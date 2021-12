Itt a magyar mobilbankok friss rangsora, hatalmas nyertesek és vesztesek születtek

Új mobilbankok

Idén több nagybank élesített új mobilappot, így történt ez például az Ersténél, ahol a George lett a korábbi Erste-app utódja. A George-ot alaposan teszteltük is kicsivel az alkalmazás indulásának bejelentése előtt, erről itt írtunk részletesen.

Az OTP is élesítette új mobilbankját, mely jövő márciusig párhuzamosan elérhető a korábbi appal, a Smart Bankkal (ezért összeállításunkban mindkét app szerepel). Az OTP-től megtudtuk, az új mobilapp-szolgáltatásra idén november végéig több mint 500 ezren regisztráltak, és hogy a pénzintézetnél a mobilbankot rendszeresen használók köre az elmúlt másfél év alatt megduplázódott.

Legutóbbi mobilbanki rangsorunk összeállítása óta egy újabb mobilbankot élesítettek a piacon, a Takarék Mobilappot, mely a régi alkalmazást váltotta le a banknál. Az új appot az alapoktól tervezték újra, az új app már biometrikus azonosítással is használható, a mindennapi megszokott pénzügyi tranzakciókon túl többek között a befektetési portfólió is kezelhető innen, MNB-szabvány szerinti QR-kódos fizetés is indítható belőle, és az app fizetési kérelmeket is kezel.