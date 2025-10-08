Kilőtt az OTP - Hogy érdemes most befektetni?

Nagyot megy 2025-ben az OTP, 38 százalékos emelkedésével az egyik legjobban teljesítő hazai részvény, a mai emelkedéssel pedig újra 30 ezer forint fölé emelkedett az árfolyam. Az elmúlt hetekben többször írtunk/beszéltünk arról, hogy erős bázisból felfelé törhet ki a részvény, ez meg is történt. Mutatjuk, hogy mire érdemes most figyelnie annak, aki már benne ül a pozícióban, és azoknak is mutatunk kapaszkodókat, akik felszállnának az OTP-vonatra. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Az elmúlt hetekben több alkalommal is (például itt és itt) figyelmeztettünk arra, hogy kritikus szintre esett az OTP és a Portfolio Invest legutóbbi adásában is arról beszéltünk, hogy remek beszállási lehetőséget kínál az OTP grafikonja.

És ki is lőtt az árfolyam.

A kritikus szint a 28 500 - 28 700 forintos zóna volt, hiszen