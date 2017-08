Fáj, hogy nehezen lehet saját lakásod? - Mások sokkal jobban szenvednek

Melyik város a legjobb befektetés?

A vizsgálatban az egyes települések belvárosában elérhető hozamokat néztük meg, ami nem feltétlenül a legmagasabb érték az adott városon belül, viszont jó összehasonlítást ad ahhoz, hogy melyik fővárosban a legjobb ingatlanba fektetni a pénzünket.Az ingatlanpiacon elérhető hozamokat nézve Budapest belvárosa még a megemelkedett lakásárak ellenére is átlagon felüli hozamokat kínál. Az áremelkedéssel párhuzamosan ugyanis a bérleti díjak is felmentek, részben a rövid távú turisztikai célú szálláshelykiadásnak köszönhetően. Összességében azonban vannak Budapestnél kedvezőbb hozamú fővárosok is Európában, ahol a nálunk jellemző nettó 4-5 százaléknál magasabb, akár 6-7 százalékos hozamok is elérhetők.

Hol juthatnak legkönnyebben lakáshoz a helyiek?

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Azokban a városokban, ahol magasabbak az árak, alacsonyabbak a hozamok, így, ha csak ezt a szempontot nézzük, Párizsban, Stockholmban és Londonban éri meg a legkevésbé ingatlanba fektetni a pénzt. Bécsben és Rómában sem számíthatunk ugyanakkor 3 százaléknál magasabb átlagos hozamokra, mag a régióban a legrosszabb helyzetben Belgrád van, ahol a relatíve magas lakásárakhoz alacsony bérek társulnak, így a lakásokat is csak alacsony összegekért, alacsony hozamokkal lehet bérbe adni.A lista másik végén olyan kockázatosabb városok szerepelnek, mint Kijev vagy Moldova fővárosa Chisinau, amelyekben a magasabb kockázatokat valamelyest a magasabb hozamok kompenzálják. Elsőre viszont meglepő lehet, hogy Brüsszel és Dublin is jól szerepelt a listán, mindkét városban a Budapestinél is magasabb, 5-6 százalékos hozam érhető el lakáskiadással.A befektetési célú lakásvásárlás mellett sokat elárul egy város lakáspiacáról az is, hogy a jövedelemből élők mennyire könnyen tudnak a saját városukban lakáshoz jutni. Ebben a tekintetben Londonban, Lvivben és a már említett Belgrádban a legrosszabb a helyzet. Nem sokkal könnyebb lakást vásárolni azonban Moszkvában, Rómában vagy Kijevben sem, ahol az árak és a bérek a legkevésbé vannak összhangban egymással. Budapest ebben a mutatóban is átlagosnak mondható, a régióban Prágában is hasonló a lakásvásárlók helyzete, Varsóban vagy Pozsonyban azonban mostanra valamivel könnyebb a bérekhez viszonyított lakáshoz jutás. A legkedvezőbb a lakásvásárlók helyzete Hollandia és Németország nagyobb városaiban, de a fővárost leszámítva a többi északi országban is kedvezők a lakások jövedelmekhez viszonyított árai.