Ingyenes oktatási platform indult: a cél a gazdasági, pénzügyi ismeretek fejlesztése

Ingyenes üzleti és gazdasági oktatási platformot indított a Magyar Nemzeti Bankhoz tartozó Pénzmúzeum. A beconomist elnevezésű platform elsősorban az orientációban és az ismeretbővítésben segít, többek között azoknak, akik karrierváltásban, vagy a megfelelő munkakör megtalálásában gondolkoznak - mondta el a Portfolio-nak Fábián Gergely, az MNB ügyvezető igazgatója, a Budapest Institute of Banking vezérigazgatója.

Több felmérés is rámutat arra, hogy a magyar lakosság pénzügyi ismeretei fejlesztésre szorulnak, még a diplomások körében is. Ezért jött létre a beconomist? Mi a platform célja?

A beconomist platform a Pénzmúzeum kezdeményezésére, az MNB-EduLab Kft. közreműködésével jött létre, azzal a céllal, hogy minőségi, digitális tananyagokat fejlesszünk és biztosítsunk a gazdasági témák iránt érdeklődők számára − az egyetemi hallgatóktól kezdve a sok éves tapasztalattal rendelkező szakemberekig. Mindezt úgy, hogy bárki teljesen ingyenesen juthasson hozzá ehhez a tudáshoz.

A platform túlmutat a gazdasági, pénzügyi ismeretek fejlesztésén. A továbbképzés szerepe egyértelműen felértékelődik a világban – ezt többek között a World Economic Forum is megállapította. Prognózisuk szerint az automatizáció és a mesterséges intelligencia miatt több mint 80 millió munkahely megszűnik, viszont 97 millió új munkalehetőség teremtődik. Azonban van egy tudás-gap a kettő között. A monotonabb munkák száma csökken - és itt nyugodtan lehet a szolgáltatási szektorra gondolni, az SSC-kre, de akár jogi munkákra is.

Az új munkakörökhöz viszont tudásbővítésre van szükség. Azokban a munkaerőciklusokban, amin egy ember végigmegy az élete során, lesz több olyan is, amikor tovább kell képeznie magát.

Ezt egyébként a saját példámon is tapasztalom: pénzügyi elemzőként végeztem és kezdtem dolgozni, de az elmúlt években sokkal többször kellett tudást frissítenem technológia terén, mert a digitalizáció, a technológia fejlődése, vagy akár a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéskörök átitatják a pénzügyi szektort.

Szédítően gyorsan változik a munkakörnyezet, a munkáltatóknak és a munkavállalóknak pedig ehhez alkalmazkodniuk kell. Ebben segít ez az oktatási platform, elsősorban az orientációban és az ismeretbővítésben. Ha valaki át akarja képezni magát, vagy fel akarja értékelni a tudását, ahhoz mi nyújtunk egy megbízható, hiteles platformot. Ráadásul a rendszer igyekszik egy új módszertant bevinni az oktatásba is. Az, hogy digitális, nem újdonság, azonban egyrészt rövidebb, 5-6 perces, élményalapú videókat készítünk az adott témában, másrészt hosszabb, 15-16 perceseket a terület mélyebb megismeréséhez. Ez nem az a tudás, amitől a néző mondjuk AI-specialista lesz, viszont képbe kerülhet a témával, és a platform segíteni fog abban is, hogy tovább tudjon orientálódni, ha mélyebb tudásra van szüksége.

Mi alapján döntenek a tematikáról, mennyire Magyarország-specifikus a képzés?

A rendszer magyar nyelven elérhető, magyar a célközönség, a tematika viszont globális témaköröket fed le, a gazdaság, az üzlet, a technológia területén.

A platform személyre szabható, feltérképezi a regisztráló érdeklődését, tudásszintjét - leginkább a Netflix ajánlórendszeréhez hasonlítanám. Ugyanakkor adatokból dolgozunk, azaz a felhasználók érdeklődése alapján, a felhasználók aktivitásából értékeljük és fejlesztjük a rendszert.

Első körben 24 kurzussal és 48 videóval indultunk, de további 25 téma még biztosan érkezik még idén.

Folyamatosan fejlesztjük a rendszert, egyre inkább tudásalapúvá szeretnénk tenni - ehhez el kell érni egy kritikus tömeget mind a tanfolyamok, videók, mind a felhasználók számában. Az a szerencsénk, hogy aki itt előad, az nemcsak a szakma krémje, hanem tényleg van egyfajta ambíciója is arra, hogy oktasson, tudást osszon meg. Maguktól az oktatóktól is érkeznek újabb és újabb témák, de a technológia fejlődése is generál új irányokat.

A célunk az, hogy a beconomist Magyarország legmagasabb színvonalú, személyre szabott tanulást biztosító, ingyenes, magyar nyelvű, gazdasági témájú, videós oktatási oldalává váljon.

Mik a legnépszerűbb témakörök? Vannak olyan témák, amik iránt kifejezetten sokan érdeklődnek?

Az oldal indulása óta több mint 800 regisztrált felhasználója van a beconomist platformnak, a 24 téma iránti érdőklődés eltérően alakul; több olyan felhasználó is van, aki 2-3 kurzust is elvégzett már. A legnépszerűbbek jelenleg a tőzsdével, a compliance-szel és bankok működésével kapcsolatos képzések. A beiratkozott felhasználók számát egyébként mindenki láthatja a kurzusok oldalon.

Mennyire tudnak maguk az oktatók új témákat, új irányokat behozni a rendszerbe?

Több mint 400 oktatóval vagyunk szerződésben, gyakorlatilag mindegyik témakörhöz találtunk megfelelő szakembert, és az is biztos, hogy az egyes speciális részterületekhez külföldi szakemberek tudását is igénybe vesszük majd. A program szorosan kapcsolódik a Budapest Institute of Bankinghez, amelynek nemzetközi kapcsolatait is kihasználja.

Úgy gondolom, hogy aki itt előad, az nemcsak a szakma krémje, hanem tényleg van egyfajta ambíciója is arra, hogy oktasson, tudást osszon meg.

Már maguktól az oktatóktól is áramlanak témák, ugyanakkor folyamatosan követjük a pénzügyi szektor nemzetközi trendjeit.

Ki jelenti a program célcsoportját, és eddig hányan jelentkeztek?

Az éles tesztnél elértünk több mint 900 feliratkozót, és már közelítjük a regisztrációk számában is ezt. Korosztály szempontjából a 19-39 év közöttiek jelentiek az elsődleges célcsoportunkat, de ez felülről és alulról is nyitott.

Előzetes felméréseink alapján elmondható, nagyon sok magyar munkavállalónak szüksége lenne upskillingre, reskillingre, ezért úgy gondolom, hogy valós az érdeklődés, akár már az érettségiző korosztálytól kezdve, de vannak köztük egyetemisták, akik szakirányokban gondolkodnak, pályakezdők, és váltáson gondolkozó aktív munkavállalók is.

A felhasználók a tudásuknak megfelelő szintről indulva bővíthetik gazdasági és pénzügyi ismereteiket. Ha pedig bizonytalanok vagy iránymutatást szeretnének kérni, hogy miben fejlődjenek, akkor az oldal révén segíteni tudunk nekik a pályaválasztásban is.

