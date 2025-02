Beszakadt a gáz ára Európában! - Elképesztő ok húzódik meg a háttérben

Az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedtek az európai földgázárak, amelynek hátterében elsősorban az ellátási problémák és spekuláció áll - ezekről részletesebben itt írtunk. Az ellátási nehézségek jól ismert tényezők, elég csak az orosz gázimport kiesésére, az LNG-ért folytatott versenyre vagy a hidegebb időjárás miatt gyorsan apadó gáztárolókra gondolni. Ezzel szemben a spekuláció hatása kevésbé közismert, pedig jelentős szerepet játszik az ármozgásokban.

A spekulatív tőke a gázpiacon olyan pénzügyi befektetők és kereskedők által mozgatott pénz, amely nem a tényleges földgázfogyasztáshoz kötődik, hanem kizárólag az ármozgásokból származó nyereségre épít.

John Kemp energiapiaci szakértő egy rendkívül érdekes adatot osztott meg azzal kapcsolatban, hogy mekkora a spekuláció az uniós gázpiacon. A kimutatása alapján a befektetési alapok

rekordméretű, 292 TWh-nak megfelelő nettó long - tehát a piaci drágulására fogadó - pozíciót halmoztak fel az európai földgázra (TTF) vonatkozó határidős és opciós ügyletekben.

A közel 300 TWh spekulatív pozíció nagyságrendjének érzékeltetésére érdemes felidézni egy korábbi elemzésünket, amelyben részletesen bemutattuk, hogy az EU-ban található tárolók üzemeltetőinek a nyári időszakban hozzávetőleg 619 TWh energiát kell majd beszerezniük ahhoz, hogy elérjék az EU által előírt 90%-os töltöttségi szintet.

Ami még elképesztőbb, hogy mindezt úgy, hogy a nettó pozicionáltság egy évvel ezelőtt még nulla volt.

INVESTMENT FUNDS had amassed a record net long position in futures and options on European gas equivalent to 292 terawatt-hours (TWh) by February 7, up from essentially zero a year ago, anticipating the region will have to pay much higher prices to refill storage in the summer of pic.twitter.com/UCOAGG9tj7