7 dolog, amire ha nem figyelsz, könnyen rémálommá válhat a lakásvásárlás

1. A tulajdoni lapot kérjük le!

2. Jól nézzük meg a környéket!

3. Vizsgáljuk meg a ház pénzügyi helyzetét!

4. Derítsük fel, hogy vannak-e speciális, az épületet érintő szabályok!

5. Mérjük fel jól a lakás állapotát?

6. Tájékozódjunk a fenntartási költségekről!

7. Tájékozódjunk a lakáspiaci helyzetről!

Mielőtt foglalót, vagy bármilyen összeget odaadnánk a megvásárolni kívánt lakásért cserébe, mindenképpen nézzünk rá az ingatlan tulajdoni lapjára. A nem hiteles tulajdoni lap akár ügyfélkapun keresztül is, egyszerűen lekérhető. Ugyan fizetni kell érte, de a díja mindössze 1000 forint, ami elenyésző összeg ahhoz képest, hogy egy szándéknyilatkozat aláírásakor már több százezer forintot is elkérhetnek tőlünk. Ezen szerepelhetnek olyan banki vagy egyéb széljegyek, amik töredékére csökkenthetik az ingatlan értékét.Szintén nagyon fontos, hogy járjuk körbe a környéket, ahol az ingatlant megvásárolni tervezzük, hiszen előre láthatólag több évig is a megadott helyen fogunk élni. Mint a ZillowSztorik mellékleteként megjelent Lakáspiaci Mozaik megállapítja, egy földszinti szórakozóhely miatt, akár 20 százalékkal a korábbi vételi ár alatt is eladta volna például egy vevő a csak valamivel korábban, ám nem körültekintően megvásárolt ingatlanját. De egy zajos autószerelőműhely a közelben is megkeserítheti az ott élők életét. Szintén fontos házon belül a lakóközösség valamilyen szintű megismerése, egy zajos, vagy egyéb szempontból problémás szomszéd is sok bosszúságot okozhat. Lakáspiaci Mozaik szintén felhívja a figyelmet, hogy fontos a ház pénzügyi helyzetének a feltérképezése is: kérdezzünk rá a közös képviselőnél, hogy milyen felújításokat valósítottak már meg, és milyeneket terveznek a jövőben.Egyes helyeken a lakások felújítása esetén különleges szabályoknak kell megfelelni. Ilyenek lehetnek például a műemléki, vagy helyi építészeti értéket védő korlátozások. Ezek előírhatják, hogy cserélhetjük-e például az ablakainkat, vagy ha igen, akkor milyen típusra. Szintén kérdés lehet ilyen esetben, hogy lehet-e például kívülről szigetelni az épületet, vagy beépíteni a tetőteret. Az előbbieken kívül érdemes megnézni a kerület adott részére vonatkozó szabályozási terveket is, elég kellemetlen lehet például, ha pár évvel később tőlünk néhány méterre szélesítenek és alakítanak át főúttá egy utcát.Biztosan mindenki hallott pénznyelő felújításokról, ezért mindenképpen nagyon fontos, hogy a lakás állapotát jól mérjük fel. Ez azonban nem csak a felújítandó ingatlanokra vonatkozik, hanem akár az új lakások esetében is fontos lehet, hogy tüzetesen megvizsgáljuk, mi, milyen minőségben készült el. Jó állapotú ingatlanok esetében pedig azért, mivel ugyan a lakás nem szorul feltétlenül felújításra, de ha mondjuk a kazán elromlik, előfordulhat, hogy egy egész fűtésrendszer cseréjének közepén találjuk magunkat, ahol kéményt kell bélelni, és rendszert átalakítani, mivel a korábbi nyíltégésterű kazán már csak zártégésterűre cserélhető. Mint a Lakáspiaci Mozaik szerzői megjegyezik, "a külcsín mögé bepillantó szakember jóval pontosabban fel tudja mérni a műszaki állapotot, és egy átalakítási költségkalkulációval támpontot adhat az alkudozáshoz is."A lakásárán túl az sem mindegy, hogy későbbi otthonunkat milyen költséggel tudjuk fenntartani. Az adásvételhez kapcsolódóan ugyan el kell készíteni az ingatlan energetikai tanúsítványát, ezt azonban a legtöbb esetben már csak a szerződésaláíráshoz hozza az eladó. Ugyanakkor az ingatlan több kategóriával alacsonyabb osztályba tartozása azt is jelenti, hogy évente több százezer forintnyi plusz rezsiköltséget kell fizetnünk egy korszerűbb ingatlanhoz képest.Szintén felhívták a Lakáspiaci Mozaik szerzői a figyelmet arra, hogy " a konkrét helyzetbeli alkupozíciónkat sokkal jobban meg lehet ítélni, ha képben vagyunk az általános lakáspiaci trendekkel is". Vagyis igyekezzünk megfelelően tájékozódni arról, hogy éppen merre tartanak a lakásárak.