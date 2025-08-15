Jön Trump és Putyin történelmi találkozója - Mi lesz az év sztárpapírjaival?

Magyar idő szerint este fél 10-kor találkozhat egymással Alaszkában Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. A részvénypiacok általánosságban örültek a hírnek a héten, viszont az év egyik legjobb befektetésének számító európai védelmi részvények nyomás alá kerültek.
Ez nem véletlen, hiszen az orosz-ukrán háború elindított egy folyamatot Európában, az európai államok és a NATO drasztikusan megemelték a védelmi költségvetésüket, ami kedvező a régióban működő védelmi cégek kilátásaira. Idén a szektor legnagyobb európai szereplőit tömörtő Stoxx Europe Aerospace & Defense index több mint 50 százalékkal emelkedett, magasan felülteljesítve az átfogó Stoxx 600 indexet, ami 8,5 százalékot ment.
Az iparág legnagyobb szereplői közül a több árfolyama duplázott az év eleje óta, mint a Saab vagy a Rolls-Royce, de a Rheinmetall például másfélszerezni tudott.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés