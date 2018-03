Passat, Insignia, Mondeo, Superb - A céges autók királyai, amikért egymást tapossák a törtetők

Melyik a nyerő külsőre és belsőre?

Külső megjelenés

Cikkünkben három galériát is elrejtettünk, egyet az autók külsejéről, egyet a belterükről, valamint egyet a csomagtartókról.Nem mindegy, hogy mi a célunk, amikor megvásárolunk egy ilyen kategóriájú autót. Az első dolog ugyanis a kívülállóknak, ami alapján megítélik az autót, az a külseje. Ha a klasszikus cégautós megjelenésre vágyunk, nem akarunk kitűnni a tömegből, akkor tökéletes választás a Passat. Mert bár nem feltűnő jelenség az utakon, teljesen vállalható a formaterve, letisztult a vonalvezetése, és igaz, németes tervezés, annyira mégsem unalmas, mint a korábbi generációk versenytársaihoz képest.

Ha viszont a presztízst és vagányságot akarunk sugározni, akkor a Ford Mondeo a nyerő. A vonalvezetésében és az autó "leültetésében" benne van a sportosság, amire nyilván egy ST Line felszereltség csak ráerősít, például a nagyobb, 19 colos felniknek és a 90 ezer forintért külön rendelhető hátsó spoilernek köszönhetően. Az általunk tesztelt négy autó közül ez volt az a modell, amelyet leginkább megnéztek az utcán, pedig már a harmadik évét tapossa ez a Mondeo-formavilág.

Ami viszont nem hozzáad, hanem elvesz az előnyeiből, az a hátsó ablakon elhelyezett ablaktörlő, illetve annak is a helye.

Vezérautók összehasonlításon (galéria, 27 kép)

Külsőre az Insignia is megnyerő, az Opel ezen a téren látványosan előre tudott lépni saját magához képest. Az a konszenzusos véleményünk, hogy kellemes csalódást tudott kelteni az Opel ezzel a külső formával. A Skoda Superb szintén inkább a forgalomba belevegyülő típus, azonban rendkívül jól eltalált arányai vannak külsőre, és éppen ezért megnyerő tud lenni.Ha valaki objektív alapon szeretné eldönteni, melyik a legmegfelelőbb autó a számára a külső alapján, akkor elég csak a méreteket elővenni. Ez alapján számunkra meglepő, hogy hosszban az Insignia "végzett az élen" és a Passat több mint 13 centivel rövidebb. Tengelytáv tekintetében viszont a Mondeo verte a mezőnyt és egyben a legmagasabb felépítménnyel is rendelkezik, amit vezetés közben érezni is lehetett a többi modellel összehasonlítva.

Beltér

Kezdjük azzal, ami mindannyiunkat a legjobban meglepett: az Insignia beltere kifejezetten jó minőségű. És nem csak az Opelhez képest, hanem úgy általában. Azért nem egy Passat, de minőségérzetre valahol a Passat és a Superb közé lőnénk be, és fényévekkel megelőzi a sok helyen igencsak silány hatású anyagokkal operáló Mondeót.

Minőségérzetre nálunk még mindig a Volkswagen vezet, kiszámíthatóan jó minőségű anyagokat használtak a Passatban, ahová nyúlunk, pont olyan anyagot találunk, mint amire számítottunk. Sok króm, szálcsiszolt alumínium (utánzat), zongoralakk (az ujjlenyomatok és a por gyűlik rajta rendesen, ezért nem nagy kedvencünk), fent puha, lent kopogós, de nem silány műanyagok váltják egymást, a kategórián belül az egyik legigényesebb bele a Passatnak van. Külön gratulálunk a műszerfalon a légbeömlők között végigfutó kis krómozott lamellákhoz, az a német mérnök beállítottságú vásárlók nagy kedvence lesz, mint ahogy az is, hogy minden kapcsolót csukott szemmel meg lehet találni, Das Auto, eben. De hogy kötekedjünk is egy kicsit, a több mint 14 millió forintos tesztautóban is egy gagyi, kb. 3 forintos műanyag darabbal van lezárva az Isofix rögzítési pont, ezt a kis fedelet a gyerekülés berakásakor nem lehajtani, hanem kipattintani kell, nem csodálkoznánk, ha hamar elkallódnának, ezért ha éppen nem használjuk a gyerekülést, akkor két nagy lyuk éktelenkedik az elegáns hátsó bőrülésünk közepén. A másik, ami furcsa volt, az az analóg óra a műszerfal közepén, valahogy annyira nem 2018, egy Bentleyben vagy egy Rollsban máshogy hat, ebben a kategóriában teljesen felesleges dizájnelem, a kevesebb itt is több lenne.

