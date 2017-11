A Mol és a Telekom után az OTP is új székházba költözik

Az elnök-vezérigazgató, a Portfolio kérdésére, hogy tervez-e az OTP is a Molhoz és a Magyar Telekomhoz hasonló új székház beruházást, azt mondta, hogy készülnek ilyesmire, és remélik, hogy a következő három évben meg is valósul a tervük.Bár Csányi Sándor szerint, ez nem egy klasszikus székház lesz, de egy nagy ingatlanberuházásra kerülhet sor a XIII. kerületben, a Madarász utcában, az OTP már meglévő egyik központi irodaháza mellett. Az új komplexum egy 7 emeletes épület lehet, ami a jelenlegi trendekhez igazodva egy munkavállaló-központú irodaház lesz. Mint az elnök-vezérigazgató hozzátette, ma 27 helyen használnak irodákat Budapesten, beleértve a leányvállalatokat is, és ezekből majdnem mindenki át fog költözni az új épületbe, de a Nádor utcában lévő vezetői központ vélhetően megmarad és továbbra is funkcionál majd. Az új irodaházzal kapcsolatos beruházás jelenleg a tervezési szakaszban van.Ezzel tehát egy újabb nagy hazai vállalat áll be a mostani székházépítési hullámba. Ráadásul az OTP részéről egy olyan cég, amely Mol-hoz és a Telekomhoz hasonlóan elképesztően elaprózódva, a jelenlegi sztenderdek szerint rendkívül hatékonytalanul működött.Mint már többször foglalkoztunk vele, a korábbi szigorú finanszírozási feltételek, mint például az 50 százalékos előbérleti arány előírása arra sarkallta a fejlesztőket, hogy a hosszú távon gondolkodó bérlőkkel vegyék fel a kapcsolatot. Egy jó ajánlat láttán, pedig sok nagy cég döntött úgy, hogy korábbi épülete helyett, inkább built-to suit rendszerben új székházat építtet magának. Elindult egy olyan székházépítési trend, amelynek köszönhetően nagy vállalatok egy épületbe csoportosítják a cég összes divízióját. Korábban a KPMG költözött a Vision Towers első ütemébe az előbb említett módon, míg a Nokia a Corvin sétányon található Skyparkban rendezkedett be, de így épül az Ericsson új dél-budai épülete is. A sornak azonban még nincs vége, a Mol nemrégiben jelentette be, hogy a Kopaszi-gátnál építi fel új épületét, a Magyar Telekomnak pedig a Népligetnél már épül az új székháza.