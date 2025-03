Véleményt mondtak a szakértők az AI-forradalomról: elsöprő többségnek nyílt meg a zsebe

Turzó Ádám Pál 2025. március 09. 16:20

Közel 600 fő részvételével zajlott a Portfolio üzleti világnak szóló AI in Business c. rendezvénye, ahol a közönség élőben szavazott: a résztvevők 82 százaléka rendelkezik már most AI-ra szánt költségvetéssel, vagy már tervezi ezt. Az innovációs és a hatékonysági verseny éleződésére, új üzleti lehetőségekre sokan számítanak, de vannak, akik szerint az AI teljesen felforgatja az üzleti viszonyokat. Csupán elenyésző kissebség látja úgy, hogy ráér kivárni, amíg "polcról levehető" AI-megoldások érkeznek.