Összeállt a kép a CSOK Pluszról: 10 fontos hír, amiről lemaradhattál a napokban

Minden lényeges információt megismertünk az utóbbi napokban a magyar lakossági hitelpiac eddigi legnagyobb összegű kamattámogatott hitelkonstrukciójáról, a 2024. január 1-jétől elérhető CSOK Pluszról, beleértve a jogszabályt és a hitel jövő évi teljesítményéről szóló egyes várakozásokat is. Cikkünkben összefoglaljuk, amit az új hiteltermékről tudunk, és amit annak pénzügyi vonzatairól kiszámítottunk.

1. Megjelentek a bejelentett szabályok

Még a meghirdetett társadalmi konzultáció december 1-jei lezárulta előtt kihirdette a kormány a jogszabályt: csütörtökön késő este megjelent a 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról, amely megfelelt Csák János miniszter október 25-ei bejelentésének abban, hogy

vissza nem térítendő támogatás helyett kamattámogatott hitel lesz legfeljebb 3%-os fix kamatozás mellett,

meglévő gyermekek után nem lesz igénybe vehető, csak újonnan vállalt gyermekek után,

kizárólag házaspárok vehetik igénybe, egyedülállók és élettársi kapcsolatban élők nem,

a feleségnek 41 év alattinak kell lennie, de 2024-ben és 2025-ben a 12. hetet elért várandóságot igazoló idősebb nők is igénybe vehetik,

a meglévő és a vállalt gyermekeket egyaránt figyelembe véve egy gyermek után 15, kettő után 30, legalább három után 50 millió forint vehető fel,

a második újonnan születő gyermektől gyermekenként 10 millió forint hitelelengedés vehető igénybe,

az első gyermeknek 4, a másodiknak 8, a harmadiknak 10 éven belül kell megérkeznie,

új építésű lakás vásárlására és építésére, használt lakás vásárlására, meglévő bővítésére egyaránt igénybe vehető lesz,

első lakás esetén 80 millió forintos ingatlan-értékhatárig vehető igénybe, más esetekben ez 150 millió forint lesz,

telekvásárlásra nem használható fel,

a futamidő 10-től 25 évig terjedhet, az első évben csak kamatot kell törleszteni,

az első gyermek érkezése után egy évig törlesztési moratórium is igénybe vehető, ennyivel meghosszabbodik a futamidő.

A további szabályokat – még a rendelettervezet alapján – alábbi cikkünkben foglaltuk össze:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 24. Megérkeztek a CSOK Plusz részletei, meglepetéseket is találtunk a tudnivalók között

2. Újdonságok a szabályozásban

Csák János miniszter október 25-ei bejelentéséhez képest tartalmazott jelentős újdonságokat is a jogszabály, ezek közül a rendelettervezetből tudtuk meg például, hogy

aki felveszi a CSOK Pluszt, nem szükséges eladnia a meglévő ingatlanát, de magasabb forgalmi értékű ingatlanba kell költöznievele, és 10 évig csak kivételes okokból lehet kiköltözni,

a várhatóan 10%-os önerővel is elérhető első lakástulajdonnak a házaspár első közös lakása számít majd, tehát nem akadály, ha külön-külön volt már lakásuk,

korlátozott számban lehet gyermeket vállalni: gyermektelen házaspár esetén legalább egy, legfeljebb három, egygyermekes házaspárnál legalább egy, legfeljebb kettő, két- vagy többgyermekes házaspárnál egy gyermek,

ha nem teljesül a gyermekvállalás vagy az egyéb feltételek, akkor a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt értékének megfelelő időarányos „büntetést” kell fizetnimind a kamattámogatás, mind a hitel-elengedés összegére,

lakásnál 40, családi háznál 70 négyzetméter lesz a minimális hasznos alapterület,de ez a gyermekszámmal emelkedik,

a hitel kamata legfeljebb 3% lesz, tehát ez alá is mehetnek akár a bankok, versenyezve egymással,

nem kizáró ok a már korábban felvett CSOK és CSOK-hitel, de vissza kell fizetni őket a CSOK Plusz felvételéhez (előbbit csak akkor, ha még nem teljesült a gyermekvállalás),

a CSOK-hitel ügyleti kamata az ÁKK 5 évesnévleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértéke lesz, ami jóval kisebb a korábbi CSOK-hitel 130 százalék + 3 százalékpontjánál. Ennek és a legfeljebb 3 százalékos ügyfélkamatnak a különbözete adja a kamattámogatás mértékét.

