Megérkezett a friss biztosítói rangsor: a te biztosítód hányadik a listán?

Közzétette a pénzügyi szektor egyes szereplőinek tavalyi éves adatait bemutató Aranykönyvét a Magyar Nemzeti Bank. Az átfogó jegybanki statisztikából csemegézve ebben a cikkünkben a bankok és az alapkezelők után a biztosítók és a független biztosításközvetítők 2024-es sorrendjét állítjuk fel néhány szempont szerint.

100 forintnyi befizetett biztosítási díjunkból 14 forint különadó, 3 forint pedig biztosítói nyereség lett tavaly, és 49 forintot fizettek ki a biztosítók az ügyfeleknek kárkifizetés vagy szolgáltatás formájában – mutatták még márciusban (kis egyszerűsítéssel) az MNB friss adatai. 12,4%-kal nőtt a piac bevétele 2024-ben, ami elsősorban az inflációkövető indexálások eredménye.

Mivel a díjak jobban nőttek a kár- és egyéb ráfordításoknál, a biztosítók éves nyeresége 22 milliárdról 48 milliárd forintra ugrott, de ez még mindig csak alig kétharmada a másfél évtizeddel ezelőtti rekordszintnek. Idén elsősorban az állampapír-vásárláshoz kötött adókedvezmény révén javíthatják megtérülésüket a biztosítók, az első félév adatai alapján ez sikerülni is látszik nekik.

Az MNB friss aranykönyve szerint az Allianz helyét a közelmúltban átvevő Generali Biztosító érte el 2024-ben a legnagyobb díjbevételt, az Allianz a második, a Groupama pedig a harmadik helyen végzett.