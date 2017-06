Mától az OTP-nél is lehet mobillal fizetni

Az elmúlt évek áttörést hoztak az érintéses fizetésben Magyarországon: 2016-ban először haladta meg az érintéses bankkártyás fizetési tranzakciók száma a hagyományosakét. Hazánkban 1,2 millió okostelefon rendelkezik az érintéses fizetéshez szükséges NFC (Near Field Communication) technológiával, amely a jövőben már a középkategóriás okostelefonokban is elérhetővé válik.Június elején a Simple alkalmazását újította meg a bank, következő lépésként pedig az OTP a Simple alkalmazáson keresztül elindította érintéses bolti mobilfizetési szolgáltatását, kezdetben a pénzintézet ügyfelei számára. Az új, érintéses szolgáltatás igénybevételéhez az OTP Bank által kibocsátott MasterCard vagy Maestro bankkártyára, valamint NFC képes, minimum 4.4-es Android operációs rendszert futtató telefonra van szükségük a felhasználóknak.A most bemutatott applikáció a közlemény szerint azzal képes egyszerűbbé tenni a vásárlást, hogy össze lehet kötni a fizetések során a POS terminálokon megadandó PIN kódot a telefon zárolásának feloldásához szükséges kóddal. Amikor a felhasználó fizetni szeretne, nem kell mást tennie, mint feloldania a telefonját és már érintheti is a terminálhoz. Sőt, a funkció használatához még internetes csatlakozás sem szükséges, így akár offline módban is használható.Az OTP digitális fejlesztési terveiről korábban itt számoltunk be: