Egy új, hatalmas országot hozhat létre a globális felmelegedés

a kivont gáz nyersanyagként is felhasználható lehet szintetikus folyékony üzemanyag előállítására, azonban attól még messze vagyunk, hogy ez az eljárás gyorsan elterjedjen, márpedig ipari méretekben kellene kivonni a szén-dioxidot belátható időn belül, míg az ipari méretű szennyezés már az első olajkutak megjelenésétől, azaz lassan már százötven éve folyik és csak az energiaipar ezen ágazatában.

A szaúdi hercegség összesen 17 (!) atomerőmű megépítését tervezi 2040-ig, ugyanis az arab ország népessége elképesztő dinamikusan nő és ezzel együtt nő annak energiaéhsége is, hiszen 1960-ban csak 4 millió, 2016-ban már 31 millió lakosa volt. (Vajon mit gondolhat az olajmonarchia az olajbevételek jövőjével kapcsolatban?)

Grönland jelenleg nagyfokú önállóságot és autonómiát élvez, amely de facto függetlenséget is jelent a nemzetközi szerződések és egyezmények értelmében is. Egy újonnan a "tengerből kibújó" hatalmas, független ország egyúttal óriási kihívások elé állíthatja a Dán Királyságot.

A XXI. században tehát a világ vélhetően egy új nagyhatalom és nemzetközi politikai szereplő megjelenésével fog szembesülni az Óvilág és az Újvilág határán, amelyik először hagyta el az Európai Uniót.

A globális felmelegedés olyan probléma, ami nemcsak világjelenség, hanem egy olyan kihívás is, amely jelentősen eltérő kockázatokkal és költségvetési terhekkel jár az egyes országok szempontjából. Magyarország tavaly ősszel fogadta el a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát. Ennek ellenére a 2050-es célokat érintő EU-s szintű kötelezettségvállalásokat első körben megvétózta, ami elsősorban egy politikai lépés volt, hiszen az uniós tagállamok közti vita jelenleg a pénzügyi terhekről és azok arányosságáról szól.Az európai politikusok közötti klímavédelmi diskurzus egy kicsit hasonlít a menekültek elosztási kvótájával kapcsolatban elfajult vitához. Mindez pedig nem véletlen. A menekültválság kiindulópontja a szíriai polgárháború volt, ami fellendítette a migrációs útvonalak megjelenését, megerősödését. Ez abból a szempontból lényeges, hogy a polgárháború kirobbanását megelőzően - az Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet (IIASA) elemzései szerint - Szíriában 2007 és 2010 között a tartós szárazság gyenge termést eredményezett, ami miatt a vidéki lakosság jelentős része a városokba költözött megélhetést keresve. Néhány év alatt, 2002 és 2010 között Szíriában a városban élők száma közel 9 millióról 14 millióra nőtt, ami már elviselhetetlen konfliktusokat szült egy etnikailag és regionálisan is megosztott társadalomban.Visszatérve a globális felmelegedéshez,Már két foknyi tartós emelkedés is brutális következményekkel fog járni. Nem véletlen, hogy már Európa egyik legiparosodottabb és legfejlettebb országa, Svájc is olyan víztározók megépítését tervezi, amelyek a hegyekből lezúduló vizek hasznosítását, felhasználását tudják biztosítani.Bárhogyan is alakul a közeljövő, ezeket a trendeket nem lehet évek alatt megfordítani, még akkor sem, ha a legújabb és leginnovatívabb technológiáknak köszönhetően viszonylag gyors eredményeket lehetne elérni gyorsított erdőtelepítési és egyéb, éghajlattűrőbb növényzeteket és haszonnövény-telepítést megerősítő programok mellett, vagy akár a napokban bejelentett, genetikailag módosított és 50%-kal kisebb metánkibocsátású szarvasmarhák megalkotásával. Ilyen technológiai reménység például a Carbon Engineering, amely Bill Gates és egy kanadai befektető finanszírozásával elindított vállalkozás, amely 2015 óta működteti a levegőből napi egy tonna szén-dioxidot kivonó eljárás prototípusát. David Keith, a Harvard Egyetem kutatója, a cég alapítója úgy véli, hogyA klímaváltozásra adandó válaszként a megelőzés is egyre fontosabb szerepet kaphat. Jó példa erre Kína, amely környezetvédelmi megfontolásokból néhány hónap alatt leállította az USA és a nyugati országok szemétexportját. Ezzel az ázsiai ország gyakorlatilag pillanatok alatt megváltoztatta a környezetvédelemmel kapcsolatos kihívásokat és vele a szennyező országok felelősségét is, hiszen az USA legfeljebb a hulladékmennyiségének 35-40%-át képes megfelelően feldolgozni, szemben pl. Németországgal, ahol ez az arány már megközelíti a 70%-ot is. (Mindamellett Németország egyébként jelenleg éppen távolodik, s nem pedig közeledik a saját maga által korábban vállalt dekarbonizációs céljaihoz.Ráadásul a leállított atomerőművek, illetve a (korábban) tervezett, új barnaszénbányák sem gyorsítják a dekarbonizációs folyamatot.) Másfelől a kínai döntéshozók - részben az ország állampárti politikai rendszere társadalmi támogatottságának, politikai legitimációjának megtartása érdekében - egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a lakóközösségek környezetvédelmére és a megújuló energiahordozókra, amely alapján Kína hamarosan "zöld nagyhatalommá" válhat, egyre jobban függetlenítve magát a közel-keleti és orosz energiától.Ez pedig jelentős piaci és egyúttal geopolitikai átrendeződést is hozhat, hiszen a fosszilis energiahordozók ára elvileg akár csökkenhet is a fejlett országokban - ahol a Föld lakosságának kevesebb mint 10%-a él - a technológia intenzív megújuló energiaforrások használatának növekedése miatt, ami a szegényebb, ámde egyre jobban felzárkózó országok gyorsan növekvő energiaigényét fogja tudni ellensúlyozni, fedezni. Mindenesetre Szaúd-Arábia is több nukleáris erőmű építésében gondolkodik, az eddigi nyilatkozatok szerint polgári hasznosítási célból és már amerikai, kínai, dél-koreai és francia cégek tettek konkrét ajánlatokat a szaúdi illetékeseknek.Az éghajlatváltozás nem a jövő zenéje, hanem a szemünk előtt bontakozik ki: tavaly télen a Grönlandtól északra fekvő tengeri területeken - az 1979-től kezdődő mérések alapján - első alkalommal regisztráltak nagy kiterjedésben található nyílt vizet, úgynevezett polinyját, azaz akadálymentesen hajózható, jég nélküli vizes területeket. Amennyiben nem sikerül a globális felmelegedést két Celsius-fok alatt tartani, akkor a jég ellen mérsékelten megerősített hajókkal az év 10-12 hónapjában is hajózhatóak lesznek ezek a területek az Északi-sarkvidéken az évszázad végére, sőt, a nyíltvízi hajók előtt is megnyílhat ez a térség akár 4-8 hónapos időszakokra is. Ez pedig újrarajzolja a kereskedelmi útvonalakat és egyúttal a politikai erőviszonyokat is, hiszen kialakulhat egy teljesen új kereskedelmi övezet. Ráadásul a klímaváltozás miatt a szárazabb övezetek "feljebb" mennek még Európában is, miután a Közel-Kelet egyre nagyobb térségei válnak gyakorlatilag lakhatatlanná az 50 fok feletti nyári időjárással. Így a Földközi-tenger kiemelt kereskedelmi jelentőségét Európa történelmében akár el is veszítheti.Ezzel párhuzamosanIdén nyáron már volt olyan hét, amikor egyetlen nap leforgása alatt 2 milliárd tonna jég tűnt el a földrészről. A művelhető terület nagysága a "zöld szigeten" egyelőre még minimális (900 km2), azonban 1985-höz képest már a kétszeresére nőtt. Dán tudósok egy része szerint Grönland - nevéhez méltóan - 2100-ra teljesen ki fog zöldülni, azaz a mezőgazdaság szempontjából is egyre inkább művelhető területté fog válni a felmelegedésnek köszönhetően. Ez pedig vélhetően mindent felül fog írni, hiszen gyakorlatilag egy indiai kontinensnyi ország fog megjelenni. (Grönland területe a 2 millió km2-t is meghaladja, ami azt jelenti, hogy akkora, mint Szaúd-Arábia, vagy huszonháromszor elférne rajta Magyarország.) Grönland hamarosan nemcsak az egyik legfontosabb kereskedelmi útvonal (USA/Kanada - Skandináv-országok - Oroszország - Kína) kellős közepén találhatja magát, hanem hatalmas, benépesíthető területtel is fog rendelkezni óriási beruházási, fejlesztési lehetőségekkel. Először a kikötők és a hajózási infrastruktúra, majd a mezőgazdaság, illetve az energiaipar területén fognak megjelenni a beruházók.És ez éppen akkor fog bekövetkezni, amikor a jelenlegi előrejelzések szerint(Jó példa erre Indonézia, a legnépesebb muzulmán ország, amelynek mezőgazdasági minisztériumának minapi jelentése szerint az utóbbi 15 évben több mint 29 000 hektár szárazföldi területet vesztett a földerózió és a tengerszint emelkedése miatt, ami hozzávetőlegesen annak fővárosa, Jakarta méretének felel meg.) Grönland tehát vonzó célponttá válhat, ez pedig azt fogja jelenteni, hogy a következő népvándorlást és tömeges migrációs hullámot és az ebből fakadó nemzetközi feszültségeket egy, a dán koronától teljes mértékben függetlenedő, szinte Algéria méretével megegyező ország önállósodása válthatja majd ki. Vajon a dánok tömegesen vándorolnak majd az új hazába, hasonlóan a korai Egyesült Államok történelméhez, vagy megindul egy olyan nemzetközi áradat, mint amilyen volt a XIX. században, amikor a németek, olaszok és svédek települtek át tömegesen az USÁ-ba? A Grönland körüli, északi-tengeri vizek is hasonlóvá válnak majd a Karib-térséghez stratégiai és geopolitikai szempontból?Emlékezzünk vissza, hogy Amerika felfedezésekor a cukornádültetvények és a rabszolga-kikötők jelentették a legfontosabb stratégiai pontokat a Karib-szigeteknél, itt pedig az északi sarkkörön túl a világ egyelőre még feltáratlan kőolaj-készleteinek 13 százaléka, a földgáz-készletek 30 százaléka rejtőzik. Mi több, Grönland ideális helyszín lehet a közelben kitermelt nyersanyag feldolgozására is. Félő, hogy az új kontinens felemelkedése akár nemzetközi konfliktust is okozhat, hiszen az USA megszületésekor, illetve a híres Monroe-elv deklarálásig számtalan európai nagyhatalom próbált beavatkozni a fiatal ország belügyeibe.Gondoljunk csak bele, hogy Dániának egyszerre kellene képesnek lennie arra, hogy biztosítsa a saját fennhatóságát és szuverenitását Grönlandon, miközben a többi országnak továbbra is el kell ismernie Dániának azon jogát, hogy a migránsokat visszaszoríthassa és kontrollálhassa a határait, máskülönben a kicsiny európai népességével és óriási, nehezen védendő határokkal rendelkező, Koppenhágától több ezer kilométerre lévő terület aligha maradhat még formálisan is Dánia része. Dániának vajon végül teljesen fel kell-e adnia távoli szigetét, hasonlóan Nagy-Britanniához? Lehet, hogy közelebb is vannak mindehhez, mint bárki is gondolná - 2013-ban a grönlandi parlamenti választásokat már egy olyan erő (Siumut - Előre) nyerte, amelynek deklarált célja a függetlenség megszerzése. Ez sem előzmény nélküli, hiszen 1982-ben népszavazást tartottak az Európai Unió, illetve annak jogelődjéről, azaz Európai Gazdasági Közösségben meglévő, Dániával együtt 1973-ban megszerzett tagságukról és a szavazás eredményeként az ország 1985-ben elhagyta az európai gazdasági térséget.Tehát Grönland az első ország, amely formálisan is elhagyta az Uniót, ami történelmi mércével is óriási hibának bizonyulhat, egyelőre kérdéses, hogy kinek a részéről. Ugyanis Ciprustól Koszovóig láttunk olyan fejleményeket Európában, amelyeket a nemzetközi közösség nem, vagy csak ellentmondásosan tudott kezelni és sokszor csak a katonai erő bizonyult döntőnek. Ha pedig az amerikai történelemre pillantunk, akkor azt láthatjuk, hogy kevesebb mint 170 év alatt váltak teljesen függetlenné a brit gyarmatok 1773-ban, utat engedve egy későbbi, új szuperhatalom létrejöttének. (Mégpedig az USA természeti adottságainak - jól védhető tengeri határok, dinamikusan növekvő népesség és piacbarát gazdaság, alacsony népsűrűség, stb. - is köszönhetően.) Az első hivatalos kolónia Virginia volt, amelynek kezdeti népessége mindössze 2000 fő volt 1625-ben, azonban a tömeges migrációnak és a rabszolgáknak is köszönhetően a függetlenség elnyerésekor a 13 gyarmatban már két és fél millióan éltek. (Ez lényegében megfelelt az akkori Nagy-Britannia fegyverre fogható férfiainak számával.) Mindez a történelmi visszatekintés azért érdekes, mert Grönland már most de facto független, így a jövő e tekintetben még sok fordulatot hozhat.Egy önállósodó és függetlenedő, hatalmas új országnak bizonyára egy új név is dukálhat, ami akár Új-Atlantisz is lehetne. Bár valószínűbb, hogy az emberek ragaszkodni fognak az eredeti névhez, hiszen addigra az ország kizöldül és virágba borulhat a klímaváltozásnak köszönhetően, és olyan lesz majd, amilyennek egykoron 892-ben a névadó Vörös Erik megpillantotta. A várható tömeges migrációnak köszönhetően egy semlegesebb név is jobban szolgálhatja egy születendő, új nép identitását is.Ezek a jövővel kapcsolatos gondolatok persze csak merő spekulációk, hiszen a mesterséges intelligencia, robotika vagy éppenséggel a biotechnológia - egyenként és külön-külön - olyan forradalmakat és változásokat fognak még indukálni, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné tesznek bármilyen, több évtizedes előrejelzést. A The Economist minap arról közölt egy érdekes írást , hogy ugyanakkor nem értelmetlen hihetetlen, "őrült" és már-már sci-fi-szerű előrejelzéseket olvasni, mert mint ahogy William Gibson mondta: "A jövő már megérkezett - csak még nem egyenlően oszlik meg". Sőt, a nagyobb cégek már természettudósokat is alkalmaznak, mi több: az IT cégek filozófusokat és etológusokat foglalkoztatnak, hogy olyan algoritmusok készüljenek, amelyekkel - a big datának és a deep learningnek köszönhetően - az emberi társadalom viselkedését jobban előre lehet jelezni, mert azok által jobban felkészülhetünk az előre nem látható, de nagy hatású eseményekre (black swan) is, azaz javulhat a jövőképességünk is.