A CSOK Plusz hiteltermék törlesztőrészlete 3%-os fix kamat mellett az alábbiak szerint alakulhat egy piaci lakáshitellel szemben:

3. Egy nagyon friss meglepetés a rendeletben

A csütörtök késő este megjelent kormányrendelet egy pont tartalmazott újdonságot, amely azoknak a családoknak jelent majd könnyítést, ahol a gyermek január 1. után születik meg (vagy fogadják örökbe), úgy, hogy a hitelkérelmet még nem tudták benyújtani. „A 2024. január 1. és 2024. március 31. között benyújtott kölcsönkérelmek esetében az e rendelet hatálybalépését követően, de a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően megszületett gyermeket, valamint ezen időszakban gyámhatósági határozattal engedélyezett örökbefogadás keretében örökbefogadott gyermeket is vállalt gyermekként kell figyelembe venni a kölcsön tekintetében.” – írja a közlöny. Vagyis lesz egy átmeneti időszak 2024. január 1. és 2024. március 31. között, amikor úgy adható be a hitelkérelem, hogy a 2024. január 1. után született vagy örökbe fogadott gyermekek vállalt gyermeknek számítanak, tehát a hitelkérelem benyújtásához nem szükséges új gyermek vállalása.

4. Marad az illetékmentesség, de csak 80 millióig

Nem lehetett tudni eddig, hogy a CSOK január 1-jei átalakítása nyomán mit kezd a kormány a CSOK-kal együtt járó lakásvásárlási illetékmentességgel. Mára eldőlt: a falusi CSOK mellé korlátozás nélkül, a CSOK Plusz mellé viszont csak 80 milliós lakásértékig fog járni az illetékmentesség.

Az illeték 4%-os mértékét figyelembe véve tehát egy 40 millió és egy 80 millió forintos lakás illetékmentes lesz, egy 100 milliós lakás után viszont 20 millió x 4% = 800 ezer forint illetéket kell fizetni akkor is, ha CSOK Pluszból vásárolták. Ha viszont falusi CSOK-ot is igénybe vett a vásárló házaspár, akkor továbbra sem kell illetéket fizetni.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 12. 01. Döntött a kormány: 80 millióig lesznek illetékmentesek a CSOK Plusszal vásárolt lakások

5. Megjelentek az állami és piaci várakozások

Két állami és két piaci számszerű várakozás jelent meg a CSOK Plusz jövőre várható teljesítményével kapcsolatban:

Hornung Ágnes családügyi államtitkár a Porfolio-nak adott interjújában azt mondta, 12 ezer új igénylővel számolnak jövőre.

A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi Lakáspiaci jelentésének ismertetésekor Nagy Tamás, a jegybank igazgatója azt mondta, hogy a CSOK Plusz során évente 13 ezer hitelfelvétellel és 380 milliárd forint hitelkibocsátással számolnak, ami 30 százalékkal emelheti az alap hitelkibocsátást.

A kereskedelmi bankok közül elsőként az Erste Bank tette közzé saját becslését, a társaság sajtótájékoztatóján Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes azt mondta, hogy várakozásaik szerint a CSOK Plusz teljes kihelyezése 250-350 milliárd forint körül alakulhat 2024-ben. A CSOK Plusz addicionális hatását jövőre 150-200 milliárdra becsülte a hitelpiacon. A kereslet nagy része Harmati szerint az év második felére koncentrálódhat.

