Pusztító eladási hullám söpör végig a tőzsdén: ezek a részvények lehetnek a következő áldozatok

Az elmúlt hetekben a részvénypiac több szegmensén eladási hullám söpört végig, mivel a különböző technológiai előrelépések miatt a befektetők attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg egyes iparágak működését. Persze nehéz előre megmondani, hogy melyik lehet az eladási hullám következő áldozata, de az elmúlt napok hírei alapján van rá egy elég erős jelöltünk.
Pusztít a tőzsdén a mesterséges intelligencia

Sorra kapják az ütéseket a különböző részvénypiaci szegmensek a mesterséges intelligencia miatt, a leglátványosabb a szoftverrészvényeket érő eladási hullám volt, mely során az érintett cégek napok alatt veszítették el értékük negyedét-ötödét.

A szoftvercégeket egy sor másik szektor követte, a biztosítók, a kereskedelmi ingatlanos cégek, a pénzügyi vállalatok, a logisztikai vállalkozások, és a vagyonkezelők is megízlelték a mesterséges intelligencia diszruptív hatásával kapcsolatos befektetői félelmeket.

A sztorival kapcsolatban számos kérdés felmerülhet befektetőkben, köztük az egyik, hogy mely szektorok lehetnek biztonságban, a másik pedig, hogy mely szektorok lehetnek az eladási hullám következő áldozatai. Az elmúlt napok fejleményei alapján utóbbira van egy tippünk, így ezekkel a papírokkal érdemes lehet most különösen vigyázni.

