Trump bármit képes megoldani a tőzsdéken- Pont, amikor már elfogy a türelem

Donald Trump jó sok nagy fába vágta a fejszéjét. Vámháború, ukrajnai béke, bevándorlás megfékezése, DOGE, USAID, Gáza, dereguláció, DEI, Grönland, Panama-csatorna, csak néhány téma azok közül, amikkel Trump kampányolt, és amikben nagy változást akar. Nem juthat mindenre ideje, vannak témák, amikben lassú a haladás, emiatt a tőzsdei befektetők kezdik elveszíteni a türelmüket. Trump többek között kriptotartalékot, infrastruktúra beruházásokat, vállalati adócsökkentéseket is ígért, az ezekkel kapcsolatos tőzsdei sztorik nagyot is mentek az amerikai elnökválasztás után, de az elmúlt hetekben elfogyott a befektetők türelme, egyre több Trump-trade adja meg magát. Ilyenek voltak a kriptoeszközök is, ahol egyre csúnyább volt az esés, aztán viszont Trump a hétvégén néhány kiposztolt mondattal olyan ralit hozott, amilyet régen láttunk. Érdemes tehát nézni azokat a sztorikat, ahol elfogyott a befektetők türelme, ha ugyanis Trump eredményeket produkál, jöhet a következő kör felfelé.

2025: ez itt az új világ kezdete? A vámháború piacokra gyakorolt következményeivel, illetve a kiújuló globális versennyel foglalkozunk következő Signature befektetői klubunkon.

Kriptoeszközök

Mi volt a várakozás?

Donald Trump sok mindent ígért az elnökválasztási kampányban a kriptoközösségnek, ezért is robbant fel ez a piac a megválasztása után. Trump többek között azt ígérte, hogy létrehoznak egy nemzeti bitcoin-tartalékot, tervei között szerepelt a kriptovaluták bányászatának fellendítése az USA-ban, egy munkacsoport létrehozását tervezte, amely a meglévő kriptopiaci szabályozások felülvizsgálatával foglalkozik, és ígéretet tett az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC vezetőjének, Gary Genslernek az eltávolítására, aki szigorú szabályozást vezetett be a kriptoeszközökre.

Eddig mi történt?

A kriptobefektetők leginkább abban bíztak, hogy relatíve gyorsan körvonalazódik majd Trump megválasztása után, hogy milyen menetrenddel jöhet létre a bitcoin-tartalék, ebben azonban egészen tegnapig nem volt nagy előrelépés, viccesen viszont mondhatnánk, hogy volt helyette Trump és Melania mémcoin. Voltak előrelépések más területeken, mint például létrehoztak egy kripto tanácsadó testületet, változás volt a tőzsdefelügyelet élén, és több amerikai állam kezdeményezést indított bitcoin stratégiai tartalékok létrehozására, ezek azonban nem nyugtatták meg a befektetőket. Aztán jött Trump, posztolt néhányat a hétvégén arról, hogy a digitális eszközökről szóló rendeletével utasította az elnöki munkacsoportot, hogy lépjen előre egy olyan kripto stratégiai tartalék létrehozásában, amely magában foglalja az XRP-t, a solanát és az ADA-t, és ennek a tartaléknak az alapja a bitcoin és az ethereum lesz.

Hogy reagált az árfolyam?

Az amerikai elnökválasztás után nagy rali indult a kriptopiacon, Trump megválasztása előtt 2260 milliárd dollár volt a kriptopiac teljes mérete, onnan tavaly december közepéig 3700 milliárd dollár fölé emelkedett ez az érték, vagyis több mint 60 százalékot nőtt a piac, onnan esett múlt hét végére 2800 milliárd dollárra, vagyis már csak 24 százalékkal volt a tavaly november 4-i érték felett.

A bitcoin Trump megválasztása után nagy raliba kezdett, néhány hét alatt 70 ezerről 106 ezer dollárig, új történelmi csúcsra emelkedett az árfolyam, onnan esett a múlt héten 78 ezer dollár közelébe, vagyis már csak 11 százalékkal volt feljebb, mint tavaly november elején. A második legnagyobb kriptoeszköznél, az ethereumnál még csúnyább a kép, a bitcoinnal szemben nem is ment új csúcsra, 2423 dollárról indult a rali Trump megválasztásakor, és tavaly december közepére 4108 dollárig emelkedett az árfolyam, a 70 százalékos ralit azonban egy lefeleződés követte, és az elmúlt hetek zuhanásával múlt hét végén már közel 10 százalékkal állt lejjebb az árfolyam, mint Trump megválasztásakor. A kisebb coinoknál is csúnyább volt a kép, nagyot estek a lokális csúcsokról, és összeesett a nagy reményekkel indult Trump és Melania mémcoin is.

