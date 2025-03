Túl sok a biztosító, nem maradhat így – Egyetlen magyar felvásárlás az egész régiót lekörözte

Kedden tartotta a magyar biztosítási piac egyik legnagyobb éves szakmai konferenciáját a Portfolio. A több mint 400 fő részvételével zajló rendezvényről alábbi cikkünkben számoltunk be:

Megjelent a Deloitte régiós biztosítási piacról szóló idei tanulmánya. A szektor számára a makrogazdasági környezet 2024-ben már stabilizálódás jeleit mutatta, a legtöbb országban a várható GDP-növekedés is visszapattanást tükröz. A korábbi évek magas inflációja enyhülni kezdett, és a monetáris enyhülés is bekövetkezett, a hozamok csökkenésnek indultak – mondta el Mérth Balázs, a Deloitte partnere a társaság mai sajtótájékoztatóján.

A Deloitte tanulmánya szerint a 2023-as év növekvő díjbevételeket hozott a biztosítási piacon mind az élet-, mind a nem-élet üzletágban. Részben a magas kárinfláció és az inflációkövető indexálás hatására

a nem-életbiztosításoknál magas, 13,8%-os díjbevétel-dinamika alakult ki, miközben az életbiztosítási piacon 4,8%-os növekedés volt látható

utóbbi is elsősorban a lengyel önkéntes egészségbiztosítási díjbevételek emelkedésének köszönhető – ismertette Kollár Nóra igazgatóhelyettes.

A bruttó díjelőírások növekedését nem, vagy csak kisebb mértékben követte javulás a GDP-arányos penetrációban, vagyis a szektor növekedése nagyjából a nominális GDP növekedésével azonos mértékűnek mondható. A régió biztosítási penetrációja elmaradást mutat a nyugati országokétól, Szlovénia a 2024-ig kötelező kiegészítő egészségbiztosításainak köszönheti 5% körüli penetrációját, ennek megszüntetése viszont félmilliárd eurós csökkenést okoz a díjbevételekben, és a penetráció visszaesésével jár - ismertette Pámer Balázs igazgatóhelyettes.

Magyarországon mindössze 2,0% a penetráció, különösen az életbiztosítások területén nagy a lemaradásunk nyugat-európához képest.

A 2024-es év elérhető (első háromnegyed évre vonatkozó) adatai alapján a növekvő trend tavaly is folytatódott a díjbevételekben, az említett Szlovéniát leszámítva. A legnagyobb százalékos és abszolút értékű növekedés is Lengyelországban következett be, az infláció elcsengésével azonban régiószerte lassulásra számítanak a tanácsadócég szakértői.

2024-ben a régiót több nagy országában, leginkább Lengyelországban és Csehországban növekedtek a kárráfordítások, elsősorban az árvízeket is okozó

Borisz ciklon miatt, amely 3 milliárd euró összegben sújtotta a biztosítókat

(ennek egy nehezen meghatározható részét a viszontbiztosítók állták). Magyarországon 1 milliárd forintot valamivel haladta meg a Boriszhoz kapcsolódó biztosítói kárkifizetés, szemben a nyári viharkárok mintegy 10 milliárd forintos tételével – mondta el Hauer Judit, a Deloitte partnere. Jellemzően a 40-50%-os sávban mozog a kárhányad a nem-életbiztosítási üzletágban, efölött már jellemzően egyszeri hatásokról beszélhetünk.

A közép- és kelet-európai régió biztosítási piaca továbbra is meglehetősen fragmentált, így a mérethatékonyság elérése érdekében a Deloitte szerint további konszolidációra van szüksége számos szereplőnek. 2020 óta ugyan csökkent a biztosítók száma, de még mindig túl sok biztosító van a piacon, különösen a kompozit biztosítók száma nagyobb az indokoltnál. Volumenbizniszről van szó: általában

az tud jó üzletet csinálni egy biztosítóvásárlással, akinek már van egy biztosítója

– válaszolta kérdésre Mérth Balázs.

A régió legnagyobb biztosítója az osztrák Vienna Insurance Group, a lengyel PZU és a német Allianz, ebben a sorrendben nem történt változás 2022-höz képest. Az élet ágban a Talanx csoport egy helyet lecsúszott a Posta Életbiztosító eladása miatt, és már csak Lengyelországban van jelen a régiónkban, ott az 5. helyen áll. A nem-életbiztosítók listáján a KBC 10. helyen új szereplőként jelent meg, amihez az „kellett”, hogy a román kgfb-piac legnagyobb szereplője csődbe menjen.

Nem mondható rossznak, de kiugróan jónak sem a biztosítók részvénypiaci megítélése:

a régiós biztosítók tőzsdei értékeltsége szép fokozatosan emelkedik, mára a könyv szerinti érték fölé növekedett (1 feletti P/BV), az éves nyereséghez képest pedig szintén fokozatosan emelkedő, 8-10-szeres árazás jellemző (P/E ráta).

A biztosításpiaci M&A-tranzakciók száma 2024-ben emelkedett a régióban a megelőző két évhez képest, de nem érte el a 2020-2021-es csúcsot. Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy az egyetlen lezárult tisztán biztosítói tranzakció az egész régióban a Posta Biztosítók eladása volt a Gránit Biztosító számára, a többi tranzakció inkább a biztosításközvetítőket érintette, és a magántőke-befektetők aktivitását mutatja (a pletykák szerint a magyar Netrisk jelenleg is kint van a piacon).

A tisztán biztosítói M&A-tranzakciók visszaesésének az első számú oka a szakértők szerint a gazdasági és geopolitikai bizonytalanság, hiszen a megnövekedett infláció, a magas kamatszint és az orosz-ukrán háború óvatosságra ösztönözte a piacot.

Magyarországon tavaly a Modesto Insurance biztosításközvetítő és a Posta Biztosítók eladása volt a két M&A-tranzakció.

A Deloitte szerint

ha a nagy biztosítócsoportok tartani szeretnék az utóbbi évek díjbevétel-növekedését, akkor a nem organikus növekedésben is élénkülniük kell.

Eközben a szabályozás szigorodik, és jelentős költséggel jár, sokakat arra ösztönözve, hogy csak azokat a piacaikat tartsák meg, ahol már jelentős méretet tudtak elérni.

A szektor előtt álló szabályozói kihívások leginkább az alábbiak Hauer Judit szerint:

a 2023-tól élő IFRS17 számviteli sztenderd, amelyet helyi szinten most még csak kis számú biztosító használ, a csoporszintű jelentéstételi kötelezettség miatt azonban a leánycégeknek is fokozatosan rá kellett állniuk a jelentéstételi folyamataikban,

számviteli sztenderd, amelyet helyi szinten most még csak kis számú biztosító használ, a csoporszintű jelentéstételi kötelezettség miatt azonban a leánycégeknek is fokozatosan rá kellett állniuk a jelentéstételi folyamataikban, a fenntarthatóság és az ESG , lásd az MNB Zöld Ajánlását is,

és az , lásd az MNB Zöld Ajánlását is, az EU Value for Money szabályozása és Magyarországon az Etikus 2.0 szabálycsomag,

szabályozása és Magyarországon az szabálycsomag, 2027-től életbe léphet a biztosítási helyreállítási és felszámolási irányelv (IRRD) ,

, végül megemlítendő a már hatályba lépett DORA, amely a pénzügyi szektor informatikai kockázatait hivatott mérsékelni, kezelni.