A beltér értékelésében az Insignia futott be második helyre, nem csak azért kifejezetten jó minőségűek az anyagok, de azért is, mert az Opelben valahogy nagyon harmonikusak a formák és a színek, letisztult a beltér. A véleményünket nyilván pozitív irányba torzította, hogy bézs belsővel és szép bőrülésekkel érkezet az Insignia, ez a szín nagyon sokat dob minden autón. Érdemes külön megemlíteni, hogy a négy tesztautó közül ebben volt a legjobb formájú és legszebb a váltókar, ami egy automata autóban talán nem annyira fontos, mint egy manuálisban, ahol relatíve sűrűn találkozunk ezzel az alkatrésszel, az összhatáshoz azonban ez is hozzátesz.A Superb hasonlóan jó minőségű, mint az Insignia, a harmadik helyre csak azért csúszott, mert itt a formák egyszerűbbek, mint az Opelben, az összhatás azonban itt is harmonikus, nem is lehet másként, a Volkswagen konszernnél alapszabály, hogy belül és kívül is kerülik az olyan dizájnelemeket, amik a nyugalom megzavarására alkalmasak lehetnek. De, hogy mondjunk negatívumot is: a kormány mögött a kilométeróra és a fordulatszámérő körül a Skodához nem méltó fonttal, mérettel kerültek fel a számok (és ugye ezeket a műszereket sűrűn nézi az ember), nem nehéz arra az összeesküvés-elméletre gondolni, hogy a Skodánál mindig elrontanak valamit, nehogy beérje a konszerntestvéreket. Elég akár csak azt megnézni, milyen betűtípust használnak a Seatnál, ég és föld a különbség.Nálunk egyértelműen, messze lemaradva az utolsó helyre jött be a Mondeo. Mentségére legyen mondva, hogy minőségben, anyaghasználatban és főleg formavilágban nagyot lépett előre az előző, és hatalmasat a kettővel ezelőtti Mondeóhoz képest, de ebben a mezőnyben ez is kevés. Olyan érzésünk volt, mint ha egy amerikai tesztautó került volna az európaiak közé, teljesen más ligában játszanak. A kapcsolókon este előtűnő kék háttérvilágítás, a középkonzol formavilága, az anyagok minősége, hát, nem ezek a Mondeo erősségei. Kár, mert a Ford külseje tetszett nekünk a legjobban.

Üléspozíció, ülések

Vezérautók összehasonlításon belső (galéria, 14 kép)

Kilátás

Csomagtartó

Tesztautók csomagtartója (galéria, 4 kép)

Rögtön mondjuk ki a legfontosabb szabályt: üléspróba nélkül ne rendeljük meg semelyik autót sem! Miért? Mert hatalmas a különbség térérzetben a négy autó között. Az Insigniát 1,85-ös testmagasság felet sem az elől, sem a hátul ülőknek nem ajánljuk, jóval kisebb tér van benne, mint a másik három autóban. Természetesen a Superb beltere a legnagyobb (a Skoda 9 (!) centiméterrel hosszabb, mint a Passat, és a Skodáknak legendásan jó a helykihasználásuk), ott a hátsó sorban már-már túlságosan sok a hely, és összességében nagy a fejtér is, a Superbben emelhetjük legmagasabbra az ülést úgy, hogy a fejünk még elfér. A Passatban és a Mondeóban elől és hátul is kényelmesen elférnek még a nagyobb utasok is. Apróságnak tűnik, de fontos: a Passatban és a Superbben állítható a könyöktámasz magassága, ezzel még inkább magunkra tudjuk állítani az autót.A második legfontosabb szabály: gondoljuk végig, valóban szükségünk van-e motoros ülésekre. Ez első nem triviális, a drágább nyilván jobb, de az a tapasztalatunk, hogy sokan csak nagyon nehezen találják meg az ideális üléspozíciót a sokféle beállítási lehetőség miatt, nekünk például az egy-egy hetes tesztelések alatt csak ritkán sikerült jól belőni, inkább a fészkelődés, kísérletezés volt jellemző (mondjuk, ha már megvan az ideális üléshelyzet, a memória megjegyzi, nincs több kísérletezés), egy jó alapulést viszont néhány mozdulattal, könnyedén beállíthatunk. A lényeg itt is: érdemes legalább egy próbaúton kipróbálni a választot autó üléseit. Itt említjük még meg, hogy a Passat hiperszuper motoros bőrülései elsőre kifejezetten kényelmesnek tűntek, egy néhány száz kilométeres úton azonban minden utas "elülte a fenekét", a puha felső réteg alatt egyszerűen túlságosan kemények a VW ülései.És egy harmadik dolog, inkább egy jó tanács: ha van rá lehetőség, válasszunk bézs belsejű autót, a világos szín nagyon feldobja a belteret, a hagyományos bőr helyett pedig válasszunk alcantara felületű üléseket. Lehet, hogy nem annyira elegánsak, és tisztítani is nehezebb az ezzel a szövettel bevont üléseket, de annyival kényelmesebbek és jobb tapintásúak, télen nem hideg a felületük, nyáron kevésbé izzadunk bele, megéri az esetleges felárat.Előrefelé mind a négy autóból jó a kilátás, az A oszlop nem zavaró, hátrafelé viszont a relatíve kis ablakok miatt nagyon nehézkes a tájékozódás, a legroszabb a helyzet a lőrésszerű hátsó ablakú (a szép coupés forma, ugye) Insigniánál, a legjobban hátrafelé a Mondeóból lehet kilátni. Összességében azonban mind a négy autóhoz melegen ajánljuk a parkolóradart és a kamerát is.Alapvetően mind a négy autónak van akkora csomagtartója, hogy akár egy négytagú család nyaralásra bekészített holmijait elnyelje, de azért itt is nagy a különbség. Az Insignia nem csak a beltérben, de a csomagtartóban is messze a legkisebb, hivatalosan 490 liternyi csomagot képes befogadni, egyszerűen hihetetlen, hogy ennyi autóból hogy tudott ilyen keveset kihozni az Opel, a Superb 4 centivel rövidebb, mégis egy kategóriával nagyobbnak hat belül és a csomagtartóban (625 liter) is. A Passat 586 és a Mondeo 550 literes csomagtere nagyjából a kategória átlaga.Azonban a méret nem minden, a Superb, a Mondeo és az Insignia is 5 ajtós, így jóval könnyebben pakolható, mint a 4 ajtós Passat, aminek elég nagy a hátsó nyílása, de nagy és hosszú bútorokat nem azzal fogunk hazaszálítani az IKEA-ból.