis bekapcsolhat a környezet zajaira reagálva, erre válaszul a Bosch egy szoftveralapú innovációval állt elő: egy új típusú érzékelő a csontrezgéseken keresztül érzékeli a hangot, az intelligens algoritmusok biztosítják, hogy a hangvezérlés csak akkor aktiválódik, amikor a fejhallgató viselője valóban beszél.

A Bosch piacvezető a MEMS-szektorban, világszerte több mint minden második új okostelefon Bosch-érzékelőkkel készül, többek között az Apple is használja az Airpods fejhallgatóban, amivel lehetővé vált, hogy a fej mozgatására reagál a hangerő. A Yole tanulmánya szerint csak az autóiparban és a szórakoztatóelektronikai szektorban a jelenlegi 33 milliárdról 2029-re várhatóan 40 milliárd darab fölé nő a MEMS-érzékelők iránti globális éves kereslet. A Bosch a tervek szerint 2030 végéig tízmilliárd integrált mikroprocesszorral és önálló szoftverrel működő, intelligens MEMS-érzékelőt állít majd elő a szórakoztatóelektronikai ipar számára.

Címlapkép forrása: Bosch

A cikk megjelenését a Bosch támogatta, de elkészítésében nem vett részt.