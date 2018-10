Bárkinek elérhetőek az Ipar 4.0 kulcs technológiái Magyarországon

Az S&T AG vezető szerepet tölt be Közép-Kelet Európában, mint IT rendszerintegrátor. A magyarországi operációja, amely közel 240 munkatársat foglalkoztat, meghatározó a hazai IT cégek között

- emelte ki Nyírő Ferenc, az S&T Consulting Hungary Kft. ipari digitalizáció üzletágvezetője.Majd hozzátette, cégcsoportjának az a különlegessége, hogy faltól-falig megoldásokat tud adni a vállalkozások számára. Olyan területeken vannak jelen az ipari digitalizációban, mint például az IT hálózat, az IT biztonságtechnika, a CAD/ CAM/CAE/IoT és PLM, vagy az ügyféltámogatás és outsource. Nem véletlen, hogy olyan cégek szavaztak már bizalmat az S&T Consulting Hungary Kft.-nek, mint a Bosch, a Continental vagy éppen az Audi Hungária.

Nyirő Ferenc, Ipari Digitalizáció üzletágvezető, S&T Consulting Hungary Kft.

Az Ipar 4.0 néhány kulcs IT területe

Legalább ennyire fontos terület a gyár és a robotszimuláció is, amelyeknek meghatározó szerepe lesz a jövőben

A fizikai és a digitális világ konvergál

Napjaikban a fizikai és a digitális világ konvergálásának, összeolvadásának vagyunk a szemtanúi

Kulcspozícióban a piacon

Az IoT lehetőséget ad a menedzsmentnek, hogy feltételezések helyett, valósidejű, tényekre alapozva hozzák meg a döntéseiket

Nyírő Ferenc több elemét is kiemelte az Ipar 4.0-nak, amelynek több olyan területe is van, amely már korábban is létezett, de most újabb lendületet kapott és nagyon megerősödött. Ide tartozik a Model-Based Definition, a robot és ergonómia szimuláció, a topológiai optimalizáció, az additív gyártás, vagy éppen az asszociatív BOM menedzsment. Illetve egyre erősebb azoknak a technológiáknak a térnyerése, amelyek valós idejű adatelemzés alapján létrehozott döntésekről szólnak mindenféle szakterületen. Legyen szó akár szervizről, gyártásról, vagy éppen termékfejlesztésről, ezek a technológiák egyaránt alkalmazhatóak. Ide tartozik például az Internet of Things - vagy a "dolgok" internete -, vagy éppen a gyártásirányítás és monitorozás.- jelentette ki Nyirő Ferenc.Majd hozzátette, hogy az általuk kínált szoftverek alkalmazásával lehetőség van arra is, hogy egy komplett gyárat rakjon össze valaki és az egyes folyamatokat bemutassa a partnerének. Ráadásul lehetőség van arra is, hogy a létrehozott terveket az alkotója kitegye 3D-s pdf-be. De megoldott az is, hogy kitegye őket- egyetlen kattintással - virtual realitybe, amelynek köszönhetően virtuális sétát is tehet a partner a leendő gyárban.- emelte ki Nyrő Ferenc.Pár évvel ezelőtt ki gondolta volna, hogy a Microsoft, vagy éppen a Google hardvereket fog fejleszteni. De megfordítva, ki gondolta volna azt, hogy egy GE szoftvercégként fog megjelenni a piacon tette hozzá. Ez a konvergencia kihat majd a ma ismert világunkra.- jelentette ki Nyirő Ferenc.Az S&T AG, illetve az S&T Consulting Hungary Kft. kiemelt partnere kulcs pozícióban van ezen a piacon, hiszen több évtizedes tapasztalatot szerzett a "dolgok" digitális definíciójában, a digitális világban és az utóbbi 1-2 évben durván 1 milliárd dollárt ölt az IoT technológia fejlesztésébe. Ezt az összeget fejelte meg a Rockwell, amely további 1 milliárd dollárt adott 2018 nyarán, cserébe résztulajdonos lett a vállalatban.A PTC kidolgozott egy platformot, amely kész környezetet biztosít az innováció kiteljesítéséhez, projektek indításához. Ez pedig azért nagyon nagy előny, mert jól kell gazdálkodni az informatikusok idejével, erre tökéletesen alkalmas ez a platform, amely a következő részekből áll:

Az AR technológia egyre több területen terjed el

Az Augmented Reality (AR) rendkívül sok területre épült be, a vizualizáció és a betanítás új szintjét jelenti

- jelentette ki Nyírő Ferenc. Konkrét példaként a Caterpillart említette, ahol az alkalmazottnak lehetősége van arra is például az AR-technológiának köszönhetően, hogy kiolvassa egy berendezés aktuális adatait. Abban az esetben, ha a kiolvasás során kiderül, hogy probléma van, a megoldás egy szerelési útmutatót vetít ki a szereplő elé, aki ennek köszönhetően sokkal gyorsabban el tudja hárítani a keletkezett problémát.