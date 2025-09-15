Újabb kínai autógyár nézte ki magának Magyarországot

Magyarországon vagy Romániában építheti fel első európai gyárát a kínai Wisdom Motor – értesült a Portfolio. A feltörekvő kínai cég egyelőre csak Kínában gyárt elektromos meghajtású buszokat és teherautókat, de a következő években jelentős nemzetközi terjeszkedésbe kezdenének. A cég többségi tulajdonosa a Portfolionak részleteket is elárult a lehetséges beruházás méretéről, és arról, miért épp Magyarországot választanák.

Újabb kínai autógyár jelenhet meg Magyarországon?

A múlt héten Hongkongban rendezték meg a tizedik Belt and Road Summit konferenciát, mely Kína 2013-ban indított „Egy út, egy övezet” (Belt and Road) programjának éves összejövetele. Az eseményen az újságíróknak lehetőségük volt kérdezni Cliff Zhangot, a Templewater hongkongi befektetési cég vezérigazgatóját és alapítóját.

A szakember először arról beszélt, hogy jelenleg nincs közvetlen európai befektetésük, de vannak együttműködéseik több országban is. Befektetéseik Ázsia-fókuszúak, jelenleg ezen nem is terveznek változtatni, ugyanakkor az alap befektetői között vannak amerikai és nyugat-európai intézmények is, melyek az ázsiai piacokban látnak fantáziát.

Eddig nem lenne különösebb hírértéke Zhang mondandójának, azonban a beszélgetés közepén kijelentette:

Tavaly Ling Ji kínai kereskedelmi miniszter-helyettessel egy kínai delegáció tagja voltam Budapesten, mivel az egyik vállalatunk, a Wisdom Motor jelenleg is tervezi egy európai üzem megépítését Magyarországon vagy Romániában.

Erre persze rögtön felkaptuk a fejünket a román kollégával, de Zhang elsőre nem árult el további részletet. Annyit hozzátett, hogy a Wisdom Motor komoly nemzetközi terjeszkedésben gondolkodik, elsőként valamelyik Öböl-menti országban nyitna üzemet, majd azt követheti a közép-kelet-európai nyitás. Az időzítés kapcsán azt mondta, hogy előbbi üzem szinte biztosan megépül, hamarosan hivatalos bejelentést tehetnek, de az európai terjeszkedés is

nagyon valószínűnek tűnik.

Természetesen a beszélgetés után további kérdéseinkkel a beruházás kapcsán megkerestük a Wisdom Motorst hivatalos csatornáikon keresztül, illetve írásban további kérdéseket küldtünk Cliff Zhangnak is. Az autógyár hivatalosan nem reagált, Zhang azonban elárult további részleteket a Portfolionak.

Az üzletember kiemelte, hogy a Wisdom az elmúlt években a világ több mint 25 országába szállított már elektromos és hidrogén meghajtású járműveket, többek között az Egyesült Királyságba, Németországba, Ausztriába, Svájcba, Dániába és Svédországba az európai piacon.

Ha a lehetséges európai terjeszkedést mérlegeljük, akkor Magyarország erős versenyző a beruházásért

- emelte ki a Templewater vezére. Hozzátette, hogy az ország uniós tagsága hozzáférést tud biztosítani a közös európai piachoz, központi fekvése pedig Kelet- és Nyugat-Európához is kiemelkedő kapcsolatot tud teremteni. További előnyként hozta fel, hogy Magyarországnak komoly történelme van a külföldi beruházások vonzásában, hosszú ideje jó a gazdasági kapcsolata Kínával, illetve tagja az Egy út-egy övezet kezdeményezésnek. Ezek mellett a képzett munkaerő és a gazdaságpolitikai környezet is mellettünk szólhat.

Jelenleg piacelemzést és megvalósíthatósági kutatást végzünk, hogy a megfelelő lépést megtegyük az európai piacon, de azzal számolunk, hogy 12-18 hónapon belül elindulhat a terjeszkedés

- vázolta fel Zhang a lehetséges menetrendet.

A tervezett gyár mérete függ majd a végeleges helyszíntől, de a Wisdom jelenleg úgy számol, hogy

nagyjából 30-50 millió dolláros (mintegy 10-15 milliárd forint) beruházással épülhet meg a majdani üzem, ami 500 embernek adhat munkát és évente több mint tízezer buszt és teherautót gyárthat az európai piacra.

Mi az a Wisdom Motor?

További információ híján a nyilvánosan elérhető adatokból igyekeztünk összerakni a képet. A Wisdom Motor jelenleg Kínában gyárt elektromos, illetve hidrogén meghajtású buszokat, illetve kamionokat és kisteherautókat. Emellett elkészült egy önvezető vontatójuk prototípusa is. A cég honlapja szerint jelenleg így néz ki a termékpalettájuk:

A Wisdom Motor termékpalettája Termék neve Hatótáv (km) Akkumulátor kapacitása Hossz Kapacitás DD12 elektromos emeletes busz 420 450 kWh 12 m 110 utas DD12 hidrogén meghajtású emeletes busz 420 80 kW-os hidrogén cella 12 m 91 utas V10 elektromos busz 300 210 kWh 10 m 66 utas V11 elektromos busz 350 385 kWh 11 m 85 utas V12 elektromos busz 330 385 kWh 12 m 98 utas V12 hidrogén meghajtású busz 420 100 kW-os hidrogén cella 12 m 91 utas V7 elektromos mini busz 330 114 kWh 7 m 28 utas V7 hidrogén meghajtású mini busz 400 n.a. 7 m 28 utas C12 hidrogén meghajtású busz 300 100 kWh 12 m 62 utas C8 elektromos busz 230 210 kWh 9 m 35 utas Hidrogén meghajtású kamion 1000 12*145 liter 8 m 38,3 tonna Elektromos kisteherautó 230 143 kWh 6 m 18 tonna L4 önvezető vontató 46 149 kWh 6 m 75 tonna Forrás: Wisdom Motor, Portfolio

Látszik, hogy a Wisdom elsősorban elektromos és hidrogén meghajtású buszokban utazik, ők helyezték üzembe Hongkong első emeletes buszát mindkét típusból. A Kínához tartozó városállamban a londonihoz hasonló klasszikus double deckereket használnak a tömegközlekedésben, ezeknek környezetbarát változatát gyártotta le a kínai cég.

