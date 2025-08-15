Jön Trump és Putyin történelmi találkozója - Mi lesz az év sztárpapírjaival?

Nagyot mennek idén az európai védelmi részvények a felfokozott geopolitikai helyzet közepette és piaci szakértők szerint függetlenül attól, hogy mi lesz Vlagyimir Putyin és Donald Trump mai találkozójának eredménye, bőven van még potenciál a szektorban hosszabb távon. Megnéztük, hogy teljesítettek idén a legnagyobb európai védelmi részvények, hogy milyenek a növekedési kilátásaik, az árazásuk és hogy mit gondolnak az elemzők a papírokról.

Magyar idő szerint este fél 10-kor találkozhat egymással Alaszkában Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. A részvénypiacok általánosságban örültek a hírnek a héten, viszont az év egyik legjobb befektetésének számító európai védelmi részvények nyomás alá kerültek.

Ez nem véletlen, hiszen az orosz-ukrán háború elindított egy folyamatot Európában, az európai államok és a NATO drasztikusan megemelték a védelmi költségvetésüket, ami kedvező a régióban működő védelmi cégek kilátásaira. Idén a szektor legnagyobb európai szereplőit tömörtő Stoxx Europe Aerospace & Defense index több mint 50 százalékkal emelkedett, magasan felülteljesítve az átfogó Stoxx 600 indexet, ami 8,5 százalékot ment.

Az iparág legnagyobb szereplői közül a több árfolyama duplázott az év eleje óta, mint a Saab vagy a Rolls-Royce, de a Rheinmetall például másfélszerezni tudott.