A Portfolio megkeresésére az MBH Bank adott még számszerű becslést. Ők a kormányhoz hasonlóan 12 ezer hiteligénylésre számítanak a bankszektorban, mégpedig 25 millió forintos átlagos hitelösszeg mellett. Ez az Erste Bank becslésének középértékéhez hasonlóan 300 milliárd forintos szektorszintű CSOK Plusz-kihelyezést jelentene jövőre. További részletek minderről:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 22. Bejelentette a kormány minden idők legnagyobb családtámogatását, széttárják a kezüket a bankok

6. Horrorisztikus lehet a büntetés, ha nem születik meg a vállalt gyerek

Ha nem sikerül teljesíteni a gyermekvállalást a rendeletben előírt határidőig, annak két következménye lehet pénzügyi értelemben a hitelfelvevő házaspár számára:

a kamattámogatásés ezzel a legfeljebb 3%-os fix kamatozás lehetősége a határidő lejártát követő naptól megszűnik, és a kamat a törlesztőrészlettel együtt megemelkedik,

a határidő lejárta után 120 napon belül vissza kell fizetni az addig igénybe vett kamattámogatás összegét(ha teljesült már egy vagy két gyermekvállalás, akkor az azóta igénybe vett kamattámogatást) az igénybevétel napjától számított, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelten.

A Portfolio számításai szerint az első gyermekvállalás elmaradása esetén a jelenlegi kamat- és hozamkörnyezetben 16 millió forintot, alacsony (az elmúlt évtizedben előállt) kamat- és hozamkörnyezetben csak néhány százezer forintot, egy, a kettő között nagyjából középúton lévő köztes kamat- és hozamkörnyezetben is több mint 10 millió forintot kell visszafizetni.

A második-harmadik gyermek elmaradása esetén kisebb a büntetés mértéke, de még mindig meghaladná a mostani hozamkörnyezetben a 13, illetve a 3 millió forintot. A csökkenés oka az első gyermekhez képest az, hogy a kamattámogatás összege az idő előrehaladtával a tőketartozással együtt csökken, másrészt hogy ezt a csökkenést a második gyermektől a hitel-elengedés felgyorsítja.

A kisebb összeget felvevők büntetési tételeiről is az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalókról alábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 30. CSOK Pluszból horrorhitel: itt az új családtámogatás legsúlyosabb buktatója

7. Kevesebbet ér a lakáspiacon most 50 millió, mint a CSOK bevezetésekor 20 millió

Az elmúlt nyolc év eszeveszett lakásdrágulása miatt kevesebbet ér a CSOK Plusz, mint a 2016 elején bevezetett eredeti CSOK – alakult ki a közvélekedés az elmúlt hetekben. Megnéztük: valóban kevesebbet ér most a lakáspiacon a CSOK Plusz maximális, 50 milliós összege, mint az eredeti CSOK 10 + 10 milliója, amit három gyerekkel lehetett új építésű lakásra felvenni. Mégsem eszik ennyire forrón a kását: az akkori 20 milliót egy szűk kisebbség vette igénybe, és bár sokan kiesnek most a jogosultak közül, a gyermeket ezután vállalók nagyobb része jobban jár a CSOK Plusszal. A részletekről alábbi cikkünkben írtunk:

8. Sokkal jobb a CSOK Plusz, mint egy piaci lakáshitel

Két nagy előnye lesz a CSOK Plusz hitelnek a normál lakáshitelekkel szemben:

alacsonyabb a törlesztőrészlete a legfeljebb 3%-os kamatnak köszönhetően,

aki legalább két új gyermeket vállal, annak csak a tőketartozás egy részét kell visszafizetnie, ugyanis a második új gyermektől 10 millió forint hitelelengedés jár gyermekenként.

A 2. évtől kezdve egy fix 8%-os lakáshitelhez képest havi 40 ezer forint körüli megtakarítás érhető el a 15 milliós CSOK Plusszal, a nagyobb összegekkel pedig természetesen ez a különbség arányosan nő. Ehhez jönnek még hozzá előnyként a gyermekek érkezésekor esedékes hitel-elengedési kedvezmények, amit gyermekvállalási támogatásnak nevez a rendelettervezet. Ha egy ma még gyermektelen házaspár felveszi a 15 milliót, és születik egy gyermeke, attól még nem fog csökkenni a törlesztőrészlete, hiszen nincs második gyermek, amelyik után jogosultak lennének a hitelelengedésre, fennmarad tehát a 73 ezer forint körüli törlesztőrészlet. Ha viszont ugyanez a házaspár két gyermeket vállal, felveszi a 30 milliót, és négy év múltán meg is születik a második gyermekük, onnantól fogva az addigi 146 ezer forint helyett havi 93 ezer forintot kell törleszteniük. Ha pedig három gyermeket vállalnak, felveszik az 50 milliót, és a hatodik év múltán a harmadik új gyermek is megszületik, akkor majdnem a felére esik a törlesztürészletük ahhoz képest, mint amikor még nem volt, vagy csak egy gyermekük volt.

