Itt a tuti recept: az ujjadat sem mozdítod, és érkezik az ingyenpénz

Van abban valami fantasztikusan rockandroll-érzés, hogy az ember vásárol a boltban, és csak úgy visszakapja a költése egy részét. Persze tudjuk, a boltnak így is megéri, hogy náluk vásároltunk, a cashback és a hűségprogramok szerves részét képezik az üzleti modelljüknek, de két és fél hónap után közel 6 ezer „ingyenforintot” zsebre tenni egyáltalán nem rossz biznisz. Úgy, hogy mindezért az ujjamat sem kellett mozdítani.

Indul a nyílt bankolás

Hosszú idő telt el azóta, hogy a PSD2-es nyílt bankolás forradalmát beharangozták és megalapozták az európai szabályozók (az európai bankokkal együtt). 2019 szeptemberében élesedett a szabályozás azon része is, ami a banki adatvagyont megnyitja külső szolgáltatók, fintech cégek előtt. Azonban eddig a forradalmi változásokból keveset tapasztalhattak meg a felhasználók, a banki ügyfelek.

Néhány hónapja azonban több ígéretes, újszerű szolgáltatással bővült a piac, a PSD2-es engedéllyel rendelkező Számlázz.hu illetve az inkább a háttérben dolgozó Aggreg8 után a Koin és a Recash nevű alkalmazás is élesben elindult Magyarországon (illetve banki PSD2-es projektek is élesedtek). A Recash jelenleg nagy erőkkel dolgozik a második körös forrásbevonásán, amely után nemzetközi terjeszkedést is terveznek.

Teszteltük az alkalmazást

Ahogy ígértük a Recasht korábban bemutató cikkünkben, teszteltük az alkalmazást, most a tapasztalatink következnek. A regisztráció az ingyenesen letölthető appban valóban egyetlen e-mail címmel és jelszóval történik, de például Facebook-fiókkal is egy kattintással regisztrálhatunk.