Aztán jött március 2-a, amikor Trump posztolt a kriptotartalékról, és indult is a rali. Az első percekben a bitcoin 8, az ethereum 10, a solana közel 20, az XRP közel 30 százalékot emelkedett.

Tesla

Mi volt a várakozás?

Ha azt nem is várták a befektetők, hogy Trump elnöksége alatt majd minden szövetségi hivatalba Teslákat szereznek be, de volt egy olyan várakozás, hogy Trump segítheti a Tesla autonóm vezetési és robotikai terveit, az amerikai elnök kereskedelmi intézkedéseiből majd profitálnak az amerikai autógyártók, mint a Tesla, és Elon Musk közeli viszonya az amerikai elnökhöz általánosságban előnyöket hoz majd Musk cégének. A befektetők arra fogadtak, hogy a Trump irányítása alatt a Fehér Ház enyhíthet a biztonsági szabályozó hatóságok által az önvezetéshez hasonló funkciókkal kapcsolatban folytatott vizsgálatok egy részén, a Trump és Musk közötti kapcsolat segíthet a Teslának abban is, hogy eligazodjon az USA és Kína közötti kapcsolatokban bekövetkező változásokban, és bár Trump várhatóan csökkenti az elektromos járművek kormányzati támogatását, például az adókedvezményeket, ez valójában a piacvezető Teslának kedvezhet az Egyesült Államokban, megnehezítve a riválisok felzárkózását.

Eddig mi történt?

A fentiekkel szemben az történt, hogy a Tesla eddig nem sok előnyre tett szert Trump és Musk szövetsége miatt, viszont Musk politikai szereplése a világ sok országában verte már ki a biztosítékot, ami már a Tesla autóeladásain is meglátszik, miközben korábban a Tesla menő volt, Musk kirohanásai miatt sokak szerint egyre inkább ciki.

Hogy reagált az árfolyam?

Az elnökválasztás előtti 251 dollárról néhány hét alatt 489 dollárig száguldott a Tesla árfolyama, a közel duplázódás után viszont meredek esés jött, és most már csak 17 százalékkal áll magasabban, mint Trump megválasztása előtt.

Amerikai kispapírok

Mi volt a várakozás?

Donald Trump a 2024-es elnökválasztási kampányában azt ígérte, hogy a társasági adókulcsot a jelenlegi 21%-ról 15%-ra csökkenti, ezen kívül protekcionista gazdaságpolitikát hirdetett, amelynek részeként általános vámtarifát vezetne be az Egyesült Államokba irányuló importra, különösen a kínai termékekre, ezzel ösztönözve a hazai termelést és védve az amerikai munkahelyeket. Trump protekcionista és belsőpiac-fókuszú programjával (Make America Great Again) az amerikai vállalatoknak kedvezhet, a hatás pedig még közvetlenebb lehet az amerikai piacra termelő, bevételüknek nagy részét ott realizáló vállalatoknál.

Eddig mi történt?

A társasági adó csökkentésére irányuló kampányígéreteinek megvalósítása érdekében több lépést is tett, viszont adócsökkentésre egyelőre nem került sor. Február 19-én Trump bejelentette, hogy együttműködik a kongresszusi republikánusokkal az adók jelentős csökkentése érdekében, ezen túlmenően javasolta az új gyárépítések és egyéb hazai tőkebefektetések 100%-os leírhatóságát az adóalapból, ösztönözve ezzel a belföldi beruházásokat. A tervezett adócsökkentések költségvetési fedezetének biztosítása érdekében Trump arra kérte a republikánus vezetőket, hogy szüntessék meg a milliárdos sportcsapat-tulajdonosok és hedge fundok adókedvezményeit. Ezek a javaslatok jelenleg a törvényhozás előtt vannak, és a kongresszusban folynak a tárgyalások a végrehajtásukról.

A vámháború teljes gőzzel halad előre, első körben Kanadával, Mexikóval és Kínával szemben lépett Trump, de már van csomag Európára szabva, sőt, általános, minden USA-ba érkező árura vonatkozó is. Hogy ez mennyire szolgálja az amerikai vállalatok érdekeit, az majd akkor dől el, amikor válaszul az érintett országok is életbe léptetik a saját vámjaikat, ráadásul az amerikai piacon aktív vállaltokat is érinthetik negatívan a lépések, ugyanis sok közülük külföldön gyárt, gyártat vagy hozza be más országokból a termékeit.

Hogy reagált az árfolyam?

Ha az amerikai piacon aktív, nagyrészt ott működő, értékesítő, szolgáltató cégek részvényeibe szeretnénk fektetni, akkor nem a vezető amerikai részvényindexeket, hanem például a kisebb piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeit tömörítő Russell 2000 indexet érdemes alapul venni. Az index annak rendje és módja szerint ki is lőtt Trump megválasztása után, a rali összesen 4 napig tartott, utána jött is az esés, és bár tavaly november végén még volt egy felfelé próbálkozás, azóta csökkenő trendben halad az index értéke, és jelenleg már 4 százalékkal lejjebb áll, mint az elnökválasztás előtt.

