Itt az olcsó részvény, amiben 10 év és 80 százalék esés után újra van fantázia!

Félresikerült felvásárlások

Mennyi jó példát lehetne mondani arra, amikor egy nagyvállalat felvásárolta egy versenytársát, de az nem sült el túl jól!

Ott volt például a német Daimler és az amerikai Chrysler összeolvadása, ami a vállalati történelem egyik legismertebb és legtöbbet elemzett kudarca. Hatalmas kultúrsokk volt a nagy merger, a német és az amerikai vállalati kultúrák gyakorlatilag összeegyeztethetetlenek voltak. 1998-ban a Daimler 36 milliárd dollárért vette meg a Chryslert, aztán 2007-ben a Daimler gyakorlatilag feladta a próbálkozást, és a Chrysler 80%-át mindössze 7,4 milliárd dollárért adta el.

Vagy a legendás AOL-Time Warner fúzió, a világ egyik legnagyobb vállalati összeolvadási kudarca. A dotkomlufi kipukkanása után több mint 100 milliárd dollár érték semmisült meg, kulturális és stratégiai konfliktusokkal fűszerezve.