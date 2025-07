Nem Paks, nem akkumulátor: váratlan helyről érkezik Magyarország nagy lehetősége

Jelentős potenciál mutatkozik a jövő egyik üzemanyagának tartott zöldmetanol napenergiából, a helyi iparból származó leválasztott szén-dioxidból és vízből származó zöldhidrogénből történő előállítására Európában, és azon belül Magyarországon is. Egy spanyol kutatók nevéhez fűződő tanulmány szerint Európa-szerte több, mint 3000 potenciális helyszín lehet alkalmas az alternatív üzemanyag előállítására, köztük magyarországi lokációk is.

A zöldmetanolt jellemzően napenergia felhasználásával előállított zöldhidrogénből és a jelentős mennyiségű fosszilis energiát fogyasztó ipari létesítmények által termelt, leválasztott szén-dioxidból gyártják úgynevezett hidrogénezéssel. Gyártása tehát többletköltségekkel jár a zöldhidrogén-termeléséhez képest, de felhasználása jóval egyszerűbb és olcsóbb. A gazdaságos zöldmetanol-előállítás peremfeltételei közé tartozik, hogy a közelben legyen megfelelő méretű naperőmű-kapacitás, vízforrás, földgáz-alállomás, illetve -felhasználó, valamint szén-dioxid-leválasztó kapacitás.

Az egyik, Magyarországon különösen kritikus peremfeltételt

a zöldhidrogén elektrolízissel történő előállításához szükséges vízkészletek elérhetősége jelenti.

1 kilogramm zöldhidrogén vízbontással való előállításához ugyanis óránként legalább 0,3 köbméter (300 liter) vízre van szükség, amely igény kielégítéséhez a módszertan a szennyvíztisztító telepekről származó vizet javasolja megoldásként. Ezért a gazdaságos gyártás peremfeltételei közé tartozik az is, hogy a helyszíntől számított 10 kilométeren belül legyen működő vízkezelő telep.

Emellett lényeges feltétel például, hogy a közelben legyen egy évi legalább 140 000 tonna CO2-t kibocsátó ipari üzem, illetve olyan földgázhálózati alállomási csomópont, ahol a megtermelt többlet zöldhidrogén a földgázhoz keverhető.

A földrajzi információs rendszert (GIS) alkalmazó elemzés összesen 9213, a feltételek többségének megfelelő európai települést azonosított, a műszakilag életképesen megvalósítható "metanol-völgyek" helyszíneinek száma azonban 3016-ra csökkent, miután a szükséges legalább 50 megawattos (MW) naperőmű mintegy 100 hektáros helyigényét is figyelembe vették.

A kutatók ezt követően három különböző termelési/értékesítési forgatókönyv alapján folytatták a gazdasági értékelést, amelyek optimista, alap- és konzervatív előrejelzéseket tartalmaznak a metanol, a hidrogén és a CO2-leválasztás árára vonatkozóan.

A költségeket nagymértékben a zöldhidrogén előállítására szolgáló elektrolizáló berendezések beruházási költségei határozzák meg

- de a földgázpiac és a szén-dioxid-kibocsátási piac (EU ETS) árai is meghatározó tényező a befektetők számára.

Az alapforgatókönyv a 2023-as piaci körülményeket tükrözi, mérsékelt, 1350 euró/kilowatt (kW) hidrogén elektrolizátor beruházási költségekkel és 80 euró/tonna CO2 árral számolva.

Az optimista forgatókönyv csökkenő, a zöld hidrogén esetében 1200 euró/kW-os CAPEX-et, valamint 70 euró/tonnás CO2-leválasztási költségeket feltételez.

A konzervatív forgatókönyv nagyobb, 1500 euró/kW-os, illetve 90 euró/tonnás költségeket, ugyanakkor az előbbieknél magasabb hidrogén- és metanol-értékesítési árakat vetít előre.

A különböző forgatókönyvek 2030-ig előre tekintő elemzése azt mutatja, hogy a projektek jelentős része gazdaságilag életképes lenne,

akár 15%-ot meghaladó belső megtérülési rátával.

Ez különösen a magasabb árakat feltételező konzervatív forgatókönyv megvalósulása esetén, elsősorban Dél-Európában lenne így, de a tanulmány Magyarország déli régiójában, Szeged térségében is több ilyen potenciális helyszínt azonosított.

Potenciális európai zöldmetanol-termelő beruházási helyszínek belső megtérülési ráta alapján (%):

Forrás: Renewable Energy

Ugyanakkor az elemzés által megvalósíthatónak tartott összes projekt együttes becsült beruházási költsége rendkívül jelentős lenne, és körülbelül 700 milliárd euróra rúgna.

Hasonló létesítmények már ma is működnek Európában, és a tanulmány alapján a zöldmetanol naperőművekkel előállított hidrogénből történő termelésének széles körű elterjedésére is megvan a lehetőség a kontinensen. Az energia- és klímapolitikai célkitűzések közvetetten is ebbe az irányba mutatnak, már csak azért is, mert a zöldhidrogén-termelésnek az időjárásfüggő megújuló energiaforrások térnyerése nyomán várható tömeges bevezetése jelentős költségekkel jár az ipar számára, ami lényegében elengedhetetlenné teszi az alternatív üzemanyagok fejlesztését.

A világ első kereskedelmi méretű e-metanol üzeme májusban kezdte meg működését Dániában.

Az üzem által termelt zöldmetanol egy legjelentősebb vásárlója a Maersk tengeri szállítmányozási óriás lesz. Az alacsony kibocsátású hajó-üzemanyagok, mint a megújuló energiaforrásokból előállított zöldammónia és -metanol mindezidáig általánosságban drágábbak voltak, mint a hagyományos üzemanyagok, nagyrészt azért, mert kis mennyiségben állították elő őket. A dániai beruházás életre hívói arra számítanak, hogy

2035 körül lesz elérhető az árparitás a fosszilis metanollal



- amelyet tipikusan földgázból és szénből gyártanak.

Az üzemanyagként való felhasználása mellett a zöldmetanol a műanyaggyártásban is helyettesítheti a fosszilis metanolt, így az új dán üzemben gyártott zöldmetanolt például a Lego is alkalmazza alapanyagként.

Más tanulmányok arra is rámutattak, hogy Európa nem csak naperőműveivel, hanem tengeri szélturbináival is gazdaságilag életképes módon termelhet zöldmetanolt, amely 2030 után válhat költségversenyképessé a hagyományos üzemanyagokkal, 2035-re pedig egységesen olcsóbb lehet azoknál.