Caterpillar

Mi volt a várakozás?

A 2024-es elnökválasztási kampányában Donald Trump több ígéretet is tett az amerikai infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban, amiből az olyan gépgyártók is profitálhatnak, mint a Caterpillar. Trump például célul tűzte ki az elektromos energia költségeinek jelentős csökkentését új erőművek gyorsított engedélyezésével és kis moduláris atomreaktorok (SMR-ek) alkalmazásával, de ígéretet tett arra is, hogy felgyorsítja a szövetségi engedélyezési folyamatokat azon vállalatok számára, amelyek több mint 1 milliárd dollárt fektetnek be az Egyesült Államokban. Ez magában foglalná az összes szükséges engedély, beleértve a környezetvédelmi jóváhagyásokat is, gyorsított kiadását, és javasolta egy szuverén vagyonalap létrehozását, amely az infrastruktúrába történő befektetéseket finanszírozná. Emellett az amerikai gyártók számára a társasági adó csökkentését is kilátásba helyezte, 21-ről 15 százalékra. Január közepi beiktatása után azt lengették be, hogy Trump egy hatalmas infrastrukturális bejelentést fog tenni, ebből sokan azt olvasták ki, hogy az elöregedett amerikai közutak, víz- és áramvezeték-hálózatok felújítására vonatkozó bejelentés jön.

Eddig mi történt?

Bár Trump több infrastrukturális kezdeményezést is bejelentett, ezek megvalósítása még kezdeti szakaszban van, és konkrét eredményekről egyelőre nem számoltak be.

A beiktatása után valóban jött egy nagy infrastrukturális beruházásokról szóló bejelentés, de nagyon nem az, amire sokan számítottak: miközben sokan azt várták, hogy az elöregedett amerikai utak, hidak és egyéb hálózatok fejlesztésére vonatkozik majd a bejelentés, Trump a Stargate Project-et jelentette be, ami egy akár 500 milliárd dolláros, adatközpontokra épülő AI-beruházás lesz.

Hogy reagált az árfolyam?

A Trump megválasztása utáni napon 9 százalékot emelkedett a Caterpillar árfolyama, ezzel új történelmi csúcsot ért el, de már másnap elkezdődött az esés, és most már 10 százalékkal lejjebb áll, mint Trump megválasztása előtt. Hasonló utat járt be sok más, építőiparhoz, infrastruktúraberuházásokhoz köthető vállalat, például a Gencor Industries vagy a Fluor Corporation papírja is.

Trump Media

Mi volt a várakozás?

Donald Trump közösségi média platformját, a Truth Social-t működtető vállalat, a Trump Media egy tőzsdén jegyzett cég. Sok befektető arra számított, hogy ez a vállalat egyértelműen profitál majd abból, ha Trump lesz a következő amerikai elnök, mert mondjuk a Truth Social lesz az lnök elsődleges kommunikációs csatornája, ezzel népszerűvé téve a platformot, és más véleményformálókat is arra ösztönözne, hogy ott osszák meg gondolataikat, így a platformnak nagyot nő majd a bevétele, profitja, emiatt száguldhat az árfolyam. Trump részesedése a cégben több mint 50 százalék, szóval ő is érdekelt lehet abba, hogy a cég értéke növekedjen.

Eddig mi történt?

Trump gyakorlatilag minden kommunikációs csatornát használ, nyilatkozik hagyományos médiának, tévéknek, újságoknak, posztol az X-en és a Truth Social-ön is, egyelőre nem látszik, hogy a saját médiáját részesítené előnyben, és az sem, hogy tömegesen kezdenének megjelenni influenszerek, véleményvezérek a platformon. A cég tavaly veszteséges lett, árbevétele még mindig csak 3,6 millió dollár volt 2024-ben, miközben piaci értéke 5,2 milliárd dollár. A tegnapi, kriptopiacról szóló posztjai a Truth Social-ön vélhetően a Trump Media árfolyamát is megmozgatják majd.

Hogy reagált az árfolyam?

Már az elnökválasztási kampányban elindult a Trump Media árfolyama, tavaly szeptember közepe és október vége között több mint négyszeresére emelkedett az árfolyam, így érkeztünk meg Trump november eleji megválasztásához, ami után nagy csapkodás mellett érdemben már nem tudott emelkedni az árfolyam, Trump beiktatása óta viszont csak esik, így most már közel 30 százalékkal van lejjebb, mint Trump megválasztásakor.

Címlapkép forrása: Carl Court - Pool/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