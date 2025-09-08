Bekebelezi a 4iG a Rábát - Mi jöhet most?

25 milliárd forintos felvásárlás
Ma reggel jelentették be, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül 74 százalékos részesedést szerez a Rábában, miután megvásárolja az N7 Holding 54,34 százalékos és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos részvénycsomagját. A fennmaradó közel 25 százaléknyi közkézhányadra a társaság a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett, egységesen 1789 forintos részvényenkénti áron. Az ügylet értéke nagyjából 25 milliárd forint, és a versenyhatósági jóváhagyások után zárulhat le.
A 4iG célja, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitásait integrálja védelmi portfóliójába, és a Széchenyi István Egyetemmel közös fejlesztésekkel erősítse a győri ipari és kutatási bázist.
A tranzakció lezárását követően a cseh Czechoslovak Group védelmi ipari szereplője is kisebbségi, akár 37 százalékos közvetett tulajdonrészt szerezhet a Rábában, míg a 4iG kizárólagos jogokat kaphat a Tatra katonai járművek magyarországi értékesítésére és szervizelésére.
