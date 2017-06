A CFO of the year díj kitüntetettje: Szász Károly, Bonafarm 2017.06.08 17:35

Bogdán Krisztina, a díjat szponzoráló Commerzbank vezérigazgató-helyettese jelentette be a "CFO of the year díj" nyertesét, kiemelve: a pályázatok egyszerűen ámulatba ejtették a zsűrit a jelöltek munkásságáról.

Az idei "CFO of the year" díj kitüntetettje Szász Károly, a Bonafarm Csoport gazdasági igazgatója lett. Gratulálunk!

A "Credit management team of the year" díj is átadásra került, amelynek a nyertesét Merész István, a szintén szponzor Euler Hermes hitelbiztosító magyarországi fióktelepének a vezetője jelentette be.

A díj kitüntetettje a Dutrade Zrt. lett. Gratulálunk!