Egy 15 milliós, 8%-os piaci lakáshitelből a futamidő során 34,7 millió forintot kell visszafizetni. Ugyanez a 30 milliós lakáshitelnél 69,5 millió forint, az 50 milliós hitelnél 115,8 millió forint. Mindez elég horrorisztikusan hangzik, ezért is vesznek fel manapság kevesen piaci kamatozású lakáshitelt. Ezzel szemben a CSOK Plusz visszafizetendő összege sokkal barátságosabb. A 15 milliós összegre hitelelengedés nélkül is csak 21,5 millió forintot kell majd visszafizetni, figyelembe véve az első évben esedékes kamatfizetéseket is. A CSOK Plusz igazi előnye e téren azonban nem ebben az esetben jön elő, hanem amikor a hitelelengedésre is jogosulttá válik a házaspár. Ha például két gyermeket vállalnak, így elengednek nekik 10 milliót a negyedik év végén, akkor a 30 milliós összegből kamatokkal együtt is csak 29,5 millió forintot kell visszafizetniük. Ebben az esetben olyan lesz a hitel, mintha negatív, egészen pontosan - 0,1%-os kamat mellett vették volna fel.

Minderről részletesebben itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 26. Súlyos tízmilliókat kaszálhatsz a CSOK Plusszal, verhetetlen számokat produkál az új lakáshitel

9. Új felújítási program készülhet a CSOK Plusz mellé

Új otthonfelújítási program jelenik meg a CSOK Plusz mellé - írta meg az Index. A lapnak a kormány megerősítette, hogy elkezdődött egy támogatási program kidolgozása, de még korai a pontos részletekről beszélni. Hiába a magasabb energiaárak, úgy tűnik, a vásárlók még mindig inkább az olcsóbb lakásokat keresik, szemben a magasabb energiahatékonyságú, de drágább társaikkal, noha a hazai lakásállomány energiahatékonysági mutatói rosszak, a lakóépületek felelnek a hazai energiafelhasználás több mint egyharmadáért. Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) a témában végzett szakmai egyeztetések során arra a következtetésre jutott, hogy tízből nyolc magyar javítaná lakása energiahatékonyságát, ha arra lenne lehetősége. A tavalyi év végén kivezetett otthonteremtési támogatás szinte bármilyen felújításra felhasználható volt, a mostani programba viszont várhatóan az energiahatékonysági előírásokat is beépítik. A korábbi program az alábbi táblázatnak megfelelően nézett ki.

10. Kiderült, mennyibe kerülhet a CSOK Plusz az államnak

A társadalmi véleményezésre bocsátott rendelettervezet hatásvizsgálati lapjáról érdemi számok voltak leolvasható arra vonatkozóan, hogy a legújabb családtámogató intézkedés milyen következményekkel járhat 2024-ben. Ezek szerint a költségvetés egyenlegét jövőre 39,8 milliárd forinttal rontja a kormány lépése.

A táblázatból kiderül továbbá, hogy az intézkedés egyenlegrontó hatására van a büdzsében 175,55 milliárd forintnyi fedezet és az intézkedés hatályba lépése után ez a fedezet 135,7 milliárd forintra csökkenhet. A Hornung Ágnes államtitkár által jóváhagyott hatásvizsgálati lap arra is kitér, hogy "a gyermeket vállaló és nevelő családok" az intézkedés érintett csoportjai, és az államtitkárság várakozása szerint a kormányzati lépés hatására "a gyermeket tervező családok lakáshoz jutási feltételei jelentősen javulnak".

Címlapkép forrása: Getty Images