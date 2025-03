Feltette magát az európai térképre az AutoWallis

Története során először ért el egymilliárd eurónak megfelelő árbevételt az AutoWallis, amivel már az európai térképre is felkerült a vállalat. Ennek kiemelt jelentősége van, mivel tavaly frissített, ambiciózus stratégiával jött ki a cég, amely az organikus növekedés mellett nagy hangsúlyt fektet az akvizíciókra. A méretugrás, és az erősödő régiós konszolidátori szerep új lehetőségeket nyitott meg a vállalat számára, így folytatódik az intenzív akvizíciós időszak. Mindeközben az iparág helyzetét olyan tényezők alakítják, mint a kínai gyártók előretörése, az EU-s szabályozásban beálló fordulat, és a kereskedelmi feszültségek. Ormosy Gábort, az AutoWallis vezérigazgatóját kérdeztük a frissített stratégia mentén tett eddigi lépésekről, az iparági környezetről, és a jövőbeli tervekről.

Február végén tették közzé a 2024-es eredményeiket: növekvő értékesített darabszám mellett a vállalat árbevétele 9 százalékkal nőtt tavaly, és az EBITDA is kismértékben javult. Hogyan értékelné a tavalyi számokat a 2028-ra kitűzött stratégia tükrében?

Stratégiai célkitűzéseinknek megfelelően, kedvező ütemben halad az akvizíciós növekedésünk, két tranzakciót zártunk le a tavalyi évben (Milan Král, Stratos Auto Csehországban), miközben organikusan is nőni tudunk. Mivel az év közepén, illetve végén történt a tranzakciók zárása, ezek hatása csak részben jelent meg a számainkban, így a 2024-es növekedést gyakorlatilag organikusnak nevezhetjük.

Ez megerősíti, hogy jó alapon működünk, és a várakozásainknak megfelelő ütemben haladunk a 2028-as céljaink felé.

2025-ben a tavaly lezárt tranzakciók már a teljes évben benne lesznek a számainkban, ami önmagában is jelentősen növelni fogja az idei teljesítményt. Természetesen nem állunk meg az akvizíciókkal sem. 2025-ben a két cseh tranzakció, valamint a folyamatban lévő román Nissan importőrség megszerzése 60 százalék magasságából akár 70 százalék fölé fel tudja tornázni a külföldi részarányt az árbevételünkben.

Tovább diverzifikáltunk, tovább növekedtünk és stabil az eredménytermelésünk.

Az EBITDA a legkiemeltebben figyelt eredménymutató az AutoWallisnál, de közben több eredménysoron (EBIT, nettó eredmény, EPS) jelentős visszaesést jelentett a cég 2024-re vonatkozóan.

A tavalyi évünk arról is szólt, hogy megalapozzuk az újabb öt évre kitűzött növekedési stratégiát, illetve utolérjük magunkat a már megnövekedett csoport kezelésében. Növelni kellett az integrációs képességünket, ami mind a tranzakciók kezelésére, mind a megnövekedett csoporton belüli integráció elmélyítésére, és a szinergiák kihasználására is vonatkozik. Ez átmenetileg költségnövekedéssel jár. Emellett természetesen befolyásolta az eredményszámokat a rendkívül megugrott forintárfolyam, ami év végén még velünk volt. Az is közrejátszott, hogy a tavaly lezárt tranzakciók csak az év vége felé kezdtek el eredményt termelni, miközben a mérlegünkben már benne voltak. Ezek a részben átmeneti hatások összességében nem segítették az adott időszaki eredményeket, miközben nyilvánvalóan hozzájárulnak a növekedés megalapozásához.

Az organikus növekedés tekintetében hogyan teljesítettek tavaly az egyes üzletágak?

Mindenhol tipikusan növekedés volt tapasztalható. Nemcsak ránk, de a piacra általánosságban is jellemző, hogy márkánként, régiónként, vagy országonként nagyon eltérő dinamikákat tudnak produkálni az egyes üzletek. Például az Opelnél sok modell megújult, kiestek régi húzómodellek, jöttek újak, amelyeket a piac részben visszafogottan, részben lelkesen fogadott. Ilyenkor adott idő alatt fut ki a régi készlet alacsonyabb árazás mellett, majd jönnek a jellemzően magasabbra árazott új autók, amelyeket a vevők idővel megismernek, megszoknak, hatni kezd a marketing.

Ezek a hatások átmenetileg negatívan befolyásolhatják a számokat, de hosszabb távon nem fogják vissza a trendet.