Amennyiben esetleg Magyarországra is buszgyártást hozna a vállalat, akkor

azzal nem az első lenne, hiszen jelenleg is működik a szintén kínai BYD elektromos buszokat gyártó üzeme Komáromban.

A nyilvánosan elérhető beszámoló szerint a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. jó évet zárt 2024-ben, hiszen az árbevétele majdnem megduplázódott, 71 millióról 137 millió euróra emelkedett. Eközben viszont 19,5 millió eurós veszteséggel zárta az évet elsősorban a megugró anyagköltségek miatt.

Arról egyelőre nincs információ, hogy melyik termékből hányat gyártott le vagy adott el eddig a Wisdom Motor. A cég részvényeivel a hongkongi tőzsdén kereskednek Beijing SinoHytech néven, az áprilisban leadott 2024-es beszámoló alapján

A Wisdom működési bevétele 366,7 millió jüan volt 2024-ben az előző évi 800,7 millió jüan után, jórészt ez volt felelős a veszteség növekedéséért.

A veszteség 456,4 millió jüanra (mintegy 64,1 millió dollár) emelkedett, ezzel majdnem megduplázódott 2023-hoz képest. Ennek oka, hogy az akkumulátorgyártás még kezdeti fázisban van, a piaci részesedésük pedig korlátozott. Emellett a versenyhelyzet miatt az akkumulátorok eladási ára nagyobb mértékben esett, mint amennyire a költségek csökkentek. Emellett a hitelkockázati költségek tovább mérsékelték a profitot. A vállalat vezetése minden eszközzel igyekszik a fenti negatív tényezőket kezelni.

Jórészt a tőkeberuházások miatt hosszabb ideje negatív a működési eredmény, ami szintén kockázatot jelent. A jelentésben kiemelik, hogy ha nem tudnak további finanszírozást bevonni és negatív marad a működési eredmény, az negatív tőkehelyzethez vezethet.

A részvényárfolyam látszólag alig változott egy év alatt, most is 23,5 hongkongi dolláron áll, azonban az elmúlt hónapokban volt 18 dollár közelében és 35 dolláron is.

A Templewater honlapján található cégbemutatóban annyit írnak, hogy három év alatt nyolc típusból összesen 230 darabot adtak el a világ 19 régiójában. Ez egyrészt azt jelentheti, hogy még nem az összes típus jutott el gyártási vagy eladási fázisba a fenti 13-ból, másrészt a 230 darabos eladás meglehetősen "karcsú", ez lehet a fő magyarázat a gyenge cash-flow számokra. Vagyis alapvetően egy feltörekvő jövőbeli technológiáról van szó, mely akár nagy siker is lehet a következő években, a Wisdom ebben az élen jár, de egyelőre elsősorban tervezési és piacra lépési fázisban vannak a termékei.

Mi köze ehhez Cliff Zhangnak?

A cikk elején idézett Cliff Zhang saját bevallása szerint Kanadában nőtt fel, majd befektetési bankárként előbb Észak-Amerikában, majd Hongkongban csinált karriert. Ezt követően az Investec-kel szövetkezve megalapította a Templewater tőketársaságot. A cég a South China Morning Post cikke szerint tavaly májusban 1,5 milliárd amerikai dolláros vagyont kezelt, vagyis kis szereplőnek számít a piacon. Az Investec viszont jelentős globális szereplő több mint 60 milliárd dolláros kezelt vagyonnal.

Cliff Zhang jelenleg elnök-vezérigazgató és alapító partner a Templewaternél, mely a Ballard Power Systems-szel karöltve megvásárolta a Wisdom Motor többségi tulajdonrészét. A céljuk most az, hogy a fejlesztéseket folytatva nemzetközi terjeszkedésbe kezdjenek és kihasználják az elektromos- és hidrogénhajtású járművek iránt várhatóan megnövekvő igényt.

Vagyis jelenleg Zhang a Wisdom Motor többségi tulajdonosaként nyilatkozik, még akkor is, ha hivatalosan nincs pozíciója a cégben. Erre egyébként a beszélgetésben is felhívta a figyelmet. A lehetséges magyarországi beruházással kapcsolatos terveire mindenképp érdemes figyelni, ugyanakkor a Wisdom Motor jelenleg sokkal inkább egy kezdeti fázisban lévő, ígéretes, de kockázatokkal terhelt vállalatnak tűnik, mint hatalmas áttörésnek. Ha megvalósul az esetleges magyar beruházásuk, az valószínűleg jóval szerényebb mértékű lesz, mint a BYD vagy a CATL gyárai, de jelzésértékű, hogy egyre több kínai autóipari cég tekinti potenciális befektetési lehetőségnek a magyar piacot.

Címlapkép forrása: Wisdom Motor