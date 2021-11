A magyarok többsége szerint a fintech szolgáltatók átvehetik a bankok szerepét

A magyar lakosság 57%-a gondolja azt, hogy a fintech szolgáltatók a hagyományos bankok kiváltói lehetnek, minden negyedik személy szerint akár 3 éven belül, 46%-uk pedig akár főbankjának is választana fintech szolgáltatót a Scale Research Kft reprezentatív Bankindex kutatása szerint.

A fintech szolgáltatók már régóta jelen vannak Magyarországon, a lakosság 75%-a használja valamelyik fizetési fintech szolgáltatást, bank típusú fintech szolgáltatást 13%, ami 900 ezer embert jelent. Ezért a Scale Research Kft reprezentatív Bankindex kutatásában arról kérdezte meg a lakosságot, hogy szerintük milyen időtávon belül vehetik át a fintech szolgáltatók a hagyományos bankok szerepét, lehetnek-e valódi versenytársai, helyettesítői a bankoknak.

Elgondolkoztató adat, hogy 2021 őszén a 18-69 éves felnőtt lakosság közel 57%-a elképzelhetőnek tartja, hogy a fintech szolgáltatók átvegyék a hagyományos bankok szerepét, csupán 14%-uk véli azt, hogy erre nincs esély. A fintech szolgáltatásokat már használó honfitársaink körében még nagyobb a nyitottság arra, hogy lecseréljék bankjukat valamelyik fintech szereplőre. A banki fintech szolgáltatásokat már használó ügyfelek 80%-a úgy látja, hogy hamarosan a hagyományos bankokkal megegyező szerepben jelennek meg ezek a szolgáltatók, de a fizetési szolgáltatást kínáló fintechek ügyfelei körében is majdnem kétharmados a kijelentéssel egyetértők aránya. Elgondolkodtató az is, hogy a jelenleg fintech szolgáltatásokat nem használó magyarok – akik 1,3 millió főt számlálnak - harmada szerint leválthatják a bankokat ezek az új szolgáltatók.

A nyitottság jól észlelhető a magyar ügyfelek körében, kérdés, hogy milyen időtávon belül látják reálisnak, hogy a fintechek teljes értékű banki szolgáltatóként jelennek meg piacon. A hazai lakosság negyede szerint ez már 3 éven belül bekövetkezhet, azaz a fintech szolgáltatók a hazai bankok primer versenytársaivá válnak, minden tizedik személy szerint már most is lehetséges (lenne) ez. Különösen a banki fintech ügyfelek gondolják azt, hogy ez a pont hamarosan eljön, minden második ügyfél 3 éven belül reálisnak látja ezt, minden harmadik ügyfél pedig már most is. A fizetési szolgáltatást nyújtó fintech cégek ügyfelei kissé lassabb átmenetre számítanak, de minden harmadik ügyfél azt gondolja, hogy 3 éven belül a fintech szolgáltatók a bankok valódi alternatívája lesznek. A fintech szolgáltatást nem használók közül is 15%-uk tartja reálisnak, hogy ez a forgatókönyv 3 éven belül megvalósul.

A többség a napi bankolás területen várja, hogy a fintech szolgáltatók teljes értékű banki szolgáltatást nyújtanak majd. A lakosság kétötöde, a banki fintech ügyfelek közel kétharmada gondolja azt, hogy bankszámlákkal, bankkártyákkal kapcsolatban, vagy a fizetési területen várható, hogy a fintechek átveszik a hagyományos bankok szerepét. Megtakarítások területén a lakosság közel negyede, a banki ügyfelek harmada várja, hogy a fintechek felválthatják a hagyományos bankokat. Utóbbi csoport az egyszerű hitelek területén is hasonló arányban lát potenciált a fintechekben (minden harmadik ügyfél), de a teljes lakosság körében is 19% gondolja, hogy a fintechek valós alternatívát fognak jelenteni a bankokhoz képest ezeknél a típusú hiteleknél. Összetettebb hitelekkel kapcsolatban, azaz a jelzálog vagy lakáshitel területen is már minden tizedik magyar lakos számít a fintechekre, mint pénzügyi szolgáltatóra, a banki fintech ügyfelek körében pedig már 19%.

Fintech, mint főbank? Izgalmas kérdés, ha tudjuk, hogy az átlagos banki ügyfélnek jellemzően egy banki kapcsolata van, amely a főbankja is. A lakosság 46%-a számára elképzelhető alternatíva, hogy egy fintech szolgáltató legyen a főbankja, bár a többségnek ehhez még több feltételnek teljesülnie kell. Elgondolkodtató azonban, hogy ezt 11-uk már a jelenlegi körülmények között, kínálat mellett is el tudja képzelni. Különösen nyitottak a már banki fintech ügyfelek a főbanki fintech kapcsolat kialakítására, 73%-uk számára ez bizonyos feltételek esetén járható út, 30%-uk pedig már akár jelenleg is belevágna ebbe. Komolyan oda kell figyelniük a bankoknak ezekre az ügyfelekre, hiszen ők jellemzően magasabb jövedelemmel és jövedelemtermelő képességgel rendelkeznek.

A fintech szolgáltatók már több éve itt vannak Magyarországon, jelentős, hétszámjegyű ügyfélbázissal bírnak. Bár a felhasználók többsége még csak fizetési tranzakciók területén használja a szolgáltatásaikat, komoly és a bankok számára veszélyes nyitottság látszik a fintechek irányába. Az adatok azt mutatják, hogy az ügyfelek jelentős része számít arra, hogy teljes értékű banki szolgáltatóként lesznek jelen pár éven belül a fintech cégek. A nyitottság pedig nem csak a napi bankolás területen érződik, jelentős arányban gondolkodnak a fintech szolgáltatókban a hitelek területén is, ez a nyitottság pedig növekedni is fog – értékelte az eredményeket Schauermann Péter, a Scale Research Ügyfélkapcsolati igazgatója – Mindez komoly fenyegetést jelent a hagyományos banki szereplők számára, különösen, ha a főbanki kapcsolatok „lecserélésére” irányuló nyitottságra gondolunk. Jellemzően először másodbanki kapcsolat indul el a fintech szolgáltatóval, a következő nagy lépés, amikor egy ügyfél a fintech bankját tekinti fő banki kapcsolatának, persze ehhez széles körű termékkínálat, magas UX érték és valóban jól működő ügyfélszolgálat is kell. Erről a szintről viszont már könnyebben eljuthat az ügyfél a harmadik szintre, és akár fel is adja a hagyományos banki kapcsolatot a fintech szolgáltató kedvéért. 2021-ben még nem tart itt a piac, a válaszok azonban az ügyfelek nyitottságát jelzik, és az adatok fényében várható, hogy pár éven belül - a fintech ajánlatok fejlődésével - ezzel a kihívással is meg kell küzdenie a hagyományos banki szereplőknek.

A Bankindex kutatásról

A Scale Research Bankindex kutatása a 18-69 éves magyar lakosságra reprezentatív, hullámonként 1000 fős, online kérdőíves kutatás keretében monitorozza a magyar lakossági banki piac trendjeit, az ügyfelek elvárásait, valamint termék- és csatornahasználatának változásait.

Címlapkép: Getty Images