Sok hasonló példát láttunk az elmúlt időszakban, részben azért is, mert a kínai verseny alkalmazkodásra kényszerítette az európai gyártókat, de az új kínai modellek befogadása is változó. Például a BYD-nél nagyon jól sikerült az első év, de ez nem minden kínai márkára igaz. Az európai alkalmazkodás a modellek átstrukturálásáról szól. A Renault-nál ez tavaly nagy növekedést hozott, az Opelnél most látjuk ennek felfutását.

A stratégiában célként megfogalmazták, hogy az AutoWallis gépjármű-értékesítése 2028-ra elérheti a 100 ezer darabot. Tavaly 7,7 százalékkal 48 386 darabra nőttek az eladások. Ezek alapján évi 20 százalék feletti növekedést kellene elérniük a következő években a cél eléréséhez. Ez továbbra is tartható?

Ebben a célkitűzésben az organikus növekedés mellett a tranzakciók, akvizíciók hatása is szerepel, így tarthatónak látom, sőt azon dolgozunk, hogy akár 2028-nál hamarabb elérjük a célszámainkat. Úgy gondolom, hogy lesznek olyan tranzakciók, amelyek támogatni fogják az organikus növekedést.

Térjünk át a Nissanra. A Nissan eladásai jelentősen estek az elmúlt években, pénzügyi problémái vannak a cégnek, sorra kapja a hitelminősítői leminősítéseket, és keresik annak lehetőségét, hogy egy nagyobb szövetség részeként működjenek tovább. Miért látnak potenciált a román Nissan-importőrség megszerzésében?

A Nissan globálisan az első tíz autógyártó között van, bár Európa nem a legerősebb piaca, de stabil ázsiai jelenléttel bír. Igaz, hogy a globális jelenléte stratégiai szempontból kidolgozandó, de ez más gyártókra is igaz. A Renault-val és Mitsubishivel tervezett együttműködés valóban széthullott, de új irányok keresése indult el. Nem írnám le a Nissant, sőt! Egy ekkora kapacitású, a japán GDP-ben is jelentős tényezőt képviselő vállalatot nem fognak veszni hagyni. Nem csődközeli helyzetről van szó, szép modelljeik és előremutató fejlesztéseik vannak, különösen az elektromos autózás terén. Mi úgy gondoljuk, hogy a tulajdonosi struktúrától függetlenül van jövője a Nissannak, és ebben szeretnénk részt venni. Örülünk, hogy már idén bizonyíthatjuk stratégiai partnerségünket Romániában. Példaként említhetem a SsangYongot, ahol még a korábbi nehéz helyzetük ellenére is együtt tudtunk működni, folyamatosan szállítottak és növekedtünk. Azzal számolunk, hogy a Nissannál is hasonló jövő várható.

Az viszont fontos, hogy mi nem futjuk az autógyártók kockázatát: végsősoron, mi értékesítünk, és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtunk, így nem nálunk jelentkeznek a gyártásból és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekből származó kockázatok.

Milyen piaci stratégiát kívánnak alkalmazni a Nissan esetében Romániában?

Romániában a Renault-Dacia-Nissan közös importőri szervezetben működött, viszont a Dacia hazájában a Dacia és a Renault volt fókuszban, a Nissan pedig egyértelműen háttérbe szorult. Mi úgy gondoljuk, hogy önállóan, a megfelelő fókusszal, és marketing allokációval érdemben tudjuk növelni a Nissan jelenleg minden európai összehasonlításban nagyon alacsony román piaci részesedését, akár az európai átlag szintjére is.

Szlovénia, Csehország és most Románia került a fókuszba. Milyen párhuzamot lehet vonni ezek között a régiós terjeszkedési sztorik között?

Megyünk a stratégiánk mentén előre, de a tranzakciók időzítése az eladó partnerektől is függ. A cseh piac egy nagyméretű, nagyon dinamikus, jól fejlődő, kiemelkedő piac a régión belül. Romániára ugyanez igaz, nagyon dinamikusan fejlődő, jó potenciállal bíró autópiacra tudunk betörni. Csehországban a SsangYong nagykereskedelem mellett a két tavalyi tranzakcióval a kiskereskedelemben tudtunk nagyot lépni, Romániában pedig szintén a SsangYong nagykereskedelem mellé lép be a Nissan.

Erre fogunk tovább építkezni, és remélhetőleg még idén újabb hírekkel fogunk szolgálni.

A romániai Nissan-importőrség a Salvador Caetanoval való partnerség keretében valósul meg. Milyen további lehetőségeket látnak a spanyol céggel történő együttműködésben?

