Pusztító eladási hullám söpör végig a tőzsdén: ezek a részvények lehetnek a következő áldozatok

Pusztít a tőzsdén a mesterséges intelligencia
Sorra kapják az ütéseket a különböző részvénypiaci szegmensek a mesterséges intelligencia miatt, a leglátványosabb a szoftverrészvényeket érő eladási hullám volt, mely során az érintett cégek napok alatt veszítették el értékük negyedét-ötödét.
A szoftvercégeket egy sor másik szektor követte, a biztosítók, a kereskedelmi ingatlanos cégek, a pénzügyi vállalatok, a logisztikai vállalkozások, és a vagyonkezelők is megízlelték a mesterséges intelligencia diszruptív hatásával kapcsolatos befektetői félelmeket.
A sztorival kapcsolatban számos kérdés felmerülhet befektetőkben, köztük az egyik, hogy mely szektorok lehetnek biztonságban, a másik pedig, hogy mely szektorok lehetnek az eladási hullám következő áldozatai. Az elmúlt napok fejleményei alapján utóbbira van egy tippünk, így ezekkel a papírokkal érdemes lehet most különösen vigyázni.
