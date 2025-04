Nagy Márton bejelentette: a biztosításoknál folytatódik a harc az infláció ellen

A biztosítási szektorban folytatja harcát az áremelésekkel szemben a kormány – jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. A hír kapcsán érdemes felidézni , hogy 100 forintnyi befizetett biztosítási díjunkból 14 forint lett különadó és 3 forint biztosítói nyereség tavaly, a tárgyalások tétje tehát most az, hogy a különadó kisebbik részét kitevő extraprofitadó idei lefelezése milyen mértékben fog lecsapódni a lakossági ügyfeleknél. Az adóteher 2026-os szinten tartását egyébként éppen a múlt héten jelentette be Nagy Márton , egy héten belül tehát másodszor érezhetik magukat harapófogóban a biztosítók.