A Salvador Caetano csoport az Ibériai-félszigeten, az otthoni piacán igazán erős, de ugyanígy Dél-Amerikában és Afrikában is jelentős piaci jelenléttel bír, 38 országban vannak különböző együttműködésekben jelen. Nagyon fontos stratégiai partnernek gondoljuk őket, a Renault-val való kapcsolatunk is velük együtt tudott kiteljesedni, és a Nissannál is ez vezetett egy gyors tranzakcióhoz. Szeretünk velük építkezni, és továbbra is keressük az újabb lehetőségeket a további együttműködésre, például a kínai gyártók esetében.

Már idén októberben megindulhat a gyártás a szegedi BYD-gyárban, és tervek szerint a BMW is elkezd idén termelni Debrecenben. Mindkét céggel van együttműködése az AutoWallisnak. Hogy hathat ezen gyártókapacitások beindulása a régiós autópiacra, valamint az AutoWallisra?

Minden országban igaz, így Magyarországon is, hogy egy gyár elindulása mindig figyelmet, marketinget, és támogatást kap, ez pedig a márkára is pozitívan hathat az adott régióban, akár a gyárhoz kapcsolódó partnerek autóbeszerzésein keresztül. Minden ilyen beruházás hatással van a piacra, ezek jellemzően növelik az ottani értékesítést. Mi ezért készülünk arra, hogy a gyártókapacitások elindulásával megnyíló lehetőségeket kihasználjuk. Bár egyik említett márkánál sem vagyunk importőrök, de mindegyiknél jelentős piaci részesedésünk van, amit szeretnénk növelni.

Tervben van az, hogy a BYD-vel való együttműködést más országokra is kiterjesszék?

Igen, a BYD európai piacra lépését szolgáltatóként (nem importőrként) támogatjuk. Ennek keretében egy kiskereskedelmi fejlesztést is megvalósítottunk, hiszen Budapesten nyitottuk meg az első BYD márkakereskedést, és Győrben is hamarosan megnyit egy kiskereskedelmi egységünk. Folyamatos az együttműködés, tárgyalunk további egységek megnyitásáról itthon és külföldön is.

Érzékeltek abból valamit, hogy az EU-Kína feszültségek, és a vámok miatt a kínai partnereik változtattak a stratégiájukon, akár az árazás, akár a volumen tekintetében?

Az agresszív terjeszkedés helyett most inkább mintha mindenki egy kicsit kivárna. A kínaiaknál azért ez nem jelent megtorpanást. A BYD például azt mondta, hogy ha kell, fizetik a vámokat, de mennek előre. Mi azt látjuk, hogy továbbra is sikeres az értékesítés, és az árakban nem történt érdemi változás.

A többi, Európában még nem értékesítő gyár és márka esetében látunk inkább elgondolkodást, kivárást. Ez azzal is összefügg, hogy korábban a kínai vezetés utasította a helyi gyártókat, hogy ne folytassák a beruházásaikat Európában, épp a büntetővámok kapcsán.

Gyorsan változnak a geopolitikai hangnemek, de remélhetőleg hosszú távon a biznisz az biznisz lesz.

A makrogazdasági környezet, különösen az infláció és a kamatkörnyezet változása a korábbi időszakban jelentősen befolyásolták az autópiaci keresletet. A keresletben tavaly már javulás volt érzékelhető a régiós autópiaci adatok alapján. Hogy látja, a makrokörnyezet alakulása idén hátszél vagy ellenszél lehet?

Úgy gondolom, hogy az inflációs sokk lecsengett, mégpedig egy soft landinggel. Alapvetően jó állapotban van most a gazdaság Európában, különösen Kelet-Európában, ami segítheti az autópiac élénkülését is. Természetesen a geopolitikai változások lelassíthatják ezt a folyamatot, de bízom benne, hogy ezek legfeljebb csak rövid távú, mintsem komolyabb problémákat fognak okozni. Ha ez a soft landing tovább folytatódik, akkor az elhalasztott vásárlások visszatérhetnek az autópiacon. Már tavaly is azt tapasztaltuk, hogy szépen visszajönnek a vásárlók.

A kamatok csökkenésével az autóhitelek újra megfizethetővé váltak szélesebb tömegek számára. Emellett vannak olyan intézkedések – elektromosautó-vásárlási támogatás, munkáshitel, egyéb támogató konstrukciók a környező országokban - amelyek támogatják a fogyasztás visszatérését. A használt autópiacon már láthatóak ennek kézzelfogható jelei. Az erősödő forint és a különböző fogyasztásösztönző intézkedések megjelenhetnek az autópiacon is.

Ezek a tényezők együttesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az autóvásárlások ismét lendületet vegyenek.

A piacot jelentős mértékben képes befolyásolni a szabályozás, és az EU épp a múlt héten módosítást javasolt a szén-dioxid-kibocsátási előírások betartását illetően. Ez alapján 2025 és 2027 közötti időszakban az európai autógyártók átlagosan számíthatják ki kibocsátási teljesítményüket, lehetőséget biztosítva arra, hogy az egyik évben elért többlettel ellensúlyozzák a másik év esetleges elmaradását. Hogyan értékeli ezt a lépést?

