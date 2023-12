Átütötte a magyar bankok nyeresége az 1000 milliárdot, mégis honnan ömlik a pénz?

A bankokat sújtó mintegy 500 milliárdos speciális állami terhek ellenére új rekordnak számító, 1139 milliárd forint adózott nyereséggel zárta az év első három negyedévét a bankszektor. Tavaly ilyenkor ez még csak 328 milliárd volt. Megnéztük, miből származik ez a bődületes profitnövekedés, és kiderült: nem pusztán a jegybanktól kapott, példátlanul magas kamatbevételekből. A nyereség emelkedésének egy része pusztán számviteli sajátosságok eredménye.

Kedden reggel tette közzé az MNB a magyar bankszektor idei első három negyedéves eredmény- és mérlegszámait, ezekből mi az OTP Bank külföldi leánybankjait nem tartalmazó, nem konszolidált számokat néztük meg. Azt látjuk, hogy éves szinten soha nem volt még ilyen magas a bankszektor nominális nyeresége, nemhogy az első három negyedév alatt. Osztalékbevételekkel együtt 1139, nélkülük 839 milliárd volt a hitelintézetek adózott nyeresége.

A legnagyobb piaci szereplők eddig megismert konszolidált (!) eredményszámai arra engednek következtetni, hogy a szektor nyereségének több mint háromnegyede származott az alábbi ábrán szereplő hét banktól. Az OTP és az MBH után az Erste Bank állt fel a dobogó harmadik fokára.

Nemcsak abszolút értékben, hanem nominálisan is kiemelkedő a hitelintézeti szektor idei eredményessége, évesítve ugyanis a Portfolio számítása szerint

22,7%-os tőkearányos megtérülésnél jár idén az ágazat, ami a jelentős részben külföldről, illetve nem banki tevékenységből származó osztalékbevételek nélkül is 16,7% lett volna.

Ezek a számok már a 2008-as pénzügyi válságot megelőző banki „hőskort” idézik.

A legnagyobb abszolút nyereséget a bankszektor történetében az idei második és a harmadik negyedév hozta, holott a jegybank már májusban megkezdte a kamatok csökkentését, ami felébresztheti bennünk a gyanút, hogy

nem pusztán az MNB-től származó magas kamatbevételek okozzák a kiugró teljesítményt, különösen nem a harmadik negyedévben.

A jegybanktól származó kamatbevételek hatása persze nem elhanyagolható: többször beszámoltunk már arról, hogy csak az első félévben 627 milliárd forinttal nagyobb kamatbevétele származott a bankoknak a jegybanktól, mint egy évvel korábban. Az év első három negyedévében összesen 1635 milliárd forint volt a hitelintézetek kamateredménye (vagyis a kamatbevételek és - ráfordítások különbsége), szemben az egy évvel korábbi 1193 milliárddal és a két évvel korábbi 794 milliárddal.

A most már csökkenő kamatkörnyezetben egyre inkább előtérbe kerülnek az eredménytermelés más tényezői is, megnéztük ezért, hogy tavalyhoz képest mi dobta most még meg az adózás előtti nyereséget. Három fő tételt érdemes kiemelni:

a kamateredmény 442 milliárddal emelkedett,

az egyéb működési eredmény 432 milliárd forinttal bővült,

a kockázati költségek (értékvesztés és céltartalék) 372 milliárd forinttal javultak.

(Az egymással általában ellentétesen és volatilisan mozgó árfolyamkülönbözet és a kereskedési eredmény most kevésbé érdekes).

A kamateredmény emelkedése mögött álló okokat már említettük, említést érdemel azonban az egyéb működési eredmény ekkora emelkedése. A számok mögé tekintve azt látjuk, hogy egy eredménytétel dobta meg különösen ezt a sort:

a "kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből származó" eredmény -76 milliárd forintról 212 milliárdra, vagyis 288 milliárd forinttal javult.

E tétel mögött olyan eszközök állnak, amelyeket a bankok a hitelek nagy részével ellentétben nem amortizált bekerülési értéken tartanak nyilván, hanem az eredménnyel szemben mindig valós értéken kell újraértékelniük. Jellemzően azok a hitelek tartoznak ide, amelyek kamattámogatását egy szorzószámmal az állampapírhozamokhoz kapcsolta a jogalkotó, ilyenek leginkább a babaváró hitelek és a CSOK-hitelek. Ezek értéke a könyvekben a hozamkörnyezet csökkenésével együtt nő, annak emelkedésével együtt csökken. Ennek az átértékelődésnek a számviteli hatását látjuk a banki eredményszámokban.

Említést érdemel a kockázati költségek változása is, amit a fenti ábrán láthatunk. A bankok eddig közzétett jelentései alapján nem meglepetés, hogy a harmadik negyedévben több céltartalékot írtak vissza a bankok, mint amennyit megképeztek, ennek köszönhetően

a tavaly – részben a háború és az energiaválság miatt - megképzett nettó 363 milliárd forinttal szemben idén szeptember végéig nettó 9 milliárd forintos visszaírást mutat a kockázati költségek egyenlege.

A visszaírások jelentős része feltehetően a gazdasági kilátások javulásához és a korábban törlesztési moratóriumban lévő hitelek „gyógyulásához”, vagyis újbóli törlesztővé válásához és ebből következő pozitív visszasorolásához köthető. Ezt bizonyítja a nem teljesítő hitelek aránya is, amely a vállalati ügyfeleknél 4,0%-ról 3,8%-ra, a háztartási ügyfeleknél 4,3%-ról 3,1%-ra (!) csökkent idén. Az ezen belül ténylegesen 90 napon túl késedelmesnek számító ügyfélhitelek aránya lényegében 1,5%-on stagnál.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a bankszektor a fenti teljesítményt nagyon erős állami terhelés mellett érte el. Alábbi táblázatunk narancssárgával mutatja ezeket a tételeket. A kamatstopra vonatkozó adat csak részleges (csak részben számolják el „módosítás miatti veszteségként a bankok), a valós kamatstop-teher becslésünk szerint 150 milliárd forint környékén lehetett 2023 első három negyedévében. A tranzakciós illeték közvetlenül ügyfelekre hárított terhét nem számítva

az állami különterhek idén már mintegy 500 milliárd forintjába kerülhettek a bankszektornak.

Címlapkép forrása: Getty Images