Ez nagyon nagy könnyebbség az eddig is sokat bírált, túl szigorúnak ítélt, és túlzottan csak az elektrifikációra fókuszáló környezetvédelmi szabályozás tekintetében.

Az Európai Bizottság ezzel a lépéssel megkönnyíti a piaci alkalmazkodást is, hiszen ez a szabályozás már olyan erőltetetten nyomta az elektrifikációt, amire a vevők nem voltak felkészülve.

Szerintem ez nem jelenti azt, hogy az elektrifikáció, vagy az alternatív hajtásláncok elterjedése érdemben lelassul. A lépés még azt is lehetővé teszi, hogy a benzin-, és dízelüzemű járműveknél folytatódjanak azok az elmúlt években leállított fejlesztések, amelyekkel érdemben csökkenthető a kibocsátás. Tehát ez mindenképpen egy piacbarátabb, az európai gyártói versenyképességet növelő intézkedéssorozat egyik első lába lehet, úgyhogy ettől a piac megnyugvását várjuk, és ez nyilvánvalóan segíteni fogja a mi működésünket is.

Évi több akvizíciót is kitűztek célul a frissített stratégiában. Milyen jellegű üzletfejlesztésekre vagy akvizíciókra számíthatunk az idei évben? Min van most a fókusz?

A meglévő piacainkon még mindig látunk fejlesztési, növekedési lehetőségeket. Bár Magyarországon és Szlovéniában megvagyunk a stratégiai jelenléttel, de mindig vannak újabb ötletek, lehetőségek. A cseh piacon nagyon szépen sikerült az indulásunk, de ott is szívesen megyünk tovább, hiszen jó piacról van szó, vizsgáljuk a lehetőségeket. Romániában a nagykereskedelem mellett a kiskereskedelemben, Csehországban pedig fordítva, a kiskereskedelem mellett a nagykereskedelemben is látunk lehetőségeket.

Továbbra is célzottan és szelektíven, de mind a három üzletágunkban kívánunk fejlődni a piacainkon.

Jelentős méretugrást ért el az AutoWallis az elmúlt években. Hogyan hat ez a lehetőségeikre?

A tavalyi év már egyértelműen bebizonyította, hogy a nagyságrend előnyökkel jár. A piaci együttműködésekben, megkeresésekben, tárgyalások elindításában – akár a gyárakkal, akár a potenciális célpontokkal – sokkal könnyebbé vált a helyzetünk.

Az 1 milliárd eurós árbevétel már a nagy európai szereplők térképére is felhelyez minket, és a gyáraknál is egészen más fogadtatást kapunk.

Mostanra tényként beállt, hogy mi vagyunk a közép-kelet-európai régió meghatározó szereplője, konszolidátora, és ennek a pozíciónak a kihasználásán továbbra is dolgozunk. Ez a növekedési stratégiánk célja, és ezt fogjuk tovább vinni.

A részvényárfolyam erősen indította az idei évet, de ez sok régiós részvényre elmondható, a befektetők szemmel látható azt árazzák, hogy egyre közelebb lehet az ukrajnai béke. Ön szerint ezzel csak a háborús kockázatot árazzák ki általánosan a régiós részvénypiacról, vagy az AutoWallis üzletmenetére is, gyakorlati, érzékelhető hatása lehet a háború lezárásának, akár az autópiac élénkülésén keresztül?

Magamat tudom ismételni azzal, hogy a menedzsment alapvetően a fundamentális értékteremtésre, a stratégia végrehajtására fókuszál. Ennek az eredményei szépen lassan épülnek be az elemzői célárakba, de a várakozások mindig késve jelzik azt, amit mi már tudunk. Az AutoWallis részvénye tavaly 30 százalékot meghaladó, tehát lényegesen infláció feletti növekedését ért el, amit már idén az első két hónapban egy újabb 20 százalékos áremelkedés követett.

Szerintem ez a fundamentális értéknövekedést, és annak befektetők általi elismerését tükrözi.

A piac maga is valóban átértékelődik, és remélhetőleg a geopolitikai változások a stabilitás irányába fogják elvinni a régiót, valamint a mi piacainkat is. A magyar részvénypiac még mindig rendkívül alulértékelt más európai piacokhoz képest, így a befektetői érdeklődés növekedése a teljes piac iránt az AutoWallisra is pozitívan hathat. Üdvözlendő, hogy ez a változás nem csak az árfolyamban jelenik meg, hanem a részvények likviditásában is.

